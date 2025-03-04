Что такое коммерческие расходы и как правильно их учитывать в бухгалтерии
Вести бизнес и не учитывать коммерческие расходы не получится. С помощью контроля над издержками предприниматели оптимизируют затраты, не связанные с основным производством. Рассмотрим, что входит в коммерческие расходы в бухгалтерии и как их оптимизировать.
- Истории
Содержание
- Что такое коммерческие расходы
- Структура коммерческих расходов
- Как оптимизировать коммерческие расходы
Что такое коммерческие расходы
Согласно Федеральному стандарту бухучета, расходы предприятия делятся на:
- производственные, связанные с выпуском товаров по основному направлению бизнеса;
- управленческие, относящиеся на счет 26 и идущие на оплату труда административного персонала, услуг связи, интернета, канцелярских принадлежностей;
- коммерческие, связанные с хранением, логистикой, рекламой, продажей готовой продукции.
Коммерческие расходы и хозяйственный механизм предприятия
Бизнес приносит прибыль только при грамотном учете, налаженном управленческом аппарате, постоянном контроле финансовых показателей.
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Коммерческие расходы прямо влияют на хозяйственный механизм компании.
Они связаны с:
- рентабельностью производства через анализ изменения коммерческих расходов и методов управления ими;
- ростом эффективности бизнеса за счет повышения внимания к слабым сторонам;
- снижением себестоимости товаров, раскрытием финансового потенциала предприятия;
- правильным ценообразованием на продукцию и услуги;
- прогнозированием результатов модернизации технологий, установки нового оборудования;
- формированием продуктовой матрицы, в том числе снятием с производства товаров, не приносящих прибыли и внедрением новых;
- усилением доминирующего влияния бухгалтерских отчетных единиц на финансовый учет предприятия.
Коммерческие расходы в бухгалтерском учете
В бухгалтерском учете организации коммерческие расходы относят на себестоимость 2 способами. Согласно первому, их списывают проводкой по счетам:
- дебету 90,
- кредиту 44.
По второму способу коммерческие расходы частично списывают на счет 90. Для этого в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94н распределяют:
- расходы, связанные с упаковкой и транспортировкой разных видов товаров для производственных компаний;
- издержки на перевозку проданных товаров и затраты на хранение их остатков на складе в конце месяца для торговых предприятий;
- все коммерческие расходы компаний сельскохозяйственного направления в дебет, счета 15 и 11.
Способ, каким распределяются коммерческие расходы, предприятия указывают в учетной политике.
Коммерческие расходы в налоговом учете
Понятия коммерческих расходов в налоговом учете не существует. Сложность состоит в том, что предприятию приходится разделять счета, на которые списываются издержки на сбыт и рекламу. Их нормирование происходит по разным нормативам Налогового кодекса.
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Согласно НК, расходы на рекламу не могут превышать 1% от размера прибыли, какая была получена предприятием. Например, если фирма заработала за отчетный период 10 млн рублей, а на рекламу потратила 200 тыс. рублей, то в налоговом учете можно списать только 100 тыс. рублей.
Структура коммерческих расходов
К коммерческим расходам в зависимости от сферы деятельности предприятия могут относиться разные виды издержек.
В торговле
К коммерческим расходам в организациях, ведущих торговый бизнес, относятся издержки на закупку товаров. Они включают:
- оплату посреднических услуг;
- растаможивание товаров, поступающих из-за границы;
- страхование перевозок;
- комиссии банков за переводы и платежи.
Коммерческие расходы в логистике торговых организаций состоят из:
- оплаты доставки товаров на склад, в магазин или покупателю;
- компенсаций перевозчику амортизации транспорта, затрат на топливо.
Коммерческие расходы на оплату труда включают:
- зарплату сотрудникам,
- налоги на ФОТ,
- взносы в Соцфонд.
В промышленно-производственной сфере
Коммерческие расходы в промышленно-производственном бизнесе накапливаются на счетах после выпуска товаров. В сфере хранения продукции к ним относятся:
- аренда и амортизация складов;
- заработная плата их сотрудникам, включая управленческие должности;
- издержки на обслуживание складского оборудования и техники.
В рамках продаж и продвижения продукции учитывают коммерческие расходы на:
- оплату услуг рекламных агентств;
- разработку рекламных кампаний;
- выпуск маркетинговых материалов;
- комиссии дилеров, посредников, сбытовых организаций;
- представительские расходы.
Производственные предприятия переводят в коммерческие расходы такие издержки на логистику:
- внутренние перемещения товаров;
- доставку продукции дилеру;
- растаможивание при продажах за границу;
- упаковку продукции.
В сельскохозяйственном производстве
Предприятия сельскохозяйственной сферы относят к коммерческим расходам издержки на:
- заготовку скота и птицы,
- их переработку,
- содержание пунктов по приему скота и птицы.
Как оптимизировать коммерческие расходы
Это можно сделать, если:
- увеличить производительность труда;
- расширить специализацию бизнеса;
- автоматизировать рабочие операции с внедрением современного оборудования;
- ввести режим экономии на всех производственных участках;
- провести расширение и слияние компаний;
- рационализировать подходы к заключению договоров с поставщиками, партнерами, логистическими компаниями;
- экономить на сырье, энергетических ресурсах, материалах;
- экономить на содержании управленческого аппарата и вспомогательного персонала;
- модернизировать технологический процесс;
- перестать выпускать бракованный товар;
- настроить маркетинговые кампании и ввести новые каналы продвижения бизнеса.
Сокращение издержек по отдельным статьям
Такой метод пригоден для оптимизации после того, как составлен баланс всех расходов. Приступая к сокращению расходов по какой-то отдельной статье, составляют прогноз, как отразятся изменения на финансовых результатах фирмы.
Бюджетирование коммерческих расходов
Хороший способ оптимизировать коммерческие расходы организации — составить их бюджет. С его помощью компании достигают следующих целей:
- объединяют в единое целое рекламные и маркетинговые расходы;
- прогнозируют издержки с учетом особенностей сбыта, логистики, размеров торговых и складских площадей;
- учитывают капиталовложения, которые понадобятся на развитие предприятия, например, запуск нового цеха или открытие магазина;
- определяют, какие ресурсы нужны для продвижения компании;
- мониторят эффективность коммерческих расходов;
- контролируют выполнение плана развития организации;
- изучают динамику между ростом прибыли и коммерческими расходами.
Для составления бюджета часто пользуются программным обеспечением в составе ПО бухгалтерского учета. Это может быть работа по автоматизированным шаблонам, интеграция финансовой информации, применение аналитических инструментов при оценке эффективности расходов.
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В результате внедрения автоматизированных систем учета коммерческих расходов у компаний появляются такие преимущества:
- Уменьшается количество ошибок. Внедрение автоматизации в управлении коммерческими расходами снижает роль человеческого фактора, обеспечивает бухгалтерию и финансовый отдел предприятия более точными данными.
- Экономится время на сбор и обработку информации. За счет автоматизации процессов в учете коммерческих расходов сотрудники управленческого звена могут быстрее заняться стратегическим планированием.
- Ведется анализ процессов в реальном времени. Бизнес получает возможность быстрее реагировать на изменения рынка и принимать бюджет.
В результате автоматизации:
- Улучшается отчетность. При автоматизированном управлении коммерческими расходами руководители организаций и персонал бухгалтерских отделов получают более точные данные, чтобы принимать нужные решения.
- Информация интегрируется с остальными частями IT-платформы предприятия. Таким образом формируется единый источник сведений.
Без автоматизации бюджета и управления коммерческими расходами нельзя планировать финансирование бизнеса. Внедрение ПО приводит к повышению точности расчетов, уровня контроля и эффективности работы организации.
Фото на обложке: Freepik
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