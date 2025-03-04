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Что такое коммерческие расходы и как правильно их учитывать в бухгалтерии

Истории
Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Владислав Афонин

Вести бизнес и не учитывать коммерческие расходы не получится. С помощью контроля над издержками предприниматели оптимизируют затраты, не связанные с основным производством. Рассмотрим, что входит в коммерческие расходы в бухгалтерии и как их оптимизировать.

Что такое коммерческие расходы и как правильно их учитывать в бухгалтерии
  1. Истории

Содержание

Что такое коммерческие расходы

Согласно Федеральному стандарту бухучета, расходы предприятия делятся на:

  • производственные, связанные с выпуском товаров по основному направлению бизнеса;
  • управленческие, относящиеся на счет 26 и идущие на оплату труда административного персонала, услуг связи, интернета, канцелярских принадлежностей;
  • коммерческие, связанные с хранением, логистикой, рекламой, продажей готовой продукции.

Коммерческие расходы и хозяйственный механизм предприятия

Бизнес приносит прибыль только при грамотном учете, налаженном управленческом аппарате, постоянном контроле финансовых показателей.

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Коммерческие расходы прямо влияют на хозяйственный механизм компании.

Они связаны с:

  • рентабельностью производства через анализ изменения коммерческих расходов и методов управления ими;
  • ростом эффективности бизнеса за счет повышения внимания к слабым сторонам;
  • снижением себестоимости товаров, раскрытием финансового потенциала предприятия;
  • правильным ценообразованием на продукцию и услуги;
  • прогнозированием результатов модернизации технологий, установки нового оборудования;
  • формированием продуктовой матрицы, в том числе снятием с производства товаров, не приносящих прибыли и внедрением новых;
  • усилением доминирующего влияния бухгалтерских отчетных единиц на финансовый учет предприятия.

Коммерческие расходы в бухгалтерском учете

В бухгалтерском учете организации коммерческие расходы относят на себестоимость 2 способами. Согласно первому, их списывают проводкой по счетам:

  • дебету 90,
  • кредиту 44.

По второму способу коммерческие расходы частично списывают на счет 90. Для этого в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94н распределяют:

  • расходы, связанные с упаковкой и транспортировкой разных видов товаров для производственных компаний;
  • издержки на перевозку проданных товаров и затраты на хранение их остатков на складе в конце месяца для торговых предприятий;
  • все коммерческие расходы компаний сельскохозяйственного направления в дебет, счета 15 и 11.

Способ, каким распределяются коммерческие расходы, предприятия указывают в учетной политике.

Коммерческие расходы в налоговом учете

Понятия коммерческих расходов в налоговом учете не существует. Сложность состоит в том, что предприятию приходится разделять счета, на которые списываются издержки на сбыт и рекламу. Их нормирование происходит по разным нормативам Налогового кодекса.

Что означают коммерческие расходы в бухгалтерии

Фото в тексте: Freepik

Согласно НК, расходы на рекламу не могут превышать 1% от размера прибыли, какая была получена предприятием. Например, если фирма заработала за отчетный период 10 млн рублей, а на рекламу потратила 200 тыс. рублей, то в налоговом учете можно списать только 100 тыс. рублей.

Структура коммерческих расходов

К коммерческим расходам в зависимости от сферы деятельности предприятия могут относиться разные виды издержек.

В торговле

К коммерческим расходам в организациях, ведущих торговый бизнес, относятся издержки на закупку товаров. Они включают:

  • оплату посреднических услуг;
  • растаможивание товаров, поступающих из-за границы;
  • страхование перевозок;
  • комиссии банков за переводы и платежи.

Коммерческие расходы в логистике торговых организаций состоят из:

  • оплаты доставки товаров на склад, в магазин или покупателю;
  • компенсаций перевозчику амортизации транспорта, затрат на топливо.

Коммерческие расходы на оплату труда включают:

  • зарплату сотрудникам,
  • налоги на ФОТ,
  • взносы в Соцфонд.

В промышленно-производственной сфере

Коммерческие расходы в промышленно-производственном бизнесе накапливаются на счетах после выпуска товаров. В сфере хранения продукции к ним относятся:

  • аренда и амортизация складов;
  • заработная плата их сотрудникам, включая управленческие должности;
  • издержки на обслуживание складского оборудования и техники.

В рамках продаж и продвижения продукции учитывают коммерческие расходы на:

  • оплату услуг рекламных агентств;
  • разработку рекламных кампаний;
  • выпуск маркетинговых материалов;
  • комиссии дилеров, посредников, сбытовых организаций;
  • представительские расходы.

Производственные предприятия переводят в коммерческие расходы такие издержки на логистику:

  • внутренние перемещения товаров;
  • доставку продукции дилеру;
  • растаможивание при продажах за границу;
  • упаковку продукции.

В сельскохозяйственном производстве

Предприятия сельскохозяйственной сферы относят к коммерческим расходам издержки на:

  • заготовку скота и птицы,
  • их переработку,
  • содержание пунктов по приему скота и птицы.

Как оптимизировать коммерческие расходы

Это можно сделать, если:

  • увеличить производительность труда;
  • расширить специализацию бизнеса;
  • автоматизировать рабочие операции с внедрением современного оборудования;
  • ввести режим экономии на всех производственных участках;
  • провести расширение и слияние компаний;
  • рационализировать подходы к заключению договоров с поставщиками, партнерами, логистическими компаниями;
  • экономить на сырье, энергетических ресурсах, материалах;
  • экономить на содержании управленческого аппарата и вспомогательного персонала;
  • модернизировать технологический процесс;
  • перестать выпускать бракованный товар;
  • настроить маркетинговые кампании и ввести новые каналы продвижения бизнеса.

Сокращение издержек по отдельным статьям

Такой метод пригоден для оптимизации после того, как составлен баланс всех расходов. Приступая к сокращению расходов по какой-то отдельной статье, составляют прогноз, как отразятся изменения на финансовых результатах фирмы.

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Бюджетирование коммерческих расходов

Хороший способ оптимизировать коммерческие расходы организации — составить их бюджет. С его помощью компании достигают следующих целей:

  • объединяют в единое целое рекламные и маркетинговые расходы;
  • прогнозируют издержки с учетом особенностей сбыта, логистики, размеров торговых и складских площадей;
  • учитывают капиталовложения, которые понадобятся на развитие предприятия, например, запуск нового цеха или открытие магазина;
  • определяют, какие ресурсы нужны для продвижения компании;
  • мониторят эффективность коммерческих расходов;
  • контролируют выполнение плана развития организации;
  • изучают динамику между ростом прибыли и коммерческими расходами.

Для составления бюджета часто пользуются программным обеспечением в составе ПО бухгалтерского учета. Это может быть работа по автоматизированным шаблонам, интеграция финансовой информации, применение аналитических инструментов при оценке эффективности расходов.

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В результате внедрения автоматизированных систем учета коммерческих расходов у компаний появляются такие преимущества:

  1. Уменьшается количество ошибок. Внедрение автоматизации в управлении коммерческими расходами снижает роль человеческого фактора, обеспечивает бухгалтерию и финансовый отдел предприятия более точными данными.
  2. Экономится время на сбор и обработку информации. За счет автоматизации процессов в учете коммерческих расходов сотрудники управленческого звена могут быстрее заняться стратегическим планированием.
  3. Ведется анализ процессов в реальном времени. Бизнес получает возможность быстрее реагировать на изменения рынка и принимать бюджет.

В результате автоматизации:

  1. Улучшается отчетность. При автоматизированном управлении коммерческими расходами руководители организаций и персонал бухгалтерских отделов получают более точные данные, чтобы принимать нужные решения.
  2. Информация интегрируется с остальными частями IT-платформы предприятия. Таким образом формируется единый источник сведений.

Без автоматизации бюджета и управления коммерческими расходами нельзя планировать финансирование бизнеса. Внедрение ПО приводит к повышению точности расчетов, уровня контроля и эффективности работы организации.

Фото на обложке: Freepik

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