Что такое коммерческие расходы и как правильно их учитывать в бухгалтерии

Вести бизнес и не учитывать коммерческие расходы не получится. С помощью контроля над издержками предприниматели оптимизируют затраты, не связанные с основным производством. Рассмотрим, что входит в коммерческие расходы в бухгалтерии и как их оптимизировать.

Что такое коммерческие расходы

Согласно Федеральному стандарту бухучета, расходы предприятия делятся на:

производственные, связанные с выпуском товаров по основному направлению бизнеса;

управленческие, относящиеся на счет 26 и идущие на оплату труда административного персонала, услуг связи, интернета, канцелярских принадлежностей;

коммерческие, связанные с хранением, логистикой, рекламой, продажей готовой продукции.

Коммерческие расходы и хозяйственный механизм предприятия

Бизнес приносит прибыль только при грамотном учете, налаженном управленческом аппарате, постоянном контроле финансовых показателей.

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Коммерческие расходы прямо влияют на хозяйственный механизм компании.

Они связаны с:

рентабельностью производства через анализ изменения коммерческих расходов и методов управления ими;

ростом эффективности бизнеса за счет повышения внимания к слабым сторонам;

снижением себестоимости товаров, раскрытием финансового потенциала предприятия;

правильным ценообразованием на продукцию и услуги;

прогнозированием результатов модернизации технологий, установки нового оборудования;

формированием продуктовой матрицы, в том числе снятием с производства товаров, не приносящих прибыли и внедрением новых;

усилением доминирующего влияния бухгалтерских отчетных единиц на финансовый учет предприятия.

Коммерческие расходы в бухгалтерском учете

В бухгалтерском учете организации коммерческие расходы относят на себестоимость 2 способами. Согласно первому, их списывают проводкой по счетам:

дебету 90,

кредиту 44.

По второму способу коммерческие расходы частично списывают на счет 90. Для этого в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94н распределяют:

расходы, связанные с упаковкой и транспортировкой разных видов товаров для производственных компаний;

издержки на перевозку проданных товаров и затраты на хранение их остатков на складе в конце месяца для торговых предприятий;

все коммерческие расходы компаний сельскохозяйственного направления в дебет, счета 15 и 11.

Способ, каким распределяются коммерческие расходы, предприятия указывают в учетной политике.

Коммерческие расходы в налоговом учете

Понятия коммерческих расходов в налоговом учете не существует. Сложность состоит в том, что предприятию приходится разделять счета, на которые списываются издержки на сбыт и рекламу. Их нормирование происходит по разным нормативам Налогового кодекса.

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Согласно НК, расходы на рекламу не могут превышать 1% от размера прибыли, какая была получена предприятием. Например, если фирма заработала за отчетный период 10 млн рублей, а на рекламу потратила 200 тыс. рублей, то в налоговом учете можно списать только 100 тыс. рублей.

Структура коммерческих расходов

К коммерческим расходам в зависимости от сферы деятельности предприятия могут относиться разные виды издержек.

В торговле

К коммерческим расходам в организациях, ведущих торговый бизнес, относятся издержки на закупку товаров. Они включают:

оплату посреднических услуг;

растаможивание товаров, поступающих из-за границы;

страхование перевозок;

комиссии банков за переводы и платежи.

Коммерческие расходы в логистике торговых организаций состоят из:

оплаты доставки товаров на склад, в магазин или покупателю;

компенсаций перевозчику амортизации транспорта, затрат на топливо.

Коммерческие расходы на оплату труда включают:

зарплату сотрудникам,

налоги на ФОТ,

взносы в Соцфонд.

В промышленно-производственной сфере

Коммерческие расходы в промышленно-производственном бизнесе накапливаются на счетах после выпуска товаров. В сфере хранения продукции к ним относятся:

аренда и амортизация складов;

заработная плата их сотрудникам, включая управленческие должности;

издержки на обслуживание складского оборудования и техники.

В рамках продаж и продвижения продукции учитывают коммерческие расходы на:

оплату услуг рекламных агентств;

разработку рекламных кампаний;

выпуск маркетинговых материалов;

комиссии дилеров, посредников, сбытовых организаций;

представительские расходы.

Производственные предприятия переводят в коммерческие расходы такие издержки на логистику:

внутренние перемещения товаров;

доставку продукции дилеру;

растаможивание при продажах за границу;

упаковку продукции.

В сельскохозяйственном производстве

Предприятия сельскохозяйственной сферы относят к коммерческим расходам издержки на:

заготовку скота и птицы,

их переработку,

содержание пунктов по приему скота и птицы.

Как оптимизировать коммерческие расходы

Это можно сделать, если:

увеличить производительность труда;

расширить специализацию бизнеса;

автоматизировать рабочие операции с внедрением современного оборудования;

ввести режим экономии на всех производственных участках;

провести расширение и слияние компаний;

рационализировать подходы к заключению договоров с поставщиками, партнерами, логистическими компаниями;

экономить на сырье, энергетических ресурсах, материалах;

экономить на содержании управленческого аппарата и вспомогательного персонала;

модернизировать технологический процесс;

перестать выпускать бракованный товар;

настроить маркетинговые кампании и ввести новые каналы продвижения бизнеса.

Сокращение издержек по отдельным статьям

Такой метод пригоден для оптимизации после того, как составлен баланс всех расходов. Приступая к сокращению расходов по какой-то отдельной статье, составляют прогноз, как отразятся изменения на финансовых результатах фирмы.

Бюджетирование коммерческих расходов

Хороший способ оптимизировать коммерческие расходы организации — составить их бюджет. С его помощью компании достигают следующих целей:

объединяют в единое целое рекламные и маркетинговые расходы;

прогнозируют издержки с учетом особенностей сбыта, логистики, размеров торговых и складских площадей;

учитывают капиталовложения, которые понадобятся на развитие предприятия, например, запуск нового цеха или открытие магазина;

определяют, какие ресурсы нужны для продвижения компании;

мониторят эффективность коммерческих расходов;

контролируют выполнение плана развития организации;

изучают динамику между ростом прибыли и коммерческими расходами.

Для составления бюджета часто пользуются программным обеспечением в составе ПО бухгалтерского учета. Это может быть работа по автоматизированным шаблонам, интеграция финансовой информации, применение аналитических инструментов при оценке эффективности расходов.

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В результате внедрения автоматизированных систем учета коммерческих расходов у компаний появляются такие преимущества:

Уменьшается количество ошибок. Внедрение автоматизации в управлении коммерческими расходами снижает роль человеческого фактора, обеспечивает бухгалтерию и финансовый отдел предприятия более точными данными. Экономится время на сбор и обработку информации. За счет автоматизации процессов в учете коммерческих расходов сотрудники управленческого звена могут быстрее заняться стратегическим планированием. Ведется анализ процессов в реальном времени. Бизнес получает возможность быстрее реагировать на изменения рынка и принимать бюджет.

В результате автоматизации:

Улучшается отчетность. При автоматизированном управлении коммерческими расходами руководители организаций и персонал бухгалтерских отделов получают более точные данные, чтобы принимать нужные решения. Информация интегрируется с остальными частями IT-платформы предприятия. Таким образом формируется единый источник сведений.

Без автоматизации бюджета и управления коммерческими расходами нельзя планировать финансирование бизнеса. Внедрение ПО приводит к повышению точности расчетов, уровня контроля и эффективности работы организации.

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