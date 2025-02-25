Что такое мемпул и как он работает простыми словами?
При отправке криптовалюты транзакция не сразу записывается в блокчейн. Сначала она попадает в специальное хранилище — мемпул (mempool). Это своего рода «очередь ожидания» для неподтвержденных транзакций.
Мемпул играет важную роль в обработке транзакций, управляя очередностью и обеспечивая их валидацию перед добавлением в блокчейн. Чем сильнее загружен мемпул, тем дольше может идти перевод и выше становятся комиссии. В статье узнаете про мемпул биткоина, что это, как работает, какие факторы влияют на скорость транзакций и как можно ускорить процесс подтверждения.
- Истории
Что такое мемпул
Это временное хранилище транзакций в блокчейн-сети, в котором они ожидают включения в блок. Все транзакции, отправленные в сеть, но ещё не включённые в блок, находятся в нем. Чтобы разобраться, что такое мемпул, важно изучить его механизм. Он позволяет обеспечить организацию и фильтрацию транзакций до того, как они будут добавлены в блокчейн.
Представьте, что вы отправили 0,1 биткоина своему другу через биткоин-сеть. Когда вы нажмете «отправить», ваша транзакция не попадет сразу в блокчейн. Сначала она будет храниться в мемпуле, пока майнеры не примут её в следующий блок. Пока транзакция находится в мемпуле, она ещё не подтверждена, и ваш друг не получит средства.
Приведем еще один пример. Представьте мемпул как аэропорт:
- Пассажиры (транзакции) прибывают и ждут своего рейса.
- Самолеты (блоки) забирают пассажиров по определенному расписанию.
- Пассажиры с билетами бизнес-класса (транзакции с высокой комиссией) проходят первыми, а те, кто выбрал эконом-вариант (низкую комиссию), могут ждать дольше.
Как работает mempool
Обработка транзакций в блокчейне проходит несколько ключевых этапов. Мемпул биткоина и прочего играет в этом процессе роль временного буфера, где транзакции ожидают включения в новый блок. Разберем каждый этап детально.
Шаг 1. Когда пользователь отправляет криптовалюту, кошелек формирует транзакцию. В этот момент система определяет:
- Адрес отправителя (тот, с которого списываются средства).
- Адрес получателя (тот, на который поступят средства).
- Сумму перевода.
- Комиссию (размер вознаграждения для майнеров, которые подтвердят операцию).
- Подпись отправителя, подтверждающую право распоряжаться средствами.
Чтобы понять, что такое мемпул в блокчейне, важно помнить, как запустить процесс. После создания кошелек передает транзакцию в сеть блокчейн через узлы (ноды). Узлы принимают данные, проверяют их и отправляют дальше по сети. Однако на этом этапе транзакция еще не включена в блок и остается неподтвержденной.
Шаг 2. После поступления в сеть узлы проверяют транзакцию на соответствие правилам. Система оценивает несколько параметров:
- Подпись. Узлы сверяют цифровую подпись отправителя с его публичным ключом. Если подпись не совпадает, транзакция отклоняется.
- Баланс. Система проверяет, достаточно ли средств на счете отправителя. Если сумма превышает доступные средства, узлы отклоняют операцию.
- Формат данных. Адрес получателя, сумма перевода и другие параметры должны соответствовать стандартам блокчейна. Ошибки в данных приводят к отклонению.
Если хотя бы один из этих критериев не выполняется, узлы отвергают транзакцию. В противном случае она переходит на следующий этап.
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Шаг 3. После успешной проверки узлы передают транзакцию в мемпул. На этом этапе операция еще не считается завершенной — она ожидает включения в блок.
- При низкой загрузке сети транзакции быстро попадают в блоки, а подтверждения проходят за считанные минуты.
- При высокой нагрузке сети транзакции с низкой комиссией могут оставаться в мемпуле долго, пока не появится возможность их обработать.
Каждый узел хранит свою копию мемпула, поэтому содержимое этого пула может отличаться на разных нодах.
Шаг 4. Майнеры анализируют мемпул и выбирают транзакции, которые включат в следующий блок. Они руководствуются несколькими факторами:
- Размер комиссии. Чем выше комиссия, тем выше шанс, что транзакция попадет в ближайший блок. Майнеры получают вознаграждение за обработку транзакций, поэтому предпочитают выгодные операции.
- Размер транзакции. Каждая транзакция занимает место в блоке. Если две операции предлагают одинаковую комиссию, но одна занимает меньше места, майнеры, скорее всего, выберут более компактную.
- Очередность. В некоторых случаях узлы учитывают порядок поступления транзакций. Однако это менее значимый фактор по сравнению с комиссией.
После выбора транзакции майнер включает ее в блок и подтверждает. Завершенная транзакция выходит из мемпула и становится частью блокчейна.
Предположим, вы отправляете 1 биткоин другому человеку. Когда транзакция отправляется в сеть, она проверяется узлами. Если баланс на вашем счете достаточен, а подпись верна, транзакция будет добавлена в мемпул. Затем майнеры выбирают её для включения в блок, и после этого транзакция подтверждается и становится частью блокчейна.
Перегрузка мемпула
Это происходит, когда объем неподтвержденных транзакций превышает возможности сети по их обработке. Перегрузка приводит к увеличению времени ожидания и росту комиссий.
Основные факторы, вызывающие перегрузку мемпула:
- В периоды ажиотажа на рынке криптовалют пользователи совершают больше операций. Например, во время роста цен на биткоин в декабре 2017 года объем транзакций резко увеличился, что привело к перегрузке мемпула.
- В сети биткоина блоки формируются примерно раз в 10 минут и имеют ограниченный размер (1–4 МБ с учетом SegWit), что накладывает ограничения на количество обрабатываемых транзакций.
- Пользователи, устанавливающие минимальную комиссию, рискуют зависнуть в мемпуле, поскольку майнеры отдают приоритет более выгодным транзакциям.
- Вредоносные пользователи могут отправлять большое количество транзакций с целью перегрузить сеть и повысить комиссии.
Чтобы снизить нагрузку на мемпул и повысить эффективность блокчейна, применяют следующие решения:
- SegWit (Segregated Witness). Этот протокол уменьшает размер транзакций за счет вынесения подписи (witness data) за пределы основного блока. Это позволяет увеличить количество транзакций, помещающихся в один блок, и снизить нагрузку на мемпул.
- Lightning Network. Это решение второго уровня, работающее поверх блокчейна. Оно позволяет проводить мгновенные и дешевые микроплатежи без записи каждой транзакции в основной блокчейн, что значительно снижает нагрузку на сеть.
- Увеличить размер блока. Некоторые сети, например Bitcoin Cash, пошли по пути увеличения лимита блока, что позволяет обрабатывать больше транзакций за один раз.
- Оптимизировать комиссии. Кошельки с динамическим выбором комиссии позволяют пользователям устанавливать оптимальный размер вознаграждения для майнеров, балансируя между скоростью и затратами.
Во время роста цен на биткоин в декабре 2017 года объем транзакций резко увеличился, а мемпул достиг более 100 тыс. неподтвержденных операций. Это привело к тому, что пользователи начали повышать комиссии, чтобы их переводы прошли быстрее. В пиковые моменты комиссия доходила до 50$ за транзакцию. Похожая ситуация произошла в 2021 году во время активного интереса к NFT и DeFi, когда мемпул Ethereum был перегружен, а комиссии в сети достигали рекордных значений.
Приоритет транзакций
Перевод денег в мемпуле обрабатываются не одновременно, а в порядке приоритета. Этот порядок зависит от ряда факторов, определяющих, какие транзакции попадут в следующий блок быстрее, а какие задержатся в мемпуле.
Размер комиссии. Майнеры получают вознаграждение за включение транзакций в блок. Чем выше комиссия, тем больше мотивации у майнеров выбрать именно эту транзакцию:
- Высокая комиссия. Транзакция с высокой комиссией быстро попадет в новый блок, так как майнеры стремятся максимизировать свою прибыль.
- Средняя комиссия. При умеренной комиссии транзакция может задержаться в мемпуле, если есть другие переводы с более выгодным вознаграждением для майнеров.
- Низкая комиссия. Транзакция с минимальной комиссией может ожидать подтверждения часами или даже днями, особенно в загруженные периоды.
В ноябре 2022 года в сети биткоина наблюдалась высокая загруженность, и пользователи, установившие низкие комиссии (менее 5 сатоши за байт), ждали подтверждения более 24 часов, в то время как транзакции с комиссией 10+ сатоши за байт попадали в блок за 10–15 минут.
Размер транзакции. Они различаются по размеру (в байтах) в зависимости от количества входов и выходов:
- Компактные транзакции. Используют мало данных, занимают меньше места в блоке и быстрее подтверждаются, особенно если они сопровождаются высокой комиссией.
- Крупные транзакции. Занимают больше места в блоке, требуют больше вычислительных ресурсов для обработки и могут иметь меньший приоритет, даже если комиссия высокая.
2 транзакции имеют одинаковую комиссию 5 сатоши за байт. Одна занимает 200 байт, а другая — 500 байт. Майнеры предпочтут первую, так как она приносит тот же доход при меньшей нагрузке на блок.
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Время ожидания в мемпуле. Некоторые алгоритмы при выборе транзакций учитывают, как долго они находятся в мемпуле. Если сеть не перегружена, майнеры могут взять старые транзакции даже с низкой комиссией.
Если 2 транзакции имеют одинаковую комиссию и размер, но одна находится в мемпуле 5 минут, а другая 2 часа, есть шанс, что майнер выберет более старую, чтобы «очистить» мемпул.
Специфика блокчейна. Каждая сеть применяет собственные механизмы обработки транзакций:
- Биткоин. Использует стандартную модель UTXO, где большое количество входов увеличивает размер транзакции.
- Ethereum. В отличие от биткоина, стоимость транзакции зависит не от размера, а от количества используемых вычислительных операций (gas).
В Ethereum комиссия рассчитывается по формуле Gas Limit × Gas Price. Если контракт требует много вычислений (например, взаимодействие с DeFi-протоколом), он займет больше ресурсов, чем простая транзакция перевода ETH.
Приоритет транзакций в мемпуле зависит от комиссии, размера операции, времени ожидания и особенностей блокчейна. Чтобы ускорить обработку, пользователи могут:
- Устанавливать конкурентоспособную комиссию. Использовать калькуляторы комиссий (например, mempool.space).
- Оптимизировать размер транзакции. Отправлять переводы без лишних входов и выходов.
- Использовать ускорители транзакций. Некоторые биржи и сервисы позволяют дополнительно оплатить ускорение подтверждения.
Эти факторы помогают избежать задержек и эффективно управлять криптовалютными переводами.
Закрепим
Мемпул — это временное хранилище неподтвержденных транзакций в блокчейне.
Как работает мемпул:
- Кошелек создает транзакцию и отправляет в сеть.
- Узлы проверяют подпись, баланс и корректность данных.
- Транзакция попадает в мемпул и ожидает подтверждения.
- Майнеры выбирают транзакции, ориентируясь на комиссию и размер.
- Подтвержденные операции записываются в блокчейн.
Происходит из-за роста транзакций, ограниченного размера блока, низких комиссий и атак перегрузки. В результате возрастает время ожидания и комиссии. Решения: SegWit, Lightning Network, увеличение блока, динамические комиссии.
Приоритет транзакций:
- Комиссия. Высокая комиссия ускоряет подтверждение.
- Размер. Компактные транзакции проходят быстрее.
- Время ожидания. Долгождущие операции могут получить приоритет.
- Специфика сети. В биткоине учитывается размер, в Ethereum — вычислительная сложность.
Чтобы ускорить подтверждение, важно правильно настраивать комиссию и оптимизировать размер транзакций.
Фото на обложке: JuSun / Getty Images
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