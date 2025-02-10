Что такое OLV-реклама: основные виды и их особенности

В настоящее время OLV реклама стала неотъемлемой частью маркетинговых стратегий наряду с push-уведомлениями, SEO и прочими рабочими инструментами. Ее использует малый и крупный бизнес. В статье узнаете про преимущества такого вида рекламы, как ее создать и запустить.

Использование OLV-рекламы

OLV реклама — это формат цифровой рекламы, который использует видеоконтент для продвижения товаров и услуг в интернете. Видео OLV — это ролик, который вставляют перед основным видеорядом либо в середине основного ролика. Размещать OLV-ролики можно на страничках социальных сетей, в мобильных приложениях, на стриминговых сервисах и на сайтах, ролик может быть длинным или коротким, располагаться в центре экрана либо в любой другой его части.

Это коротко о рекламе. А теперь — к подробностям.

Этот формат рекламы успешно используется маркетологами. OLV-реклама находит применение на различных онлайн-платформах и в разнообразных форматах. Это и отечественные соцсети (которые способны охватить обширную аудиторию различных возрастов), и видеохостинги по типу YouTube и RuTube (позволяющие интегрировать рекламные ролики в видеоконтент и постоянно держать внимание зрителей).

Также OLV-реклама размещается на сайтах с большим трафиком (это разнообразные новостные и развлекательные порталы). Многие мобильные приложения включают рекламу в игры (чаще всего — в формате вознаграждаемого видео, где пользователи получают бонусы за просмотр OLV-рекламы).

Сильные и слабые стороны

Видеоформат имеет как достоинства, так и недостатки. Сначала перечислим достоинства:

Высокий уровень вовлеченности. OLV-реклама помогает показать эмоции и особенности продукта так, что людям становится легче выделить бренд из ряда других. Широкий охват аудитории. OLV-реклама доступна на множестве популярных платформ, которые посещают люди разных возрастных категорий. Тот же YouTube смотрят и дети, и молодежь, и более степенная аудитория, поэтому ничего не стоит вставить в ролик кусочек рекламы. Гибкость таргетинга. Современные рекламные системы помогают показывать OLV-ролики с рекламными вставками именно тем людям, которые ищут в интернете что-то определенное. Измеримость результатов. Специальные программы, такие как «Яндекс Директ» или myTarget, помогают оценить: насколько OLV-реклама была успешной, какое количество зрителей успело ее увидеть, досматривали ли ролики до конца и что можно в рекламе улучшить.

А теперь уделим внимание недостаткам:

Высокая конкуренция. Избыток приводит к отторжению: это доказанный факт. С рекламой это работает также: когда слишком много видеорекламы, люди перестают пытаться вникнуть, услышать, досмотреть. Это может сделать рекламу менее заметной для зрителей. В итоге компании сложнее выделиться среди конкурентов и повысить продажи. Рекламщики начинают придумывать все новые и новые «фишки» для OLV-роликов, чтобы стать ярче на общем фоне. Блокировка рекламы. Немало людей устанавливают специальные программы или расширения, которые блокируют рекламу на сайтах и в видео. Это означает, что они не видят рекламные ролики, даже если они запущены в рамках кампании. Из-за этого охват аудитории становится меньше, чем мог бы быть. Блокировщики рекламы особенно популярны среди тех, кто активно пользуется интернетом и хочет избежать лишней информации. Для рекламодателей это создает дополнительные трудности, ведь часть их бюджета уходит впустую. Чтобы решить эту проблему, компании стараются создавать менее навязчивые форматы OLV-рекламы или размещают её там, где блокировщики не работают. Требования к качеству контента. Наши современники, активно использующие смартфоны и Интернет, ежедневно сталкиваются с огромным количеством рекламы. И у многих такое количество информации вызывает раздражение и желание побыстрее свайпнуть ее подальше.

Но как же в таком случае продавать? Ответ один: вдумчивее и глубже работать с контентом. Вызывающие эмоции, яркие и эстетически привлекательные OLV-ролики «на коленке» не создашь: нужна работа команды, усилия специалистов с высоким уровнем насмотренности, работа на конкретную цель. А для привлечения специалистов, умеющих работать с olv рекламой, нужно закладывать отдельную строку в бюджет.

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Виды OLV роликов

Существует несколько основных форматов OLV-рекламы.

In-Stream. Ролики, которые воспроизводятся до (pre-roll), во время (mid-roll) или после (post-roll) основного видеоконтента.

Out-Stream. Эти форматы OLV-рекламы не показываются прямо в видеоплеере, а появляются в тексте, ленте или других частях страницы. Такая особенность позволяет размещать рекламу на большем количестве сайтов, чем рекламу из пункта выше. Виды Out-Stream рекламы:

Native Video — встроенный в контент сайта olv ролик. Запускается автоматически.

Interstitial — ролик, который показывается при переходе между страницами.

In-Feed — реклама в новостных лентах, например, в соцсетях или на YouTube.

In-Banner — ролик в баннере, который частично закрывает содержимое сайта.

In-Text (In-Read) — реклама появляется в тексте, когда пользователь прокручивает страницу.

Bumper Ads. Очень короткие (не более 6 секунд) непропускаемые ролики, предназначенные для быстрого донесения сообщения.

Rewarded Video — вознаграждаемое OLV online-video. Зрители, просматривая его, получают поощрение. Например, в мобильных играх дают дополнительные очки, новый уровень или еще что-то приятное.

Есть несколько типов рекламных видео. Информационные ролики знакомят зрителей с фирмой, её историей и товарами (услугами). То есть основная цель такого видео — рассказать о бизнесе и продукте.

У обзорных роликов задача более узконаправленная: подробно рассказать о конкретном товаре и его достоинствах, вызвать доверие и победить зрителя покупать. Про игровые ролики понятно из названия: в них снимаются актеры, проигрывающие сценарии с рекламируемым товаром или услугой. Обучающие ролики объясняют практическую пользу и использование, ролики с отзывами призваны убедить и повысить доверие к товару.

Как создать и запустить эффективную рекламу

Определите цели. Прежде чем начинать рекламную компанию, привлекать партнеров и искать финансирование, важно предварительно набросать в уме — какой результат хотите получить. Для чего вам OLV-реклама? Хочет ли вам увеличить продажи? Сосредоточьтесь на создании привлекательных предложений и выгодных условий. Желаете привлечь трафик на сайт? Делайте акцент на тех, кто ищет информацию или услуги, связанные с вашим продуктом, поучитесь на примерах других предпринимателей. В сухом остатке имеем следующее: четко сформулированные цели помогают выбрать правильный формат OLV-рекламы, настроить таргетинг и определить основные метрики для оценки успеха кампании. Только делайте цели измеримыми и реальными, и не ждите, что ролик сразу принесет миллионы (такое случается, но редко). Проанализируйте ЦА. На этом этапе нужно понять: кто именно ваши потенциальные клиенты. Для этого изучают, чем интересуются люди, какие сайты посещают, что ищут в интернете и как ведут себя в сети. Например, хотите спортивную форму, мячи, ракетки и тому подобное. Одновременно с запуском магазина вам нужно настроить рекламу для тех, кто увлекается фитнесом, бегает и любит активную жизнь. Такая информация помогает показывать рекламу только тем, кому она действительно может быть полезной. И такая схема работает с большинством товаров. Чем точнее вы узнаете свою аудиторию, тем выше вероятность, что крючки, заложенные в OLV-рекламу, сработают и деньги не «вылетят в трубу». Подумайте над креативом в ролике. Без этого вообще никуда и создании OLV-рекламы тоже. На этом этапе нужно придумывать идеи, способные привлечь внимание зрителей. Сложная, но интересная работа, на которой тоже не стоит экономить. Содержание должно быть понятным и полезным для целевой аудитории. Если реклама не заинтересует зрителя, он просто закроет её или промотает. Подберите платформу. Чтобы OLV-реклама работала хорошо, нужно правильно выбрать место, где её показывать. Это может быть YouTube или социальные сети. Платформу выбирают в зависимости от того, где находится аудитория. Настройте рекламную кампанию. Используйте рекламные кабинеты выбранных платформ для настройки таргетинга, бюджета и расписания показов.

Ну и последнее важное: нельзя запустить OLV-рекламу и просто ждать результата. Нужен контроль: сколько людей посмотрели ролик, кликнули по ссылке или заинтересовались предлагаемым товаром. Если вы видите, что что-то не работает, например, просмотров мало или единичные клики, нужно менять стратегию (переписать рекламный текст, опустить стоимость, настроить таргетинг иначе или использовать другой видеоряд).

OLV-реклама в «Яндекс Директе»

Платформа предоставляет немало способов размещения видеорекламы, чтобы она подходила под ваши задачи. Можете выбрать формат In-Stream, который показывается перед или во время видео, или Out-Stream, который появляется в тексте или на других частях страницы. Это даёт возможность подобрать рекламу так, чтобы она была еще эффективнее для аудитории.

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Также в «Яндекс Директе» есть удобные инструменты для настройки таргетинга. Это значит, что рекламу можно показывать только тем, кто подходит по возрасту, интересам или поведению, например, людям, которые недавно искали похожие товары.

Без аналитики в наше время никуда, поэтому разработчики «Директа» предусмотрели возможность получать подробные отчеты об эффективности рекламы и понять - что работает отлично, а что «хромает».

OLV-реклама в myTarget

Это рекламная платформа, объединяющая аудиторию самых популярных российских соцсетей («Одноклассников» и «ВКонтакте») и сервисов Mail.ru Group. Запустить рекламу в ней легко, справиться с обработкой и заливкой video даже новичок (только внимательный! новичок).

Первый этап — регистрация на платформе, создание аккаунта и настройка кампании. В процессе настройки нужно будет выбрать формат OLV (например, видео в ленте соцсетей или в текстовом блоке) и «поиграть» с доступными настройками. Второй этап — загрузка уже смонтированного видео и краткой аннотации. Контроль и аналитика. После запуска сможете отслеживать результаты через встроенную аналитику myTarget. Система показывает, сколько людей посмотрели ролик, кликнули на него и совершили нужные действия (например, покупку). Эти данные помогают понять, насколько реклама эффективна, и вовремя внести изменения, если что-то идёт не так.

Плюсы платформы myTarget:

Платформа охватывает большую аудиторию, так как объединяет соцсети «ВКонтакте», «Однокласники» и другие.

У нее интуитивно понятный интерфейс и простая система настроек.

Детальная аналитика позволяет с первого взгляда понять: оставлять ли ролик на платформе, либо заливать новое видео.

Гибкий таргетинг, который позволяет точно выбрать нужную аудиторию.

Минусы платформы myTarget:

Эта платформа — не волшебная палочка, а помощник с ограниченными ресурсами. Если ролик некачественный — с привлечением внимания даже она не поможет.

Некоторым пользователям реклама может показаться навязчивой, а это негативно отразиться на посещаемости и снизит эффективность.

Для максимального результата требуется тестирование, которое может занять время и дополнительные ресурсы.

Сделайте ролик ярким с первых же секунд: именно в этот момент зритель решает — будет ли он его досматривать или закроет. Не бойтесь тестировать разные креативы: если одно видео не работает, меняйте текст, музыку или подачу. По возможности используйте ретаргетинг: показывайте рекламу тем, кто уже взаимодействовал с вашим сайтом (это напомнит о продукте). И еще — следите за частотой показов.

В настоящее время OLV-маркетинг демонстрирует высокую эффективность и неплохие перспективы на будущее. Нет перенасыщенности рынка, а это значит, что сейчас этот бизнес можно развивать вполне успешно, использовать и старые инструменты, заложенные в маркетинге, и новинки.

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