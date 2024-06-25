Что такое реестр МСП, для чего он нужен и как в него попасть в 2024 году

Малый и средний бизнес включается в реестр МСП. Эта база данных помогает государству классифицировать и собирать сведения о компаниях, а предприятиям — получать от него поддержку. В статье расскажем, что такое МСП и какие функции выполняет.

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Что такое реестр МСП

Открытую базу данных, состоящую из данных об ИП и компаниях, которые представляют малый и средний бизнес, называют Единым реестром МСП. Его ведет ФНС на основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ с 01.08.2016.

Сначала сотрудники налоговой службы обновляли его 1 раз в год, 10 августа. С 2020 года список организаций в реестре изменяется ежемесячно. Основная функция реестра субъектов МСП — это облегчение проверки компаниями своих контрагентов, клиентов, потенциальных партнеров.

Формирование реестра субъектов МСП происходит автоматически на основании следующих документов:

Сведений из налоговых деклараций.

Данных о среднесписочной численности персонала в прошлом году.

Информации из реестров юридических лиц и ИП.

Материалов из других источников.

Сведения, хранящиеся в реестре МСП

Предприятие, включенное в реестр МСП, идентифицируют в соответствии с такой информацией:

Названием фирмы или фамилией, именем, отчеством владельца ИП.

Категорией, к которой его относят: малому или среднему бизнесу.

Идентификатором налогоплательщика.

Регистрацией по адресу, где располагается юрлицо, или названием населенного пункта, где стоит на учете ИП.

Основной сферой его деятельности.

Характеристиками выпускаемых товаров.

Числом, месяцем и годом внесения в реестр сведений о компании.

Отношением субъекта к вновь поставленному на учет юрлицу или ИП.

Выполнением сделок из сферы госзакупок.

Данными о высокотехнологичности, инновационности выпускаемой продукции.

Средним количеством сотрудников по списку.

Действующими лицензиями.

Шифрами по ОКВЭД.

Отношением организации или ИП к группе предприятий с социальной направленностью.

Обновление реестра субъектов МСП начинается 10 числа ежемесячно.

В эту дату в налоговой происходят такие события:

Добавление заново созданных компаний.

Актуализация списка действующих организаций в МСП.

Какие предприятия относятся к МСП

Субъекты МСП представлены следующими организациями:

АО (акционерными обществами). Хозяйственными партнерствами. ИП (индивидуальными предпринимателями). Крестьянскими (фермерскими) кооперативами. ООО (обществами с ограниченной ответственностью).

Чтобы отнести их к категории малого бизнеса и они могли попасть в реестр МСП, надо проверить их соответствие нескольким критериям.

Его рассчитывают в рублях без НДС по каждому виду малого бизнеса и ограничивают такими суммами:

Годовой доход, руб. Тип МСП Менее 120 млн Микропредприятие Не более 800 млн Организация малого бизнеса До 2 млрд Компания среднего размера

Учитывают среднесписочное число персонала в истекшем году. В него вносят всех работников, которые сотрудничают по трудовому договору, даже если они были временно нетрудоспособны, отправлены в командировку, отсутствовали на работе по другим причинам.

Не включают в отчет следующих лиц:

Совместителей.

Сотрудничающих с организацией по контракту гражданско-правового характера.

Работающих неофициально.

Мобилизованных.

Максимальное количество сотрудников для компаний МСП таково:

Число работающих, чел. Вид МСП 15 Микропредприятие От 16 до 100 Малый бизнес От 101 до 250 Компания средней величины

В зависимости от размера вложений в уставный капитал от других акционеров, для фирм, претендующих на попадание в реестр МСП, действуют следующие ограничения:

Не менее 51% УК принадлежит участникам компании, включенной в реестр МСП.

Не более 25% составляет пай государственных, региональных, некоммерческих организаций.

Как узнать, есть ли бизнес в реестре

Узнать, что фирму включили в реестр, можно, если сделать следующее:

Открыть ссылку для перехода на приветственную страницу портала ФНС. Перейти в меню «О ФНС России». Войти в раздел с сервисами и услугами. Пролистать страницу вниз до появления окна со сведениями из реестров. Выбрать пункт «Единый реестр субъектов МСП». Напечатать в поисковой строке ИНН, ОГРН/ОГРНИП, фамилию ИП и название фирмы.

В итоге на экран выведется карта компании или информация об отсутствии сведений о ней.

Исправление неверных данных

Если представитель организации или ИП нашел неточности в реестре МСП, он создает обращение к ФНС:

Выполняет инструкцию, описанную ранее. Открывает ссылку, сообщающую об отсутствии организации в реестре или некорректных данных. Заполняет форму, которая появится в новом окне. Подтверждает достоверность информации нажатием кнопки «Продолжить». Заполняет поля в открывшейся анкете. Отправляет ее в ФНС для проверки.

Проверяют статус обращения по его номеру, который присваивается при передаче. Проверкой информации занимаются инспекторы отделения, в котором зарегистрирован бизнес. Если переданные сведения подтвердились, вносят корректировки и отправляют данные в региональное управление налоговой. При отсутствии доказательств переданной информации заявка будет закрыта без корректировки реестра МСП.

Получение выписки из реестра

Чтобы получить выписку из Единого реестра субъектов МСП, нужно зайти в сервис и ввести в поисковую строку идентификатор фирмы или ИП. На мониторе появляется карточка компании. После нажатия на поле с названием организации файл с выпиской в PDF-формате будет загружен в память персонального компьютера или смартфона.

Распечатанный документ имеет официальный статус и работает в соответствии с российскими юридическими нормами. Его разрешено использовать во время заключения договоров, участия в государственных закупках, в аналогичных ситуациях, требующих подтверждения принадлежности компании к МСП.

Срок действия выписки из реестра точно не установлен. В каждой ситуации он разный. Например, к контрактам при осуществлении госзакупок допускают компании, получившие справку не позднее чем за полгода со времени публикации контракта.

Как попасть в реестр

Зарегистрироваться в базе данных МСП по своему желанию нельзя. Система сама проверяет поступившую от предприятия отчетность и включает его в реестр автоматически. Писать заявление или приходить в налоговую не нужно.

Если предприниматель обнаружит, что его бизнес подходит под критерии субъекта МСП, но регистрация в реестре не состоялась, ему надо обратиться в инспекцию, где он стоит на учете, за разъяснениями. При отсутствии отчетов их оперативно добавляют. Тогда во время следующей сверки фирму разместят в реестре.

Плюсы нахождения в реестре

Компаниям и ИП попадание в базу данных МСП желательно не только для подтверждения своего статуса, но и для получения доступа к мерам поддержки и льготам от государства. Одни назначаются временно, другие – действуют бессрочно. Узнавать обо всех видах помощи надо на портале Цифровой платформы МСП, АО «Корпорация «МСП» и его представительств в областях России.

Упрощение кадрового документооборота

Руководители фирм, относящихся к малому и среднему бизнесу, освобождаются от разработки и ведения следующей кадровой документации:

Графиков сменности,

Правил внутреннего трудового распорядка.

Положений об оплате труда, премировании, командировках.

Других локальных трудовых актов.

Переход на упрощенный кадровый учет происходит после внесения предприятия в реестр малого и среднего предпринимательства.

Для этого руководитель издает приказ с указанием такой информации:

названия документа,

даты и места его издания,

причины перехода на упрощенный кадровый документооборот,

сути изменений,

лиц, ответственных за исполнение распоряжения.

Руководитель визирует приказ и ставит на нем печать. Затем с ним знакомятся сотрудники, ставя свою подпись.

Заключение срочного трудового договора

Крупные компании обязаны принимать сотрудников на постоянную работу. Исключение составляют случаи, оговоренные в ст. 59 Трудового кодекса (например, в качестве подмены на время длительного отсутствия работника). ИП и компании, которые входят в реестр малого и среднего бизнеса, могут нанимать персонал по срочному трудовому договору продолжительностью до 5 лет.

Смягчение ответственности по административным правонарушениям

6 апреля 2022 года в КоАП РФ были внесены поправки, которые касаются предпринимателей из реестра МСП. В соответствии с ними разрешается не наказывать их штрафом и выносить им предупреждение за впервые допущенное правонарушение.

Если избежать денежного наказания нельзя, то оно назначается для компании в размере, положенном для ИП.

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Когда рассчитать штраф таким способом невозможно, его определяют таким образом:

От половины минимума до половины максимума от размера, установленного для юрлица.

В виде 50% от постоянной суммы, на которую наказывают юридических лиц.

Сумма штрафа для субъекта МСП не может быть ниже, чем минимум для должностного лица.

Снижение тарифов страховых взносов

Снижение ставок по страховым взносам для бизнесменов из базы данных МСП не зависит от отрасли, в которой они работают. Для них установлен льготный тариф в размере 15% от заработной платы, превышающей МРОТ. Для остальных компаний он составляет 30%. В эту льготу не включают страховые выплаты по производственному травматизму и профессиональным заболеваниям, поскольку они зависят от степени риска, которому подвергается сотрудник на рабочем месте.

Мораторий на плановые и внеплановые проверки

В 2024 году был продлен запрет на плановые и внеплановые проверки предприятий малого бизнеса.

Он не распространяется на налоговый контроль предприятия и проверки по распоряжению, выданному следующими лицами и органами госуправления:

Президентом РФ.

Председателем Правительства РФ и его заместителем.

Прокурором в соответствии с поступившими материалами.

Допускаются проверки компаний малого бизнеса в рамках контроля состояния объектов государственного и регионального культурного наследия. Инициировать работу комиссии могут сами предприниматели для восстановления действия лицензий, патентов или аккредитаций.

Льготное кредитование

Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает выдачу кредитов со сниженными процентами для компаний МСП в таких размерах:

Сумма Срок, лет Назначение Не более 10 млн руб. 3 Развитие своего дела Не менее 200 млн и не более 2 млрд руб. 10 Покупка или создание оборотных средств и т.д. До 200 млн руб. 3 Для микропредприятий с целью пополнения ОС

Субъектам малого предпринимательства выдают ссуды на рефинансирование ранее полученных займов. Ее сумма не ограничена, а деньгами можно пользоваться до тех пор, пока не закончится срок рефинансируемого кредита.

Софинансирование телевизионной рекламы

Согласно Постановлению Правительства РФ №1297 от 19.07.2022, автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» предлагает совместное финансирование расходов, связанных с рекламой на телевидении, производителям товаров, признанных субъектами МСП. Сумма, оговоренная АНО, может достигать 70% от цены контракта.

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Рассчитывать на поддержку могут фирмы, находящиеся, помимо ЕРМСП, в отдельном реестре Министерства промышленности и торговли.

В него входят компании, занятые выпуском таких товаров:

обуви и одежды,

лекарств и медицинских принадлежностей,

детских и спортивных товаров,

продукции для дома,

бытовых приборов.

Кредитные и налоговые каникулы

Кредитными каникулами могут пользоваться малые предприниматели, работающие по 70 ОКВЭД в следующих отраслях:

производстве,

торговле,

сельском хозяйстве,

сфере услуг,

IT-индустрии,

гостиничном бизнесе,

спорте,

здравоохранении,

образовании,

культуре,

общепите.

Льгота состоит в отсрочке платежа на 6 месяцев или уменьшении взноса на установленный срок.

Для ИП из реестра малого и среднего бизнеса в некоторых регионах предусмотрены налоговые каникулы. Это означает, что новый предприниматель первые 2 года после регистрации не платит налоги по ПСН и УСН.

За что исключают из реестра

Вывести фирму из реестра субъектов МСП разрешается только Федеральной налоговой службе.

Причинами такого решения могут стать:

Непредоставление налоговой декларации для определения годового дохода компании. Если к 1 июля текущего года этот документ не поступит в ФНС, то с 10 августа организацию удалят из базы данных автоматически. Непредоставление информации о среднесписочной численности работников. Эта отчетность должна поступить до 20 января. Несмотря на то что инспекторы имеют право узнать сведения об уплаченных предприятием страховых взносах, отсутствие документа влечет автоматическое его исключение из реестра. Несоответствие организации критериям малого и среднего бизнеса. Сотрудники ФНС анализируют их по годовым отчетам. Если обнаружено превышение максимальных лимитов, указанных в 209-ФЗ, предприятие или ИП удаляют из базы данных. Прекращение предпринимательской деятельности. Компанию выведут из реестра после 10-го числа месяца, следующего за датой снятия с учета в налоговой.

Последствия исключения из реестра МСП

Организации, исключенные из ЕРМСП, теряют право на государственное субсидирование, кредитование со сниженными ставками и другие меры помощи. Они не могут участвовать на льготных условиях в тендерах по программам госзакупок. Таким компаниям нельзя заменять административный штраф предупреждением и получать другие послабления.

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