Хотите устроить себе цифровой детокс на новогодние праздники? Сначала прочитайте эти 4 совета

Ученые из Университета Гринвича и Университета Восточной Англии изучили различные способы, которые помогут отдохнуть от технологий во время отпуска. Предлагаем наиболее действенные.

Забота о своем «цифровом здоровье» как никогда актуальна. Социальные сети, онлайн-шопинг, бронирование билетов и даже такие базовые операции, как оплата счетов — для всего этого мы используем цифровые технологии. Однако в новогодние праздники многие сделают перерыв в работе и, возможно, даже отправятся в отпуск. Так почему бы не дать себе отдохнуть от технологий и не устроить цифровой детокс?

1. Надежно спрячьте телефон

Безусловно, самый действенный способ достичь максимального эффекта — отложить телефон, ноутбук и планшеты куда-нибудь подальше. Конечно, можно поставить режим «не беспокоить» или выборочно отключить уведомления в приложениях.

Но для определенных групп приложений это довольно сложная задача, а если телефон все еще в кармане, всегда найдется повод проверить Facebook или Instagram, ответить на email или выложить фотографию. Вы по-прежнему сможете листать ленту, а мышечная память позволяет открывать приложения, даже этого не осознавая.

Можно ограничить время использования телефона, скажем один час утром и один час вечером. Но эксперимент показал, что в результате пользователь начинает неосознанно тратить онлайн еще больше времени и находить этому все больше оправданий.

Поэтому лучшее решение — полностью избежать соблазнов: закройте телефон в ящике или спрячьте его где-нибудь. Это избавит от необходимости отключать уведомления или ограничивать время.

Возможно, сначала будет непросто. Но через некоторое время вы оцените преимущества, почувствов себя раскрепощеннее и свободнее. Есть вероятность, что вам захочется подольше оставаться без связи.

2. Не забывайте планировать

За городом очень трудно не расслабиться. Там не нужно беспокоиться о выборе маршрута и перегруженной цифровой инфраструктуре (приложения для бронирования ресторанов, билетов в кино и оплата общественного транспорта). Поэтому, если куда-нибудь уехать, детокс будет проходить гораздо естественнее.

Но строить планы все равно очень важно. Оставьте уведомление о своем отсутствии в офисе, сообщите о своем отъезде коллегам, клиентам и начальнику. Предупредите близких и друзей, чтобы не волноваться, что они попытаются выйти на связь.

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Кроме того, можно распечатать подтверждение бронирования, билеты на поезд, самолет и другие виды транспорта, а также взять бумажную карту, чтобы можно было не пользоваться девайсами. Если подготовка покажется слишком хлопотной, попробуйте обратиться за помощью: сервисы, организующие цифровой детокс, помогут все спланировать и адаптироваться к одной или двум неделям без сенсорной перегрузки.

3. Найдите положительную сторону

Мы принимаем технологии как должное. Поэтому отключаясь от них, мы рискуем столкнуться с некоторыми трудностями.

Поначалу это может вызвать значительные эмоциональные трудности — например, стресс, тревогу или досаду.

Специалисты советуют попытаться перенаправить эти трудности в позитивное русло, рассматривая их как поощрение, а не наказание. Например, невозможность использовать приложения или веб-сайты для навигации и поиска ресторанов с высоким рейтингом может расстраивать, но может и вызвать чувство радости от возможности исследовать неизвестное, от неожиданных встреч или шанса научиться пользоваться бумажной картой и, возможно, даже компасом.

Да, вы не сможете мгновенно поделиться впечатлениями в социальных сетях, но зато будет больше времени на общение с попутчиками, вместо того чтобы проверять лайки и отвечать на комментарии.

Цифровой детокс открывает возможности для воссоединения с давно забытыми ностальгическими детскими воспоминаниями и старыми временами. Иногда, чтобы вернуться назад, достаточно напеть старую мелодию или просто поиграть в детские игры.

4. Самоанализ

Самый важный совет — нужно осмыслить опыт от цифровой детоксикации. У каждого человека свои уникальные отношения с технологиями, и вы получите большую пользу, если сможете построить с ними более здоровые отношения.

Постарайтесь использовать этот опыт как возможность поразмышлять о том, как вы себя чувствуете во время цифровой детоксикации, и что бы вы хотели сделать после возвращения в насыщенный мир, чтобы предотвратить повторную цифровую перегрузку.

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