Урбанизация без головной боли: как Китай развивает городские кластеры

Около 20 лет назад только 30% населения Китая проживало в городах, а сегодня — 60%. Это означает, что примерно 400 млн человек (больше, чем все население США) перебрались в города страны за последние 20 лет. В Европе аналогичный процесс занял 90 лет, а в США — 60 лет. И для Китая этот переход еще не завершен: ожидается, что к 2035 году 70% населения страны будет проживать в городах.

Чтобы справиться с наплывом жителей, национальная политика городского развития Китая создает крупные городские кластеры вместо того, чтобы расширять отдельные города. В каждом кластере могут проживать до 100 млн человек, а входящие в него города будут сотрудничать в экономическом, экологическом и политическом планах. Это, в свою очередь, позволит повысить конкурентоспособность региона.

Для развития городских кластеров Китай придерживается следующих стратегий.

Формирование городских кластеров

В 1950-е годы французский географ Жан Готтман обнаружил новую модель городского развития на северо-восточном побережье США. 100-километровый регион с 30 млн жителей, протянувшийся от Бостона до Вашингтона, все больше функционировал как один большой город. Готтман назвал эту новую структуру греческим словом «‎мегаполис». Мегаполис Бостон-Вашингтон стал домом для самого богатого и образованного населения страны благодаря высокой плотности населения, доступности транспортных услуг, экономическому господству и культурному влиянию.

Вскоре мегаполисы возникли и в других частях мира. На сегодняшний день самым успешным из них является Пояс Тайхэйе в Японии, в котором проживают две трети населения страны. Он растянулся почти на 1200 км от Токио до Осаки через Нагоя и обеспечивает около 70% национального экономического производства.

Экономист по вопросам устойчивого развития из Университета Тунцзи в Шанхае Чжу Дацзян считает: создание таких мегаполисов в Китае (там они называются городскими кластерами), вероятно, наилучший способ расширить доступ к городским возможностям.

Были случаи, когда соседние города вкладывали огромные суммы в создание избыточных индустрий, а затем конкурировали за первенство. К примеру, Шанхай пытался позиционировать себя как центр производства биотехнологий и чипов, предлагая компаниям льготы для открытия заводов в городе. Затем несколько близлежащих городов предприняли практически идентичные действия. Китай уверен, что повышение региональной координации приведет к более эффективным инвестициям по всей стране. Кроме того, это может снизить перенаселенность и загрязненность, которым подвержены крупнейшие города страны.

Некоторые города Китая уже давно установили неформальные географические и экономические связи. Однако создание городских кластеров лишь недавно было включено в национальную политику страны. В 2014 году президент Си Цзиньпин призвал к реализации регионального подхода для развития Пекина как лидера столичного региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Позиция Си вызвала значительный интерес в региональном правительстве, и «‎городской кластер» стал официальным термином в правительственных документах.

К 2035 году будут созданы пять основных городских кластеров.

Цзин-Цзинь-Цзи (север).

Дельта Янцзы (восток).

Дельта Жемчужной реки (юг).

Чэн-Юй (запад).



Среднее течение реки Янцзы (центр Китая).

Некоторые из них уже начинают формироваться, а другие находится лишь на стадии проекта. В совокупности эти районы смогут приносить около половины ВВП страны и вместят половину городского населения. Чтобы соединить их, Китай планирует построить 16 новых высокоскоростных железнодорожных линий.

Если все пойдет по плану, кластеры станут устойчивыми не только в экономическом, но и экологическом плане. По словам сотрудника китайского офиса Института мировых ресурсов в Пекине Лю Дайцзун, городские кластеры позволят Китая достичь пика выбросов углерода к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. Этому поспособствует развитие общественного транспорта, ограничение повторяющегося производства и координация рационального природопользования.

Строительство железнодорожных путей

Около 20 лет назад, когда Фанг Хэнкунь учился в университете в Пекине, он возвращался на поезде домой в город Далянь в провинции Ляонин на зимние каникулы. Путь длиной в тысячу км занимал 12 часов. Ему приходилось приезжать на железнодорожную станцию Пекина на три часа раньше, так как это был единственный поезд между Пекином и Далянь за день.

Сейчас Фанг работает железнодорожным инженером в муниципальном правительстве Пекина. Он занимается обновлением пригородных линий и планированием новых, чтобы удовлетворить растущий спрос в столице страны. Его команда также планирует повысить частоту и доступность междугородних поездов, соединяющих Пекин с более чем 50 городами. Например, чтобы 100 тысяч человек в день могли перемещаться между Пекином и Тяньцзинем, ежедневно ходят около 150 высокоскоростных междугородных поездов с интервалом в три минуты.

Фото: ABCDstock / Shutterstock

Согласно плану, опубликованному в феврале 2021 года Государственным советом Китая, к 2035 году в стране будет расположено 200 км железных дорог. Треть из них будет представлено высокоскоростными путями, что составит около 60% общего расстояния в мире, покрытого высокоскоростными железнодорожными линиями. Железнодорожные пути будут тесно связаны с другими видами транспорта: пассажиры смогут объезжать город в течение часа, городской кластер — в течение двух часов, а путешествовать между городскими кластерами — в течение трех часов.

Фанг признает: строительство железных дорог обходится дорого. Стоимость новых пригородных линий составляет примерно $150 за каждый километр. К тому же лишь несколько действующих высокоскоростных дорог в стране приносят прибыль. В то же время правительство продолжает вкладывать средства в это направление, а вопрос об обеспечении финансовой жизнеспособности остается открытым.

Цифровизация государственного обслуживания

Раньше Ма Чжунвэнь, преподавателю университета в Гуанчжоу, было непросто снимать деньги с государственного накопительного счета. Для этого нужно было подать онлайн-заявку, а затем идти в банк и часами сидеть в очереди. К тому же Ма приходилось отпрашиваться с работы, так как банк обслуживал посетителей только в рабочие часы.

Сейчас все это можно сделать на смартфоне в рамках Yue Sheng Shi — программного обеспечения, разработанного правительством Гуандуна и встроенного в самое популярное китайское приложение WeChat. В нем доступно 1600 государственных услуг: пользователи могут оплачивать штрафы, продлевать паспорт или визу, записываться на прием в государственные учреждения и даже подать заявку на бизнес-лицензию. Эти услуги предлагают 20 муниципальных органов власти в районе дельта Жемчужной реки. По данным правительства Гуандуна, к январю 2021 году в Yue Sheng Shi было зарегистрировано более 100 млн пользователей.

Подобные приложения разрабатываются и используются по всему Китаю в рамках новой волны развития цифровой инфраструктуры. Правительство страны надеется, что она позволит минимизировать бумажную работу и упростить предоставление государственных услуг.

У этого подхода есть и обратная сторона: крупные технологические компании, такие как Tencent, создатель WeChat, получают доступ к большому количеству пользовательских данных. Несомненно, превращение популярного приложения в платформу, предоставляющую широкий спектр государственных услуг, сделало жизнь людей более удобной. Но это также вызвало опасения по поводу сбора данных, слежки и конфиденциальности.

Сотрудничество городов для защиты окружающей среды

Весной под водой озера Тайху в Восточном Китае цветут сине-зеленые водоросли. Когда погода становится теплее, эти организмы быстро разрастаются, придавая озеру грязный вид и неприятный запах. Более десяти лет цветение водорослей мешало рыболовству и туризму на берегах озера, а также угрожало водным ресурсам и здоровью десятков миллионов жителей нижней части Дельты реки Янцзы. В 2007 году близлежащий город Уси остался без питьевой воды на неделю.

Фото: 365 Focus Photography / Shutterstock

Ранее несколько городов предпринимали отдельные попытки решить эту проблему. Но теперь некоторые из них впервые объединились. Например, Уси на северном берегу озера и Хучжоу на южном начали обмениваться данными дистанционного зондирования, а также использовать дронов и автоматизированные лодки, чтобы совместно отслеживать состояние поверхности воды. В этих городах цветение происходит в разное время года: в Уси летом, а в Хучжоу осенью. Поэтому сначала команда из Хучжоу отправляет лодки коллегам из Уси, когда там начинается цветение, а затем Уси помогают им взамен.

Однако, по словам специалиста из Нанкинского института географии и лимнологии в Китайской академии наук Цинь Боцян, окончательно решить эту проблему поможет ограничение и регулирование загрязнения. Когда плохо очищенные сточные воды от заводов и сельскохозяйственных земель попадают в Тайху, в нем накапливаются питательные вещества, такие как азот и фосфор. Это приводит к цветению водорослей.

Цинь надеется, что укрепление сотрудничества муниципалитетов в бассейне озера побудит города установить общие нормы сброса сточных вод, построить современные очистные сооружения, разработать трансграничные органы правопорядка и, в конечном счете, навсегда очистить озеро Тайху.

Источник.