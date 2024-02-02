Иллюзия кластеризации: как использовать закономерности в рекламе

Так работает «иллюзия кластеризации» — это склонность человека находить закономерности в случайных событиях. Рассказываем, как использовать это в рекламе.

Представьте, что вы подбросили монету три раза — и каждый раз выпадал орел. Это придает уверенности, что и в следующий раз выпадет орел, хотя на деле у решки те же шансы.

Найдите закономерности там, где их нет

Время от времени определенные вещи становятся модными — все вокруг вдруг начинают, к примеру, носить водолазки или пить много комбучи. Почему это происходит?

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Дело в том, что бренды неоднократно продвигают эти продукты, пока не возникнет тренд. В свою очередь, пользователи спешат присоединиться к нему, чтобы не упустить возможность.

Тренды подхватывают и другие бренды. Когда фильмы Marvel были на пике популярности, производитель пластырей Band-Aid запустил такую кампанию.

Фото в тексте: Band-Aid

Представьте данные в контексте

Визуальные элементы — лучший способ продемонстрировать паттерны аудитории, сделав идею более убедительной.

Для этого возьмите релевантные (но все же случайные) данные и поместите их в контекст. Так вы обратитесь к естественной склонности зрителя находить эти закономерности и верить в них.

Например, в своей рекламе Popchips сравнивают свою продукцию и продукцию конкурентов.

Фото в тексте: Popchips

Создайте ощущение знакомства

Если человек не может найти закономерность, то, как правило, придумывает ее — но при этом представленная информация должна быть хотя бы немного ему знакома. Иногда такая задача ложится на плечи маркетологов.

Вот как международная сеть организаций «Друзья Земли» превратила концепцию глобального потепления в знакомый каждому потребителю образ.

Фото в тексте: «Друзья Земли»

Аналогичным образом, бренды часто объединяют данные в аллегории, чтобы сделать продукт или концепцию понятнее.

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Фото на обложке: OB production / Shutterstock