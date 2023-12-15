Заедание стресса мешает организму восстановиться — исследование

Не пытайтесь поднять настроение с помощью жирной и нездоровой пищи: это снижает функцию сосудов и повышает риск сердечных заболеваний. Исследования показывают, что употребление жирной пищи, чтобы избавиться от стресса, может помешать восстановлению организма.

Многие люди тянутся к нездоровой пище, например шоколаду или чипсам, когда чувствуют напряжение, но исследователи обнаружили, что это может уменьшить приток крови к мозгу и привести к ухудшению функции сосудов, что, в свою очередь, может негативно сказаться на психическом здоровье и когнитивных функциях, а также увеличить риск сердечных заболеваний.

Решение — заменить лакомства на фрукты и овощи.

Профессор Джет Вельдхейзен ван Зантен комментирует: «Для этого исследования мы изучили здоровых людей в возрасте от 18 до 30 лет, и нас невероятно удивило, что после жирной пищи их организм совершенно иначе восстанавливается после стресса.

Для тех, у кого риск сердечно-сосудистых заболеваний уже повышен, последствия могут быть еще более серьезными. Мы все постоянно сталкиваемся со стрессом, но тем, кто работает в условиях повышенного стресса и подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний, следует особенно серьезно отнестись к этим выводам. Это исследование может помочь нам принимать решения, которые снижают риски, а не усугубляют их».

В исследовании участвовала группа здоровых молодых людей, которым на завтрак давали два круассана с маслом. Затем участников попросили посчитать в уме, увеличивая скорость в течение 8 минут, и предупреждали, если они давали неправильный ответ. Они также могли видеть себя на экране.

Исследователи обнаружили, что употребление жирной пищи при психическом стрессе снижает функцию сосудов на 1,74%. Предыдущие исследования показали, что снижение сосудистой функции на 1% увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13%.

«Эксперимент был разработан для имитации повседневного стресса, с которым нам, возможно, придется сталкиваться на работе или дома. Когда мы испытываем стресс, в организме происходят разные вещи: повышается частота сердечных сокращений и кровяное давление, расширяются кровеносные сосуды и увеличивается приток крови к мозгу.

Мы также знаем, что эластичность наших кровеносных сосудов, которая является показателем сосудистой функции, снижается после психического стресса», — комментирует первый автор исследования Розалинд Бэйнхэм из Бирмингемского университета.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition and Nutrients, также показало, что употребление более здоровых продуктов, особенно богатых полифенолами, таких как какао, ягоды, виноград, яблоки и другие фрукты и овощи, может предотвратить нарушение функции сосудов.

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