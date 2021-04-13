CoroNaspresso: исследователи создали тест на COVID-19 из капсул Nespresso

В будущем капсула Nespresso, вероятно, сможет не только обеспечить вас дневной дозой кофеина, но и протестировать на коронавирус. Исследователи из Нидерландов разработали способ проверить наличие вируса COVID-19 самостоятельно и в домашних условиях. В качестве нагревательной емкости они предлагают использовать алюминиевую оболочку от использованных капсул.

Исследование проводили Олдрик Х. Велдерс, Мишель Оссендрейвер, Барт Дж. Ф. Кейсер и Витторио Саггиомо в Лаборатории бионанотехнологий Вагенингенского университета и научно-исследовательского центра. На данный момент оно еще не получило экспертную оценку.

Устройство, получившее название CoroNaspresso, представляет собой модифицированную версию петлевой изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification — LAMP), которая позволяет обнаруживать вирусную РНК из оральных и назальных мазков.

Прежде чем проводить тест, потребуется подговить оборудование.

Для начала наполняем пустую капсулу Nespresso примерно 6 граммами материала с изменяющимся фазовым состоянием (phase-change material, PCM).

Затем вырезаем из пены круг, который будет охватывать внешнюю часть капсулы, и помещаем ее в кастрюлю с горячей водой. Когда вода расплавит воск, пена будет удерживать капсулу на плаву.

Затем помещаем в капсулу держатель пробирок, распечатанный на 3D-принтере.

В каждое отверстие держателя вставляем по пробирке, пока воск еще мягкий. Устройство для тестирования на коронавирус готово.

Кофейная капсула была выбрана не столько из-за лояльности к бренду, сколько из-за материала: алюминий — отличный проводник тепла. Вероятно, алюминиевые капсулы других брендов также подойдут, но в исследовании не указаны альтернативные варианты.

Фото: Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр

Провести такой тест сложнее, чем приготовить утренний кофе. Распознавание вирусных частиц требует точности. Вот как оно происходит.

Нужно взять готовое оборудование для проведения теста и вставить в него пробирку с генетическим материалом, например оральным или назальным мазком.

Довести воду до кипения, снять кастрюлю с огня и поместить CoroNaspresso в горячую ванну на 25-30 минут. Чтобы запустить реакцию, температура воды должна достигать 60-70°​C. Согласно исследованию, чтобы поддерживать температуру, можно использовать вакуумную упаковку.

Затем нужно достать тест из кастрюли и дать ему остыть в течение трех минут. Посмотрите на пробирки: если жидкость хотя бы в одной из них окрасилась в желтый, значит у вас положительный результат.

У этого способа есть несколько недостатков. Капсулы Nespresso можно приобрести в магазине, но обычный любитель кофе вряд ли с легкостью найдет Rubitherm RT64HC — воск, из которого исследователи изготавливали формы для пробирок. То же касается и держателя для пробирок, распечатанного на 3D-принтере.

Такое решение больше подходит для ученых и медицинских работников, у которых уже есть доступ ко всем нужным элементам. Тем не менее этот метод предлагает возможность сокращать отходы, рост которых и так был вызван пандемией.

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