Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса. По мнению миллиардера, пандемия «в лучшем случае» закончится в 2022 году. Об этом Гейтс заявил в интервью телеканалу Fox News.

При этом Гейтс отметил, что если правительства разных стран вместе будут бороться с коронавирусом, в 2021 году удастся снизить показатели распространения инфекции.

«Уже есть технология вакцины и финансирование, а компании подключили к работе лучших специалистов. Поэтому я оптимистично полагаю, что это [пандемия коронавируса — прим. ред.] не продлится вечно», — отметил Гейтс.

Как считает миллиардер, США смогут вернуться к нормальной жизни чуть раньше — летом 2021 года. Основатель Microsoft объясняет это прогрессом, которого достигли США в области разработки вакцин.

Билл Гейтс участвует в борьбе с коронавирусом. Благотворительный фонд миллиардера пожертвовал на борьбу с инфекцией $650 млн.

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