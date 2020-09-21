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Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии коронавируса

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса. По мнению миллиардера, пандемия «в лучшем случае» закончится в 2022 году. Об этом Гейтс заявил в интервью телеканалу Fox News. 

Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии коронавируса

При этом Гейтс отметил, что если правительства разных стран вместе будут бороться с коронавирусом, в 2021 году удастся снизить показатели распространения инфекции. 

«Уже есть технология вакцины и финансирование, а компании подключили к работе лучших специалистов. Поэтому я оптимистично полагаю, что это [пандемия коронавируса — прим. ред.] не продлится вечно», — отметил Гейтс.

Как считает миллиардер, США смогут вернуться к нормальной жизни чуть раньше — летом 2021 года. Основатель Microsoft объясняет это прогрессом, которого достигли США в области разработки вакцин. 

Билл Гейтс участвует в борьбе с коронавирусом. Благотворительный фонд миллиардера пожертвовал на борьбу с инфекцией $650 млн.

Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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