Почему коронавирус пошатнул цензуру в китайском интернете

Официальные китайские СМИ предпочитают освещать тему коронавируса с помощью роликов, восхваляющих героизм и жертвенность работников здравоохранения. Совсем другая ситуация в соцсетях: там можно увидеть мемы, высмеивающие чиновников, и фотографии больничных коридоров, заполненных пациентами.

В Китае этот контраст почти никогда не был таким резким — обычно правительство жестко контролировало все обсуждения в интернете. Но сейчас ему сложнее это делать, потому что критики слишком много, а ее авторы скрываются от цензуры, называя китайского лидера Си Цзиньпиня «Трампом», а вспышку коронавируса — «чернобыльской катастрофой».

В последние дни критика обрушилась на китайских чиновников, которые неправильно надели защитные маски в городе Ухань, центре вспышки вируса. Она касалась и их невнятных заявлений. Когда мэр Уханя выступал перед официальными СМИ, один комментатор отметил: «Если вирус справедлив, то пусть он не пожалеет этого бесполезного человека».

Коммунистическая партия Китая редко сталкивается с прямым осуждением, поскольку не терпит претензий к своим методам управления. Но, похоже, что в некоторых случаях китайские лидеры все же признают страх, гнев и другие реакции на кризис, показывая, что хоть и с запозданием, но партия способна успокаивать общественность.

Тем не менее, критика может зайти очень далеко. Некоторые из наиболее коммерчески настроенных китайских медиа освещали коронавирус и ответные меры властей очень подробно, если не сказать критически. Но статьи и комментарии о болезни продолжают удаляться, а правительство и интернет-платформы выпустили новые предупреждения о распространении информации, которую они называют «слухами».

«Китайские соцсети полны гнева не потому, что никакой цензуры на эту тему не было, но вопреки этой цензуре. Все еще возможно, что она снова внезапно усилится в рамках ужесточения контроля за освещением ситуации», — считает Сяо Цян, научный сотрудник Школы информации Калифорнийского университета в Беркли и основатель China Digital Times, сайта, следящего за китайской интернет-цензурой.

Когда в начале 2000-х годов Китай боролся с вирусом атипичной пневмонии, соцсети в стране только начинали набирать популярность. Правительство скрыло распространение этой болезни, и право пристыдить власти было предоставлено лишь журналистам.

Сегодня смартфоны и соцсети не дают замалчивать кризисы в области здравоохранения. Но интернет-платформы в Китае заполнены фальшивой вирусной информацией так же сильно, как и везде. Во время вспышек болезней у китайских лидеров есть законные основания настороженно относиться к информации, которая может вызвать панику и нанести ущерб.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян в супермаркете в Ухане. Фото: Agence France-Presse / Getty Images

Однако в последние дни Пекин, похоже, подтвердил, что его методы выходят за рамки простого контроля за слухами. На одной из встреч Си Цзиньпиня с другими высокопоставленными чиновниками одной из мер по борьбе с коронавирусом назвали «усиление контроля за общественным мнением».

Кроме того, Ван Хунин, глава отдела рекламы и пропаганды Коммунистической партии Китая и влиятельный идеолог, недавно был назначен заместителем руководителя команды, ответственной за сдерживание вспышки. Возглавляет ее премьер-министр Китая Ли Кэцян.

Китайские чиновники, кажется, признают, что соцсети могут быть полезны для изучения общественного мнения в период кризиса. WeChat, популярный китайский мессенджер, на выходных заявил, что будет жестко бороться со слухами о вирусе. Но он также создал инструмент для пользователей, который позволяет делиться информацией о болезни.

Возможно, негативная реакция интернета уже заставила одно местное правительство в Китае изменить политику борьбы с вирусом. Власти города Шаньтоу на юге Китая объявили, что запрещают въезд в город, как и ​​Ухань. Но позже пошли слухи, что из-за этого решения люди начали в панике скупать продукты, и к полудню этот приказ был отменен.

Больше всего желчных комментариев в интернете получили власти провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

В частности, после общения главы Хубэя Ван Сяодуна с журналистами пользователи соцсетей высмеяли его за то, что он в два раза исказил количество масок, которые может производить провинция. Они также распространили фотографию с брифинга, на которой были изображены Сяодун и два других чиновника, отметив, что один из них не прикрывал маской нос, другой надел ее вверх ногами, а Сяодун вообще ею не воспользовался.

Интернет-критики были так же безжалостны к мэру Уханя Чжоу Сяньвану. Во время интервью, которое он давал государственному телевидению, комментаторы писали только одно: «Хватит говорить. Мы просто хотим знать, когда вы уйдете в отставку».

Высшие власти страны могут преднамеренно направлять общественный гнев на чиновников в Хубэе и Ухане, чтобы впоследствии отправить их в отставку. Многие другие цели в китайском руководстве, похоже, остаются недопустимыми.

Когда появились новости о коронавирусе, но Си Цзиньпин не стал публично их комментировать, пользователи сервиса микроблогов Weibo начали завуалированно выражать свое разочарование, спрашивая: «Где этот человек?»

Обычно заполненная туристами улица в Пекине сейчас пустует. Фото: Кевин Фрейер / Getty Images

Но даже эти комментарии были удалены. Поэтому некоторые люди начали называть Си Цзиньпиня «Трампом». Например: «Я не хочу проживать еще одну минуту этого года, мое сердце наполняется болью, я надеюсь, что Трамп умрет».

Другие китайцы, жаждущие выразить свое отчаяние, обратились к соцсети Douban, которая недавно была заполнена обзорами на «Чернобыль», популярный сериал о советской ядерной катастрофе.

«В любую эпоху, в любой стране это одно и то же. Главное — все прикрыть», — написал один пользователь.

«Это социализм», — отметил другой.

Некоторые китайские новостные агентства смогли подробно рассказывать о распространении коронавируса. Влиятельный новостной журнал Caixin выпускал беспристрастные репортажи и аналитику. Онлайн-издание The Paper, которое контролируется Коммунистической партией Шанхая, опубликовало пугающее видео о жителе Уханя, который не смог найти больницу, которая бы его приняла.

Китайский интернет-эксперт Сяо считает, что власти предоставили некоторым СМИ особую свободу, чтобы освещать определенные темы так, как этого не могут сделать официальные медиа. Но эти каналы не должны рассматриваться как независимые, сказал он, назвав их материалы «запланированной и контролируемой рекламой».

Даже вне цифровой среды нетрудно найти китайцев, которые сомневаются в словах правительства о вспышке коронавируса.

Чэнь Пулин, 78-летний пенсионер, ждал возле больницы в Шанхае свою дочь — она проходила тестирование на вирус. Когда впервые стало известно о болезни, он сразу же усомнился в том, что власти были не в курсе дел.

«Похоже, даже сейчас правительство думает прежде всего об экономике и социальной стабильности. Эти вещи важны, но, когда дело доходит до инфекционных заболеваний, их остановка должна быть на первом месте», — заключил Пулин.

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