В последние недели все внимание пользователей приковано к вспышке коронавируса. Одни делятся своими страхами и предположениями, как возникла инфекция, другие пытаются заработать на вирусе. Rusbase собрал самые яркие объявления.

«Получу за вас посылку из Китая»: как пользователи зарабатывают на коронавирусе