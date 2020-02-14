Истории
«Получу за вас посылку из Китая»: как пользователи зарабатывают на коронавирусе
Истории
Анна Оленькова
В последние недели все внимание пользователей приковано к вспышке коронавируса. Одни делятся своими страхами и предположениями, как возникла инфекция, другие пытаются заработать на вирусе. Rusbase собрал самые яркие объявления.
«Получу за вас посылку из Китая»: как пользователи зарабатывают на коронавирусеАнна Оленькова
К продаже предлагаются разные товары:
- чудодейственные продукты питания
- всевозможные обереги, в том числе инновационные
- защитная одежда и не только
- техника
Также предлагаются услуги, как для частных лиц, так и для бизнеса.
Встречаются и совсем смелые объявления.
География объявлений весьма обширная: от Вологды и Санкт-Петербурга до Тюмени и Красноярска.
Фото: IrenaV / Shutterstock.com
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