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Истории

«Получу за вас посылку из Китая»: как пользователи зарабатывают на коронавирусе

Истории
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В последние недели все внимание пользователей приковано к вспышке коронавируса. Одни делятся своими страхами и предположениями, как возникла инфекция, другие пытаются заработать на вирусе. Rusbase собрал самые яркие объявления.

«Получу за вас посылку из Китая»: как пользователи зарабатывают на коронавирусе

К продаже предлагаются разные товары:

  • чудодейственные продукты питания

  • всевозможные обереги, в том числе инновационные

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  • защитная одежда и не только

  • техника

Также предлагаются услуги, как для частных лиц, так и для бизнеса.

Встречаются и совсем смелые объявления.

География объявлений весьма обширная: от Вологды и Санкт-Петербурга до Тюмени и Красноярска.

Фото: IrenaV / Shutterstock.com

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