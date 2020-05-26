Почему создание вакцины от COVID-19 занимает так много времени?

Гонка по созданию вакцины от COVID-19 началась, но скорости на треке далеки от показателей «Формулы-1». Это неудивительно: разработка эффективного и безопасного препарата быстрой не бывает. Издание Wired объясняет, почему это так.

«Когда эксперты с оптимизмом сообщают, что вакцина от коронавируса появится уже к концу 2020 года, не стоит забывать, что речь идет о препарате для экстренного использования, а не о прививке, готовой к массовому производству», — отмечает доктор Сима Ясмин, директор Stanford Health Communication Initiative.

Никто не может сказать наверняка, когда появится вакцина от COVID-19: процесс создания таких препаратов состоит из нескольких этапов, продолжительность каждого из которых предсказать сложно. «Для сравнения, быстрее всего мы создали вакцину от паротита: на ее разработку ушло четыре года. Обычно этот процесс занимает от 10 до 15 лет, — говорит Ясмин. — Если препарат создадут в срок от 12 до 18 месяцев, это будет абсолютный рекорд».

Из каких этапов состоит процесс создания вакцины? Первый — это исследования, в ходе которых фармацевтические компании пробуют разные подходы. Например, в случае с COVID-19, некоторые производители лекарств пытаются разработать вакцину на основе нуклеотидов, вставив вместо части белков генетический код вируса. Как правило, исследования длятся от двух до четырех лет. Новые технологии могут немного ускорить этот прогресс. Кроме того, новый коронавирус похож на вирус атипичной пневмонии, что также может дать исследователям некоторое преимущество.

Затем наступает доклинический этап. Ученые тестируют вакцину на клеточных культурах и животных, чтобы выяснить, вызывает ли он иммунный ответ. «Если иммунный ответ отсутствует или препарат наносит клеткам вред, мы возвращаемся к исследованиям, — рассказывает Ясмин. — Этот этап занимает не меньше года, и ускорить его невозможно».

Если удается достичь хороших результатов, исследователи приступают к клиническим испытаниям. Экспериментальную вакцину начинают вводить небольшим группам людей, как правило, находящихся в зоне очага инфекции. Размер групп постепенно увеличивается. Этот этап может занять годы. Некоторые биоэтики считают пандемию коронавируса достаточно серьезным поводом, чтобы ускорить создание вакцины за счет спорных методов. Например, с помощью испытаний, в которых вакцинируемых людей намеренно заражают, чтобы проверить эффективность препарата в контролируемой среде. Сейчас проводить такие исследования запрещено.

Следующий этап — государственная экспертиза, в ходе которой производитель должен получить лицензию на производство вакцины. В США этим занимается FDA (Food and Drug Administration — Управление по контролю за продуктами и лекарствами США). Экспертиза занимает еще около 10 месяцев, хотя в случае с вакциной от COVID-19 регулятор, скорее всего, постарается ускорить процесс.

Но и это еще не все. На создание необходимых производственных мощностей может уйти несколько лет и несколько сотен миллионов долларов. Конечно, производство вакцины от коронавируса постараются максимально ускорить, но фармацевтическим компаниям все равно предстоит серьезно потрудиться, чтобы обеспечить достаточное количество препаратов для вакцинации миллиардов людей.

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