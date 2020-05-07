Эксперт назвал стоимость будущей вакцины от COVID-19

Первые серии вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19, могут стоить как премиальная вакцина от гриппа или клещевого энцефалита — приблизительно 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщил гендиректор компании Biocad Дмитрий Морозов в интервью «РИА Новости».

Он также добавил, что стоимость будет определяться объемом выпуска и той потребностью, которая будет сформирована на момент получения регистрационного удостоверения препарата.

«Эта вакцина должна появиться очень оперативно, буквально "с колес" а, как говорится, все, что делается "с колес" имеет достаточно высокую стоимость — еще не налажено многосерийное производство, выпускаются небольшие объемы и так далее», — пояснил Морозов.

На основе собственных наработок по онковацинам Biocad разрабатывает инкапсулированную в липосомы мРНК-вакцину против COVID-19. Совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» компания делает живую вакцину на основе аттенуированной основы вируса гриппа, с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» — вакцину на основе везикулярного стоматита.

Biocad рассчитывает представить на рынке как минимум два типа вакцин от коронавируса COVID-19.

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