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Российские ученые заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Все они здоровы, побочных эффектов не обнаружено, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург. Его слова передает «Коммерсантъ».

Российские ученые заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах.

«Клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета»,— сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

Он не назвал число своих коллег, которые уже испытали на себе вакцину, но отметил, что это широкий круг сотрудников — разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи. Таким образом они защищают себя, чтобы в условиях пандемии дальше заниматься разработками.

Сейчас в НИЦЭМ ждут результатов тестов на приматах, чтобы отправить в Минздрав запрос на разрешение клинических исследований, добавил академик РАН.

Специалист пояснил, что речь идет о вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген вируса SARS-CoV-2.

Аденовирус используется как контейнер для доставки гена коронавируса в клетки, чтобы запустить там синтез белков оболочки коронавируса («короны», из-за которой коронавирус получил свое название) и тем самым познакомить иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

Фото: Unsplash

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27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

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