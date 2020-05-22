Российские ученые заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Все они здоровы, побочных эффектов не обнаружено, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург. Его слова передает «Коммерсантъ».

В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах.

«Клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета»,— сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

Он не назвал число своих коллег, которые уже испытали на себе вакцину, но отметил, что это широкий круг сотрудников — разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи. Таким образом они защищают себя, чтобы в условиях пандемии дальше заниматься разработками.

Сейчас в НИЦЭМ ждут результатов тестов на приматах, чтобы отправить в Минздрав запрос на разрешение клинических исследований, добавил академик РАН.

Специалист пояснил, что речь идет о вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген вируса SARS-CoV-2.

Аденовирус используется как контейнер для доставки гена коронавируса в клетки, чтобы запустить там синтез белков оболочки коронавируса («короны», из-за которой коронавирус получил свое название) и тем самым познакомить иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

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