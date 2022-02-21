Почему криптовалюты могут вызывать зависимость

В течение последних пяти лет криптовалюты росли и падали до рекордных значений. Психологи и психотерапевты обнаружили, что на этом фоне зарождается новая область исследований. Многие криптотрейдеры начинают проявлять поведение, которое напоминает различные формы зависимости, такие как алкоголизм и игромания, но также отражает уникальные проблемы этого рынка.

Спустя некоторое время после начала пандемии и переноса психотерапевтических сессий в Zoom Пэтти Фиоре начала замечать новую болезнь. Ее новые клиенты, многие из которых были из Сан-Франциско, рассказывали, как криптоиндустрия разрушает их психическое здоровье.

Беспокойства об «упущенных возможностях» сопровождались сожалением, депрессией и тревожностью. Фиоре и сама занимается криптовалютным трейдингом, поэтому с легкостью смогла распознать это явление.

В разгар пандемии, даже когда стоимость биткоина и других криптовалют росла, к Фиоре обращались новые клиенты, так или иначе связанные с индустрией — как трейдеры, так и сотрудники криптокомпаний. А с начала декабря, после падения многих цифровых валют, спрос на услуги Фиоре и вовсе подскочил.

О подобном явлении сообщают и другие терапевты. С момента обвала крипторынка лондонский специалист Питер Кляйн, который также работает через Zoom, получил 30-40 запросов. За последние четыре года к нему обращались в общей сложности не менее 70 клиентов, желающих обсудить криптовалюты.

«Зависимость сводится к взлетам и падениям», — утверждает Фиоре.

Она, как и ее коллеги, считает, что инвестиции в криптовалюты аналогичны азартным играм в плане поощрения зависимости. По ее словам, цифровые активы обещают большое вознаграждение, но результат столь же непредсказуем, как и в азартных играх.

Причины возникновения зависимости

Первый «криптоклиент» обратился к Фиоре в 2020 году. Это был не инвестор, а сотрудница компании, которая занимается первичным размещением токенов.

«Она занималась сбором денег в индустрии, которая все еще считается новой», — рассказывает Фиоре, добавляя, что для некоторых она и вовсе кажется финансовой пирамидой. Необходимость бороться с недоверием людей, даже в условиях колебания цен, начала сказываться на психике клиентки.

Инвесторы, которые обращаются к Фиоре, сталкиваются с похожим влиянием из-за нестабильности рынка. «В отличие от фондового, криптовалютный рынок работает круглосуточно», — рассказывает она.

«Торговать можно 24 часа в сутки. Этот наркотик доступен всегда», — утверждает Фиоре.

Помешавшись на криптовалютах, зарабатывая на них и теряя из-за них деньги, люди переворачивают свою жизнь с ног на голову. Меняются их структуры расходов, циклы сна, отношения, социальные приоритеты и финансовая стабильность.

Однако не только те инвесторы, что терпят убытки, обеспокоены своей фиксацией. Полгода назад на Reddit-канале r/CryptoCurrency началось обсуждение криптовалютной зависимости. Оно разрослось почти до тысячи комментариев, в которых люди описывали, как у них сформировалась такого рода зависимость.

«Я делаю ставки на спорт практически всю свою жизнь, и криптовзлеты и увеличение инвестиций в три, четыре, десять раз приносят намного больше удовольствия, чем ставки на спорт», — написал один из пользователей.

Другой признал: «Проверка курса криптовалют — моя ежедневная доза дофамина. Это определенно более дешевая и менее пагубная зависимость, чем гольф или алкоголь, или и то, и другое, но это все же зависимость».

Распространенность явления

Конечно, не у каждого криптоинвестора нарушается психическое состояние. Кляйн, который и сам торгует криптовалютами, отмечает, что у большинства зависимость не развивается.

Многие его клиенты — мужчины, и это подтверждает утверждения о том, что мужчины более склонны к зависимости, чем женщины. Большинству из них от 20 до 30 лет, но есть и те, кому больше 40 лет и которые уже страдали зависимостью от других веществ. У всех клиентов Кляйна наблюдаются основные трудности: тревожность, депрессия, склонность уходить в себя, подверженность зависимости и бытовые проблемы.

Кляйн рассказал историю одного из своих клиентов, изменив некоторые подробности, чтобы сохранить конфиденциальность. Ему удалось хорошо заработать на криптовалютах, однако он столкнулся с проблемами в браке. Криптовалюты стали способом сбежать от этих проблем.

В подобных ситуациях нужно устранять не саму криптозивисимость, а «стабилизировать жизнь» людей в отношениях. По словам Кляйна, это стандартный подход к любому типу зависимости: «Нужно найти сигналы в окружении этих людей, которые вызывают потребность в торговле».

Эти клиенты напоминают Кляйну и других представителей финансового сектора: то же компульсивное поведение, тревожность и склонность страдать молча. «В этом и проблема с криптозависимостью, — утверждает он. — Она не заметна со стороны. Она не вызывает похмелья и не делает людей агрессивными. Но все заканчивается тем, что они теряют деньги и закладывают свои дома».

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