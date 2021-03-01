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Истории

Штат Невада разрешит криптокомпании управлять целым городом

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Губернатор штата Невада предлагает наделить технологические компании полномочиями, аналогичными окружным органам самоуправления. Корпорации смогут создавать собственные города и управлять ими, для этого нужно приобрести участок от 50 тысяч акров и инвестировать $1,25 млрд в его развитие. Бенефициар проекта — криптокомпания Blockchains LLC.

Штат Невада разрешит криптокомпании управлять целым городом

Губернатор Стив Сисолак хочет позволить техногигантам создавать в штате так называемые зоны инноваций.

  • Они будут управляться назначенным советом из трех человек, два из которых будут выбраны самой компанией.
  • Совет будет руководить всем, от налогообложения до зонирования, и даже получит право вводить законы, которые заменят локальные постановления округов. Еще раз : технологические компании смогут писать собственные законы.
  • Чтобы получить статус зоны инноваций, компания должна владеть по меньшей мере 50 тысячами акров земли в одном из округов Невады и пообещать инвестировать $1,25 млрд в развитие территории.

26 февраля Сисолак без тени иронии заявил: «Инновационные зоны — это уникальная и смелая идея, которая, как я понимаю, не будет принята сразу с распростертыми объятиями. Но я надеюсь, что начиная с сегодняшнего дня мы сможем открыто, честно и продуктивно обсуждать, как это может работать [...], чтобы помочь жителям Невады и не списать идею со счетов».

Криптогород с нуля

Несмотря на то, что возможностью смогут воспользоваться разные компании, есть та, которая изначально бралась в расчет при подготовке законопроекта. Криптовалютная компания Blockchains LLC в 2018 году купила 67 тысяч акров в округе Стори, штат Невада, за $160 млн.

Она собирается построить умный город в сельской местности, использовав в инфраструктуре блокчейн и применяя криптовалюту в различных отраслях.

Согласно исследованию экономического воздействия (которое, кстати, было заказано Blockchains LLC), умный город будет стимулировать экономический рост в штате, прогнозируя годовой объем производства до $2,2 млрд. 

Никакой власти корпораций

Конечно, этот сценарий беспокоит многих. Но CEO Blockchains LLC Джеффри Бернс не видит здесь проблем и считает, что технология его компании послужит на благо общества.

«То, что мы пытаемся построить, — это место, где власть у вас, а не у компаний», — сказал Бернс.

Губернатор Сисолак также считает, что это чистое благо для штата: «Это предложение — захватывающая, беспрецедентная концепция, которая потенциально может позиционировать Неваду как глобальный центр передовых технологий и инноваций, одновременно помогая создать немедленный положительный экономический эффект и сформировать экономику будущего».

Выглядит очень убедительно, однако не стоит передавать корпорациям административную и юридическую функции. В прошлом такие истории неизбежно приносили рабочим и жителям таких городов еще большие неприятности. Так что, возможно, такой умный город — не самая умная идея.

Источник.

Фото на обложке: QinJin / Shutterstock

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