Штат Невада разрешит криптокомпании управлять целым городом

Губернатор штата Невада предлагает наделить технологические компании полномочиями, аналогичными окружным органам самоуправления. Корпорации смогут создавать собственные города и управлять ими, для этого нужно приобрести участок от 50 тысяч акров и инвестировать $1,25 млрд в его развитие. Бенефициар проекта — криптокомпания Blockchains LLC.

Губернатор Стив Сисолак хочет позволить техногигантам создавать в штате так называемые зоны инноваций.

Они будут управляться назначенным советом из трех человек, два из которых будут выбраны самой компанией.

Совет будет руководить всем, от налогообложения до зонирования, и даже получит право вводить законы, которые заменят локальные постановления округов. Еще раз : технологические компании смогут писать собственные законы.

Чтобы получить статус зоны инноваций, компания должна владеть по меньшей мере 50 тысячами акров земли в одном из округов Невады и пообещать инвестировать $1,25 млрд в развитие территории.

26 февраля Сисолак без тени иронии заявил: «Инновационные зоны — это уникальная и смелая идея, которая, как я понимаю, не будет принята сразу с распростертыми объятиями. Но я надеюсь, что начиная с сегодняшнего дня мы сможем открыто, честно и продуктивно обсуждать, как это может работать [...], чтобы помочь жителям Невады и не списать идею со счетов».

Криптогород с нуля

Несмотря на то, что возможностью смогут воспользоваться разные компании, есть та, которая изначально бралась в расчет при подготовке законопроекта. Криптовалютная компания Blockchains LLC в 2018 году купила 67 тысяч акров в округе Стори, штат Невада, за $160 млн.

Она собирается построить умный город в сельской местности, использовав в инфраструктуре блокчейн и применяя криптовалюту в различных отраслях.

Согласно исследованию экономического воздействия (которое, кстати, было заказано Blockchains LLC), умный город будет стимулировать экономический рост в штате, прогнозируя годовой объем производства до $2,2 млрд.

Никакой власти корпораций

Конечно, этот сценарий беспокоит многих. Но CEO Blockchains LLC Джеффри Бернс не видит здесь проблем и считает, что технология его компании послужит на благо общества.

«То, что мы пытаемся построить, — это место, где власть у вас, а не у компаний», — сказал Бернс.

Губернатор Сисолак также считает, что это чистое благо для штата: «Это предложение — захватывающая, беспрецедентная концепция, которая потенциально может позиционировать Неваду как глобальный центр передовых технологий и инноваций, одновременно помогая создать немедленный положительный экономический эффект и сформировать экономику будущего».

Выглядит очень убедительно, однако не стоит передавать корпорациям административную и юридическую функции. В прошлом такие истории неизбежно приносили рабочим и жителям таких городов еще большие неприятности. Так что, возможно, такой умный город — не самая умная идея.

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