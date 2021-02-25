Топ перспективных IoT-идей, которые меняют мир и бизнес

Специалист по развитию продукта разработчика «умных» решений Nero Electronics Андрей Хаснутдинов рассказывает, что сегодня происходит с интернетом вещей и какие прорывные идеи появились в этой отрасли.

Можно иронизировать на тему чипирования и роботизации, но с каждым годом IoT-технологии все активнее проникают в нашу жизнь. Гаджеты знают температуру нашего тела и фазы сна, заменили кассиров в магазине и даже контролируют уровень влаги в почве. А какие IoT-продукты удивляют сегодня?

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Зависимость нашей жизни от IoT сильно растет. Мы уже совсем не удивляемся устройству, которое имеет доступ к сети ― они окружают нас повсюду и продолжают быть привлекательным технологичным феноменом. Обобщая, это все устройства, которые имеют доступ в интернет ― «умные» часы, чайники, фитнес-трекеры, системы безопасности, дома...

IoT развивается в логистике, аграрном секторе, помогает создавать целые «умные» города. Например, удаленно мониторит состояние ветхих объектов, собирает данные для анализа, следит за уровнем влаги в почве. В строительстве интернет вещей помогает экономить на обслуживании оборудования, чтобы ремонтировать объекты тогда, когда это нужно. В логистике — следить за путем доставки груза.

Две тенденции, которые меняют рынок

Тенденция 1. Стремительное развитие в B2B

Если пять лет назад разработчики предполагали, что рынок B2C будет двигателем прогресса IoT-направления, то сегодня технологию ждет совсем другая тенденция. Фокус интернета вещей смещается в B2B-направление.

Оказалось, что в руках конечного потребителя многие «умные» гаджеты ― просто игрушка, а для бизнеса ― реальная польза и экономия средств. Что обычным людям дает информация, например, о проблемах сна? Какова конечная цель получения этой информации? Ведь ценность IoT-продуктов заключается в том, чтобы помочь решить какую-то проблему: сэкономить деньги, время, ресурс, вовремя оповестить о чрезвычайной ситуации.

Или возьмем, к примеру, «умное» измерение температуры тела. Что сделает человек с таким гаджетом? Скорее, удовлетворит свои любопытство, самые осмысленные потребители будут более тщательно следить за здоровьем. Но если такие приборы поставить на завод или в аэропорт, то они сэкономят компании миллионы долларов.

Тенденция 2. Потребность объединяться

Интернет вещей сильно связан с технологиями, которые могут реализовать функцию передачи данных. Сегодня таких технологичных решений стало настолько много, что разработчики столкнулись с самой главной потребностью и проблемой: их объединения. Объясню, что я имею ввиду.

Например, для «умного» дома важна скорость: сигнал должен максимально быстро доходить до определенной точки, а человек должен получать такой же быстрый ответ. В B2B или промышленности от IoT требуется максимальная точность данных: например, в показаниях «умного» счетчика.

Для каждой из этих целей нужно свое технологическое решение, и это приводит к тому, что технологий становится слишком много. Внутри направления они начинают мешать друг другу — например, в сфере «умного» дома ZigBee может «соперничать» с WiFi.

Чтобы решить эту проблему, отдельным сегментам бизнеса нужны единые стандарты и унификация. Например, для применения IoT на дальние расстояния — одна определенная технология для всех. Но сейчас это крайне сложно сделать: пока разным производителям не получается объединяться, не мешая при этом друг другу.

В объединении промышленных IoT-технологий дела обстоят самым сложным образом, ведь продукты должны покрывать большие территории и не «перебивать» друг друга. Например, в Нидерландах и Сингапуре решили эту проблему, создав национальные сети для интернета вещей в стандарте LoRa: стандарт требует минимум базовых станций для покрытия больших территорий. Но похожих примеров по-прежнему немного.

В 2019 году Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance создали рабочую группу, которая создает единый стандарт для устройств «умного» дома. Это ещё один шаг к тому, чтобы делать гаджеты более доступными для производителей и пользователей и создать открытый исходный код для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи.

В будущем концепция IoT должна становиться ещё доступнее и дешевле. Пользователь не должен задумываться о том, какая технология встроена в его гаджет, пользователю важен результат: получение данных в определенном месте. Чем доступнее будет IoT, тем больше продуктов будет появляться и тем больше технологий потребуется объединять. А значит проблема технологической раздробленности будет расширяться.

Сегодня интеграторы озадачены тем, чтобы сделать IoT-устройства универсальными. Но сделать одну общую технологию, которая захватит весь мир, не получится.

Антиковидные стенды и «умные» счетчики: топ перспективных идей в IoT

Здравоохранение

Пандемия заставила разработчиков по-новому оценить IoT в этой сфере. Ведь прошлый год показал, насколько мы уязвимы. Именно в направлении здравоохранения будущее интернета вещей определено на ближайшее время. Теперь разработчики ищут решение, чтобы каждый человек имел возможность удаленно передавать данные о своем здоровье или сигнализировать о чрезвычайных ситуациях.

Вот несколько интересных примеров:

Антиковидные стенды отслеживают температуру человека и проводят дезинфекцию. Устанавливаются в аэропортах, местах массового скопления людей. Многие частные предприятия через такие стенды внедряют пропускной режим и отслеживают статистику заболеваемости.

отслеживают температуру человека и проводят дезинфекцию. Устанавливаются в аэропортах, местах массового скопления людей. Многие частные предприятия через такие стенды внедряют пропускной режим и отслеживают статистику заболеваемости. Встраиваемый сенсор для диабетиков контролирует уровень сахара в крови методом непрерывного мониторинга. Сенсор устанавливается под кожу и измеряет уровень сахара каждые 10 секунд, а каждые пять минут данные отправляются с сенсора на инсулиновую помпу. В любой момент можно просмотреть их на экране трансмиттера — отдельного устройства для передачи данных. В случае плохих показателей помпа подает сигнал тревоги.

контролирует уровень сахара в крови методом непрерывного мониторинга. Сенсор устанавливается под кожу и измеряет уровень сахара каждые 10 секунд, а каждые пять минут данные отправляются с сенсора на инсулиновую помпу. В любой момент можно просмотреть их на экране трансмиттера — отдельного устройства для передачи данных. В случае плохих показателей помпа подает сигнал тревоги. Отслеживание биоритмов и коррекция сна с помощью нательных или встраиваемых в одежду приборов. Например, очки для коррекции нарушений сна при джетлаге или персональный датчик сна, который устанавливается под матрас.

с помощью нательных или встраиваемых в одежду приборов. Например, очки для коррекции нарушений сна при джетлаге или персональный датчик сна, который устанавливается под матрас. «Умная» детская кровать контролирует сон ребенка, помогает укачивать его, следит за параметрами окружающей среды и передает эту информацию на смартфон родителя.

контролирует сон ребенка, помогает укачивать его, следит за параметрами окружающей среды и передает эту информацию на смартфон родителя. Мониторинг и контроль состояния пожилых людей с помощью видео и сенсоров ― это вообще главный AgeTech-тренд. Например, «умные» часы для пожилых или электронная сиделка с тревожной кнопкой и пультом управления.

Государственный сектор

В будущем нас ждут целые «умные» города, где все важные системы будут контролироваться с помощью IoT — например, уличное освещение или передача данных о потреблении воды из жилых домов в водоканал. Финансовые результаты станут гораздо нагляднее в государственном масштабе — «умные» счетчики сразу покажут утечки, неоплаты и другие возникающие проблемы.

Но станет ли главным заказчиком IoT-продуктов государство? Это сложный и непростой путь, ведь непонимание и неприятие технологий на государственном уровне остается. Чтобы облегчить этот переход, важно подготовить законодательную базу: она должна быть подведена под технические решения. Закон должен помогать, а не усложнять внедрение этих технологий.

Наглядный пример: в России поменяли регламент установки базовых станций. Их стало появляться слишком много, каждый производитель стремился забрать максимальное количество объектов. Поэтому вышел измененный закон с требованием, чтобы базовая станция была отечественного производства и обязательно сертифицирована. На момент изменений только одна компания попала под новые нормы, а остальные попросили отсрочку сертификации. Это привело к тому, что рынок начал монополизироваться и в итоге дату обязательной сертификации перенесли еще на год. Такое решение на законодательном уровне повлекло много сложностей.

Вот где ещё можно встретить IoT в b2G:

«Умный» учет ресурсов. Это устройства, которые могут автоматизировать учет сразу всех ресурсов: электроэнергии, воды, тепла и газа. Для клиента «умные» счетчики удобны тем, что защищают от мошенничества со стороны государства, а для государства, в свою очередь — это экономия ресурсов на поиски неплательщиков, взыскании задолженностей и сведении балансов в энергоснабжающих компаниях. Ещё «умный» учет поможет минимизировать потери при аварии: в случае риска диспетчеру автоматически придет сообщение.

Многие производители приборов «умного» учета давно работают на рынке: «Энергомера», «Меркурий», Elster, Nero Electronics, «Элехант» и другие.

«Умное» уличное освещение ― главная составляющая системы «умный» город. Оно адаптивно изменяется на основе данных других систем. Например, отключается или сводится к минимуму, если в зоне освещения никого нет, определенным образом работает во время чрезвычайных ситуаций (обнаруживает дорожный инцидент или аварию) или природных катаклизмов.

Бизнес

Любой бизнес преследует цель максимально снизить издержки производства и повысить доходы. И интернет-вещей помогает в этом. Например, компания получает пользовательские данные со своих гаджетов, анализирует их и тем самым становится лучше. А сервис такси может следить за числом машин на маршруте и корректировать количество заказов.

IoT помогает бизнесу оптимизировать процессы и принимать максимально эффективные решения. Вот несколько примеров:

Доставка товаров и отслеживание грузов. Отслеживание геолокации, поломки транспорта, температуры и условий хранения.

Отслеживание геолокации, поломки транспорта, температуры и условий хранения. Отслеживание этапов строительства. Программно-аппаратные комплексы позволяют создавать электронную копию объекта, а также мониторить ветхие строения и этапы строительства при помощи встраиваемых датчиков.

Программно-аппаратные комплексы позволяют создавать электронную копию объекта, а также мониторить ветхие строения и этапы строительства при помощи встраиваемых датчиков. Вендинговые аппараты самообслуживания с доступом к сети. Получили еще большее распространение из-за пандемии, теперь обладают функцией мобильной оплаты и распознавания лиц.

Получили еще большее распространение из-за пандемии, теперь обладают функцией мобильной оплаты и распознавания лиц. «Умные» продуктовые тележки. Amazon сделал ещё один шаг на пути автоматизации супермаркетов: «умные» тележки с тачскрином Dash Cart, которые распознают, какой товар вы в них кладете, и позволяют мгновенно купить его без кассира и очередей. Для этого необходимо иметь аккаунт Amazon и на входе в магазин просканировать QR-код.

Все ли так просто: ближайшее будущее IoT

Уверен, что мы увидим IoT в совершенно новых аспектах. Пандемия пока не собирается заканчиваться, а значит, интернет вещей в первую очередь будет развиваться в сфере здоровья.

Ждать «восстания машин» в ближайшее время тоже не придется ― обработка, хранение, размещение данных с умных устройств требует больших ресурсов. Основной проблемой будет безопасное хранение данных — особенно это касается IoT в сфере бизнеса и государства.





Фото на обложке: NicoElNino / Shutterstock