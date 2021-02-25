Топ перспективных IoT-идей, которые меняют мир и бизнес

Можно иронизировать на тему чипирования и роботизации, но с каждым годом IoT-технологии все активнее проникают в нашу жизнь. Гаджеты знают температуру нашего тела и фазы сна, заменили кассиров в магазине и даже контролируют уровень влаги в почве. А какие IoT-продукты удивляют сегодня?
Специалист по развитию продукта разработчика «умных» решений Nero Electronics Андрей Хаснутдинов рассказывает, что сегодня происходит с интернетом вещей и какие прорывные идеи появились в этой отрасли.
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Зависимость нашей жизни от IoT сильно растет. Мы уже совсем не удивляемся устройству, которое имеет доступ к сети ― они окружают нас повсюду и продолжают быть привлекательным технологичным феноменом. Обобщая, это все устройства, которые имеют доступ в интернет ― «умные» часы, чайники, фитнес-трекеры, системы безопасности, дома...
IoT развивается в логистике, аграрном секторе, помогает создавать целые «умные» города. Например, удаленно мониторит состояние ветхих объектов, собирает данные для анализа, следит за уровнем влаги в почве. В строительстве интернет вещей помогает экономить на обслуживании оборудования, чтобы ремонтировать объекты тогда, когда это нужно. В логистике — следить за путем доставки груза.
Две тенденции, которые меняют рынок
Тенденция 1. Стремительное развитие в B2B
Если пять лет назад разработчики предполагали, что рынок B2C будет двигателем прогресса IoT-направления, то сегодня технологию ждет совсем другая тенденция. Фокус интернета вещей смещается в B2B-направление.
Оказалось, что в руках конечного потребителя многие «умные» гаджеты ― просто игрушка, а для бизнеса ― реальная польза и экономия средств. Что обычным людям дает информация, например, о проблемах сна? Какова конечная цель получения этой информации? Ведь ценность IoT-продуктов заключается в том, чтобы помочь решить какую-то проблему: сэкономить деньги, время, ресурс, вовремя оповестить о чрезвычайной ситуации.
Или возьмем, к примеру, «умное» измерение температуры тела. Что сделает человек с таким гаджетом? Скорее, удовлетворит свои любопытство, самые осмысленные потребители будут более тщательно следить за здоровьем. Но если такие приборы поставить на завод или в аэропорт, то они сэкономят компании миллионы долларов.
Тенденция 2. Потребность объединяться
Интернет вещей сильно связан с технологиями, которые могут реализовать функцию передачи данных. Сегодня таких технологичных решений стало настолько много, что разработчики столкнулись с самой главной потребностью и проблемой: их объединения. Объясню, что я имею ввиду.
Например, для «умного» дома важна скорость: сигнал должен максимально быстро доходить до определенной точки, а человек должен получать такой же быстрый ответ. В B2B или промышленности от IoT требуется максимальная точность данных: например, в показаниях «умного» счетчика.
Для каждой из этих целей нужно свое технологическое решение, и это приводит к тому, что технологий становится слишком много. Внутри направления они начинают мешать друг другу — например, в сфере «умного» дома ZigBee может «соперничать» с WiFi.
Чтобы решить эту проблему, отдельным сегментам бизнеса нужны единые стандарты и унификация. Например, для применения IoT на дальние расстояния — одна определенная технология для всех. Но сейчас это крайне сложно сделать: пока разным производителям не получается объединяться, не мешая при этом друг другу.
В объединении промышленных IoT-технологий дела обстоят самым сложным образом, ведь продукты должны покрывать большие территории и не «перебивать» друг друга. Например, в Нидерландах и Сингапуре решили эту проблему, создав национальные сети для интернета вещей в стандарте LoRa: стандарт требует минимум базовых станций для покрытия больших территорий. Но похожих примеров по-прежнему немного.
В 2019 году Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance создали рабочую группу, которая создает единый стандарт для устройств «умного» дома. Это ещё один шаг к тому, чтобы делать гаджеты более доступными для производителей и пользователей и создать открытый исходный код для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи.
В будущем концепция IoT должна становиться ещё доступнее и дешевле. Пользователь не должен задумываться о том, какая технология встроена в его гаджет, пользователю важен результат: получение данных в определенном месте. Чем доступнее будет IoT, тем больше продуктов будет появляться и тем больше технологий потребуется объединять. А значит проблема технологической раздробленности будет расширяться.
Сегодня интеграторы озадачены тем, чтобы сделать IoT-устройства универсальными. Но сделать одну общую технологию, которая захватит весь мир, не получится.
Антиковидные стенды и «умные» счетчики: топ перспективных идей в IoT
Здравоохранение
Пандемия заставила разработчиков по-новому оценить IoT в этой сфере. Ведь прошлый год показал, насколько мы уязвимы. Именно в направлении здравоохранения будущее интернета вещей определено на ближайшее время. Теперь разработчики ищут решение, чтобы каждый человек имел возможность удаленно передавать данные о своем здоровье или сигнализировать о чрезвычайных ситуациях.
Вот несколько интересных примеров:
- Антиковидные стенды отслеживают температуру человека и проводят дезинфекцию. Устанавливаются в аэропортах, местах массового скопления людей. Многие частные предприятия через такие стенды внедряют пропускной режим и отслеживают статистику заболеваемости.
- Встраиваемый сенсор для диабетиков контролирует уровень сахара в крови методом непрерывного мониторинга. Сенсор устанавливается под кожу и измеряет уровень сахара каждые 10 секунд, а каждые пять минут данные отправляются с сенсора на инсулиновую помпу. В любой момент можно просмотреть их на экране трансмиттера — отдельного устройства для передачи данных. В случае плохих показателей помпа подает сигнал тревоги.
- Отслеживание биоритмов и коррекция сна с помощью нательных или встраиваемых в одежду приборов. Например, очки для коррекции нарушений сна при джетлаге или персональный датчик сна, который устанавливается под матрас.
- «Умная» детская кровать контролирует сон ребенка, помогает укачивать его, следит за параметрами окружающей среды и передает эту информацию на смартфон родителя.
- Мониторинг и контроль состояния пожилых людей с помощью видео и сенсоров ― это вообще главный AgeTech-тренд. Например, «умные» часы для пожилых или электронная сиделка с тревожной кнопкой и пультом управления.
Государственный сектор
В будущем нас ждут целые «умные» города, где все важные системы будут контролироваться с помощью IoT — например, уличное освещение или передача данных о потреблении воды из жилых домов в водоканал. Финансовые результаты станут гораздо нагляднее в государственном масштабе — «умные» счетчики сразу покажут утечки, неоплаты и другие возникающие проблемы.
Но станет ли главным заказчиком IoT-продуктов государство? Это сложный и непростой путь, ведь непонимание и неприятие технологий на государственном уровне остается. Чтобы облегчить этот переход, важно подготовить законодательную базу: она должна быть подведена под технические решения. Закон должен помогать, а не усложнять внедрение этих технологий.
Наглядный пример: в России поменяли регламент установки базовых станций. Их стало появляться слишком много, каждый производитель стремился забрать максимальное количество объектов. Поэтому вышел измененный закон с требованием, чтобы базовая станция была отечественного производства и обязательно сертифицирована. На момент изменений только одна компания попала под новые нормы, а остальные попросили отсрочку сертификации. Это привело к тому, что рынок начал монополизироваться и в итоге дату обязательной сертификации перенесли еще на год. Такое решение на законодательном уровне повлекло много сложностей.
Вот где ещё можно встретить IoT в b2G:
- «Умный» учет ресурсов. Это устройства, которые могут автоматизировать учет сразу всех ресурсов: электроэнергии, воды, тепла и газа. Для клиента «умные» счетчики удобны тем, что защищают от мошенничества со стороны государства, а для государства, в свою очередь — это экономия ресурсов на поиски неплательщиков, взыскании задолженностей и сведении балансов в энергоснабжающих компаниях. Ещё «умный» учет поможет минимизировать потери при аварии: в случае риска диспетчеру автоматически придет сообщение.
Многие производители приборов «умного» учета давно работают на рынке: «Энергомера», «Меркурий», Elster, Nero Electronics, «Элехант» и другие.
- «Умное» уличное освещение ― главная составляющая системы «умный» город. Оно адаптивно изменяется на основе данных других систем. Например, отключается или сводится к минимуму, если в зоне освещения никого нет, определенным образом работает во время чрезвычайных ситуаций (обнаруживает дорожный инцидент или аварию) или природных катаклизмов.
Бизнес
Любой бизнес преследует цель максимально снизить издержки производства и повысить доходы. И интернет-вещей помогает в этом. Например, компания получает пользовательские данные со своих гаджетов, анализирует их и тем самым становится лучше. А сервис такси может следить за числом машин на маршруте и корректировать количество заказов.
IoT помогает бизнесу оптимизировать процессы и принимать максимально эффективные решения. Вот несколько примеров:
- Доставка товаров и отслеживание грузов. Отслеживание геолокации, поломки транспорта, температуры и условий хранения.
- Отслеживание этапов строительства. Программно-аппаратные комплексы позволяют создавать электронную копию объекта, а также мониторить ветхие строения и этапы строительства при помощи встраиваемых датчиков.
- Вендинговые аппараты самообслуживания с доступом к сети. Получили еще большее распространение из-за пандемии, теперь обладают функцией мобильной оплаты и распознавания лиц.
- «Умные» продуктовые тележки. Amazon сделал ещё один шаг на пути автоматизации супермаркетов: «умные» тележки с тачскрином Dash Cart, которые распознают, какой товар вы в них кладете, и позволяют мгновенно купить его без кассира и очередей. Для этого необходимо иметь аккаунт Amazon и на входе в магазин просканировать QR-код.
Все ли так просто: ближайшее будущее IoT
Уверен, что мы увидим IoT в совершенно новых аспектах. Пандемия пока не собирается заканчиваться, а значит, интернет вещей в первую очередь будет развиваться в сфере здоровья.
Ждать «восстания машин» в ближайшее время тоже не придется ― обработка, хранение, размещение данных с умных устройств требует больших ресурсов. Основной проблемой будет безопасное хранение данных — особенно это касается IoT в сфере бизнеса и государства.
Фото на обложке: NicoElNino / Shutterstock
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