Саудовская Аравия построит безуглеродный город протяженностью в 170 км

Согласно заявлению наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, в городе будет «ноль автомобилей, ноль улиц и ноль выбросов углекислого газа», и он сможет вместить миллион жителей со всего мира.

Саудовская Аравия представила свой новейший проект города с нулевым уровнем выбросов углерода под названием The Line («Линия»). Строительство начнется в 2021 году. Как следует из названия, мегаполис будет построен вдоль прямой линии протяженностью в 170 км.

Это будет первый проект NEOM, бизнес-зоны зеленой энергетики стоимостью в полтриллиона долларов на северо-западе Саудовской Аравии, которая была создана с целью положить конец экономической зависимости государства от экспорта нефти.

Еще в 2019 году СМИ сообщали о футуристических идеях, которые могут появиться в новом городе, — среди них искусственная луна, искусственный дождь и роботы-горничные, а также клиники по редактированию генома человека.

Ибн Салман рассказывает, что вся инфраструктура будет находиться в пешей доступности, буквально в «в пяти минутах ходьбы от дома». До сих пор неясно, как это возможно в городе протяженностью в 170 км, но, по словам принца, чтобы добраться из одного конца в другой, потребуется всего 20 минут.

Это будет возможно благодаря высокотехнологичному транспорту, который соединит отдельные городские модули. Он получил название The Spine («Позвоночник»). Согласно официальной документации, на подземном уровне города расположится сверхскоростной транспорт с поддержкой искусственного интеллекта.

«На протяжении всей истории города строились для защиты граждан, — говорит ибн Салман. — После промышленной революции города отдавали предпочтение механизмам, машинам и фабрикам, а не людям».

Ибн Салман также утверждает, что в самых развитых городах мира люди тратят годы своей жизни на поездки на работу, и к 2050 году эта тенденция только удвоится. Из-за этого все больше людей будут умирать от загрязнения. Кроме этого, пешеходная доступность ограничит число смертельных дорожно-транспортных происшествий.

Онлайн-сообщество встретило эти планы скептически. Некоторые называют их не более чем пустой попыткой привлечь международные инвестиции.

Так, журналист Economist Грегг Карлстром написал: «Все, что касается NEOM, похоже, было придумано саудовским чиновником, который смотрел научно-фантастический фильм по примерно в 4 часа утра и сказал: "это выглядит круто, давайте выделим на это $100 млрд"».

Правозащитники также указывают на двойные стандарты.

«Это отчаянная попытка Мохаммеда ибн Салмана ребрендировать провалившийся саудовский проект NEOM, — написала в Twitter защитница прав женщин Рим Абделлатиф. — Столкнувшись с вызовами со стороны местных племен и не сумев привлечь инвестиции, [Мухаммед ибн Салман] снова использует старые уловки для решения назревших экономических проблем. Пусть сначала наведет порядок в доме».

Строительство должно начаться в начале 2021 года и, как ожидается, принесет в местную экономику $48 млрд и 38 тысячи рабочих мест.

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