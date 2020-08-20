Как пандемия COVID-19 повлияла на строительную отрасль

Архитекторы часто первыми ощущают на себе последствия экономических кризисов. В условиях финансовой нестабильности люди перестают делать крупные инвестиции, поэтому длительная рецессия вызывает серьезные проблемы в строительной отрасли. Во втором квартале 2020 года доходы более 70% архитектурных фирм снизились. При этом некоторые типы зданий пользуются даже большим спросом, чем до пандемии.

«Архитектура сильно связана с экономикой. В случае любого кризиса эта сфера страдает одной из первых», — рассказывает архитектор Виктор Боди-Лоусон. С момента своего открытия в 1993 году его архитектурная фирма, расположенная в Гарлеме, пережила уже несколько экономических бурь. «Перед пандемией у нас в разработке было много интересных проектов, некоторые из которых теперь фактически приостановлены. Надеюсь, мы еще вернемся к их реализации».

Нынешний экономический кризис осложнил существование многих девелоперских проектов. На это указывают и данные опроса Appleseed Strategy, проведенного в июне: во втором квартале 2020 года более 70% компаний столкнулись со снижением доходов и более 85% фирм ожидают, что в третьем квартале эта тенденция продолжится.

Но это не значит, что все работы остановились. По словам руководителей архитектурных бюро, несмотря на многочисленные проблемы, вызванные пандемией, некоторые типы зданий теперь пользуются даже большим спросом, чем раньше.

Снижение: офисы и гостиничный бизнес

Из-за изоляции и карантина многие офисы и отели по всему миру опустели, поэтому их популярность среди девелоперов упала. «Кому понадобятся подобные помещения в ближайшее время — большой вопрос», — говорит Нэнси Радди, соучредитель нью-йоркской фирмы CetraRuddy. Компания как раз завершает крупный офисный проект и в ближайшее время не планирует заниматься зданиями такого типа.

Ситуация с отелями выглядит похожим образом. Три четверти респондентов опроса Appleseed Strategy сильно сомневаются в том, что эта сфера сможет восстановиться к концу 2020 года.

Рост: жилые помещения

Боди-Лоусон обращает внимание на то, что по крайней мере один тип зданий в Нью-Йорке стал более востребованным за время пандемии — это доступное жилье. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. «Это приоритетные проекты, — говорит он. — Они были профинансированы еще до пандемии, поэтому продолжают реализовываться». Боди-Лоусон считает, что работа над другими зданиями подобного типа начнется в конце этого года или в начале следующего — когда компании получат средства на строительство. Радди также видит потенциал в доступном жилье, а еще в помещениях с возможностью недорогой аренды.

Еще одно популярное направление — загородные дома, но не привычные субурбии, а жилье нового типа. Фирма Радди ведет несколько таких объектов неподалеку от пригородных железнодорожных станций — это так называемое транзитно-ориентированное проектирование. «Люди видят, что появился новый тип недвижимости, — объясняет она. — Он позволяет получать все преимущества городской жизни — культурные мероприятия, кафе и т.д., но жить в более свободной среде». В последние несколько месяцев спрос на такую недвижимость вырос дополнительно: многие заинтересовались возможностью уехать из города в пригород на время пандемии, хотя есть мнение, что серьезность этой тенденции несколько преувеличена.

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Развитие: высшее образование

Более половины компаний, опрошенных Appleseed Strategy, столкнулись с прекращением проектов в сфере высшего образования. Но несмотря на то, что пока никто до конца не знает, как пройдет следующий учебный год, в некоторых фирмах объем работ в этой сфере увеличился.

«Вузы и другие учебные заведения, похоже, сохраняют свои позиции, несмотря на небольшое снижение прогнозируемых расходов на этот и следующий год», — считает Марк Риппл, директор новоорлеанской фирмы Eskew Dumez Ripple. Он говорит, что существует особый спрос в более «ресурсоемких» подразделениях университетов, таких как технические, естественно-научные и медицинские факультеты. «Многие лекции удобно посещать виртуально, не выходя из комнаты в общежитии, но для проведения практик и научных исследований по-прежнему нужно присутствовать в лаборатории».

Из-за неопределенности в этом сегменте рынка в лоса-аджелесской компании CO Architects решили сосредоточиться на стратегическом планировании. По словам Скотта Келси, доходы колледжей и университетов снижаются, и их руководители начинают размышлять о том, как можно переоборудовать существующие пространства в новых условиях. «Вузам нужно оценить и переосмыслить имеющиеся у них площади. Именно этим они сейчас и занимаются», — говорит он.

Адаптация: все остальное

Реализуемые сейчас проекты корректируются с учетом новых требований, вызванных пандемией. «Мы много работаем над этим вместе с нашими клиентами, — говорит Радди. — Не хотелось бы использовать термин «пост-COVID», но эти решения определенно ориентированы на новую главу в жизни человечества». Архитекторы стали уделять больше внимания перекрестной вентиляции, естественному освещению, возможности выхода на улицу. Жилые пространства становятся просторнее, чтобы люди могли работать из дома.

Боди-Лоусон говорит, что сейчас у фирм появилось больше времени на то, чтобы пересмотреть дизайн и уделить внимание мелким деталям. «Безумной спешки с выпуском проектов сейчас нет, и это из немногочисленных плюсов экономического спада, — говорит он. — Раньше это казалось проблемой, но теперь мы научились с этим работать. Рано или поздно все образуется».

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