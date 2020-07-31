Эксперты назвали среднюю стоимость аренды офиса в России

Средняя стоимость аренды офиса в России за год выросла на 4,65% и по итогам второго квартала 2020 года составила 675 рублей за кв.м в месяц. Дороже всего арендовать и купить офис в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Крыму. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».

Средняя стоимость кв. м офисной недвижимости при продаже составляет 50 тысяч рублей. Это на 0,18% больше, чем год назад.

Пандемия и переход на удаленку оказали большое влияние на рынок офисной недвижимости, но спрос на нее уже восстанавливается.

«Из-за коронавирусного локдауна рынок офисной недвижимости потерял часть небольших игроков, в то время как обладавшие большим запасом прочности увидели в этом новые возможности для инвестирования», — рассказал Тимур Зайцев, глава направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости».

Так, сейчас можно купить ликвидные помещения в центре Москвы с хорошей ставкой. Постепенное возвращение сотрудников с удаленки способствует увеличению востребованности офисных площадей.

Эксперты ожидают трансформацию рабочих мест: у арендаторов еще до самоизоляции был спрос на гибкие офисные пространства, и в дальнейшем этот тренд, скорее всего, будет набирать обороты.

За год больше всего выросли цены на покупку офисов в Новосибирске (+12,29%, до 60 тысяч рублей за кв. м), Иркутске (+9,85%, до 56,8 тысячи рублей), Симферополе (+8,76%, до 87,6 тысячи рублей), Калининграде (+7,97%, до 57,1 тысячи рублей) и Уфе (+6,95%, до 61,3 тысячи рублей).

Дешевле всего купить офис в Волгограде (29 тысяч рублей за кв. м), Омске (31,3 тысячи рублей) и Саратове (34,7 тысячи рублей).

Самые дорогие офисы для покупки в Москве (192,3 тысячи рублей за кв. м), Сочи (128,5 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (113,4 тысячи рублей).

Что касается аренды офисов, то самые высокие ставки в Москве (в среднем 1500 рублей за кв. м в месяц), Санкт-Петербурге (830 рублей), Сочи (800), Симферополе и Севастополе (750 рублей).

Самые низкие — в Волгограде (417 рублей за кв. м в месяц), Ульяновске (444 рубля) и Саратове (448 рублей).

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