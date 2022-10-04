Как сократить цифровой углеродный след организации

В материале — о масштабах проблемы и том, как организации эффективно построить стратегию работы с данными.

Все больше компаний ставят целью сократить свой углеродный след. При этом подобные программы часто игнорируют «темные данные» — массивы невостребованной цифровой информации, для хранения которой требуются значительные энергозатраты. Так, центры обработки данных создают больший углеродный след, чем авиационная промышленность, а скорость накопления данных только растет.

«Темными данными» называют многочисленные невостребованные цифровые файлы. Это могут быть почти идентичные изображения, хранящиеся в Google Фото или iCloud, устаревшие электронные таблицы компании или ненужные данные с сенсоров интернета вещей.

Эти «темные данные» привязаны к реальному миру с помощью энергии, которая им требуется. Даже данные, которые просто хранятся и никогда больше не используются, занимают место на серверах. Все это потребляет много электричества.

Подобные значительные затраты энергии, которые неочевидны для большинства организаций. Поддерживать эффективную организационную память — непростая задача, но мы редко задумываемся, какие последствия она имеет для окружающей среды.

В стремлении к чистому нулю многие организации пытаются сократить свой углеродный след. Руководство, как правило, сосредоточено на сокращении традиционных источников производства углерода с помощью таких механизмов, как компенсация выбросов углерода третьими сторонами (например, посадка деревьев для компенсации выбросов от использования бензина).

В то время как большинство активистов по борьбе с изменением климата сосредоточены на ограничении выбросов в автомобильной, авиационной и энергетической отраслях, обработка цифровых данных уже сопоставима с этими секторами и продолжает расти.

Предполагалось, что в 2020 году перевод данных в цифровой формат создаст 4% глобальных выбросов парниковых газов.

Производство цифровых данных быстро растет — ожидается, что в этом году в мире будет произведено 97 зеттабайт (то есть 97 трлн Гб) данных. К 2025 году этот объем может почти удвоиться до 181 зеттабайта.

Поэтому удивительно, что в политике уделяется мало внимания сокращению цифрового углеродного следа организаций.

Часто люди предполагают, что цифровые данные и сам процесс оцифровки являются углеродно-нейтральными. Но это не обязательно так. Чтобы помочь уменьшить этот след, исследователи из Университета Лафборо (Великобритания) предложили идею «цифровой декарбонизации».

Под этим не подразумевается использование телефонов, компьютеров, датчиков и других цифровых технологий для уменьшения углеродного следа организации. Речь скорее о том, чтобы сократить углеродный след самих цифровых данных. Важно признать, что оцифровка сама по себе не является экологической проблемой, но то, как мы используем цифровые процессы в повседневной деятельности на рабочем месте, может создавать огромное воздействие на окружающую среду.

Центры обработки данных (отвечают за 2,5% всего антропогенного выброса углекислого газа) имеют больший углеродный след, чем авиационная промышленность (2,1%).

По расчетам, типичный бизнес, основанный на данных, такой как страхование, розничная торговля или банковское дело, со 100 сотрудниками может генерировать 2983 Гб темных данных в день. Если эти данные будут храниться в течение года, их углеродный след будет сопоставим с шестикратным перелетом из Лондона в Нью-Йорк.

В настоящее время компании производят 1 300 000 000 Гб темных данных в день — это 3 023 255 рейсов из Лондона в Нью-Йорк.

Быстрое накопление «темных данных» поднимает серьезные вопросы об эффективности современных цифровых практик.

Как бизнесу сократить свой цифровой углеродный след

В исследовании, недавно опубликованном в Journal of Business Strategy, исследователи выделили несколько путей сбора, обработки и хранения новых цифровых данных и представили рекомендации для бизнеса по сокращению «темных данных» и эффективному управлению информацией.

Шаг 1. Поиск

Чтобы приобрести новое знание, сотруднику необходимы выбрать между двумя путями.

Воспользоваться брокером информации (например, Google). Как правило, это подразумевает обращение к множеству датасетов без контекста и, как итог, генерацию большого объема «темных данных».

Обращаться и к ресурсам, доступным внутри организации, и к брокеру информации. В процессе сотрудник изучает знания, накопленные компанией, понимает, что уже было сделано ранее, формирует более точный запрос и лучше понимает, чего именно искать.

Шаг 2. Проверка на здравый смысл

На этом этапе сотрудник решает, в какой степени он будет делиться данными. Так перед ним открывается два пути.

Информация к обсуждению. Получив данные, сотрудник побуждает коллег взаимодействовать с ними, собирая обратную связь. Таким образом идеи и информация продвигаются внутри организации, а новое знание кодифицируется и распространяется (как рассылки, бюллетени и прочих формы).

Получив данные, сотрудник побуждает коллег взаимодействовать с ними, собирая обратную связь. Таким образом идеи и информация продвигаются внутри организации, а новое знание кодифицируется и распространяется (как рассылки, бюллетени и прочих формы). Информация разового использования. Из-за нехватки времени и возможностей для социализации возникает подобие информационного пузыря. Это создает значительное число «темных данных», поскольку никто не знает, что данные были использованы и вообще существуют.

Шаг 3. Повторное использование

Наконец, получив новое знание, обсудив его и придав ему материальную форму, сотрудник выбирает один из следующих подходов.

Знание разового использования. Если сотрудники разных подразделений не усваивают новые знания, «темные данные» будут накапливаться. Сейчас, когда технологии позволяют узнать что угодно, просто нажав кнопку поиска, этот путь может быть следствием нехватки времени и отсутствия единой картины у сотрудников.

Если сотрудники разных подразделений не усваивают новые знания, «темные данные» будут накапливаться. Сейчас, когда технологии позволяют узнать что угодно, просто нажав кнопку поиска, этот путь может быть следствием нехватки времени и отсутствия единой картины у сотрудников. Повторное использование знаний. Накопление опыта внутри компании и создание организационной памяти. Качественное управление информацией позволяет сократить цифровой углеродный след и успешно применять проверенные идеи и практики.

На самом деле, стать частью движения углеродной декарбонизации может каждый. Для начала попробуйте определить, какие фотографии и видео вам больше не нужны. Каждый файл, хранящийся в Apple iCloud или Google Photos, увеличивает ваш цифровой углеродный след.

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