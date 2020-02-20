Как визуальная схема помогает бороться с прокрастинацией

Предприниматель Эрик Ольшевски рассказал о своем способе борьбы с прокрастинацией — он повесил у рабочего стола схему, которая напоминает о том, что жизнь не бесконечна.

Сколько себя помню, я всегда был прокрастинатором. Рабочий процесс дисциплинированного человека может выглядеть примерно так.

(Количество выполненной работы, время, дедлайн)

Мой выглядел так.

(«В этот раз не будут прокрастинировать», «Отвлекающие факторы», «Начинается паника»)

Дело не в том, что я не беспокоился о своей работе, — обычно в течение всего того времени, в которое я должен был выполнять задачу, я лишь думал о том, как буду это делать. Моя проблема всегда заключалась в том, что я просто не мог начать. Я садился за работу, а затем — полностью осознавая это — заходил в интернет, чтобы изучить какую-то постороннюю тему вроде радиальных двигателей или поведенческой экономики. Время пролетало незаметно, меня настигала паника, и тогда я, наконец, брался за дело и прилагал все возможные усилия, чтобы довести его до конца.

Хоть этот подход и наполнял жизнь стрессом и тревогой, я всегда воспринимал его просто как свой метод работы. И, так или иначе, мне всегда удавалось добиться своего.

Так продолжалось до тех пор, пока полтора года назад я не столкнулся с задачей, которую было особенно трудно завершить. Я посмотрел на то, как провожу время, и понял, что страдаю от слишком большой свободы, — я был сбит с толку множеством жизненных опций, и это мешало мне заниматься хоть чем-то.

Было очевидно, что пора структурировать свою деятельность. Я открыл Google Календарь и подробно расписал дела. Я планировал день с точностью до минуты, добавляя конкретные задачи, такие как «принятие душа» и «отправка 10 электронных писем».

Вот как сейчас выглядит мой типичный день. На всякий случай я оставляю в расписании несколько пробелов.

Строгое соблюдение графика помогло начать движение в правильном направлении, но мне не хватало еще одного элемента. Хотя у меня перед глазами были ежедневные дедлайны, я не видел общей картины. Мне нужно было напоминание о целях на жизнь, а не на день.

Это привело меня к созданию другой схемы, показывающей количество прожитых недель.

Она висит у моего стола. Каждый квадрат соответствует одной неделе жизни средней продолжительности (это 88 лет). Каждый закрашенный квадрат я уже прожил.

Да, это немного страшно, но схема напоминает, что мое время ограничено. Это помогает оставаться сосредоточенным и выполнять работу, которая действительно важна.

Если вы тоже хотите завести такое напоминание, то здесь можно скачать чистый лист. Я также создал еще одну схему, которая позволяет отмечать прошедшие дни года. Вы можете указать на ней сроки, к которым хотели бы добиться определенных целей. Это поможет понять, какие усилия нужно прилагать ежедневно.

Сочетание двух визуальных элементов — Google Календаря и этой схемы — помогает мне справляться с прокрастинацией. Я не идеален и по-прежнему иногда откладываю дела. Но когда я вижу, что квадраты становятся черными, то вспоминаю, что жизнь — это один большой дедлайн, и каждый день имеет значение.

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