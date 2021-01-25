Исследователи доказали, что электростимуляция мозга помогает в борьбе с депрессией

Кажется, ученым наконец удалось раскрыть секрет успешного использования глубокой стимуляции мозга для лечения депрессии. Расскажем подробнее о недавно опубликованном исследовании, доказавшем эффективность этого метода.

В течение многих лет врачи изучали возможность использования направленной электростимуляции для лечения клинической депрессии. Многие эксперты согласны с тем, что это многообещающий подход, но на данный момент результаты испытаний ограничены и противоречивы.

Тем не менее исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско, опубликованное 18 января в журнале Nature Medicine, показало, что электростимуляция может оказать серьезный антидепрессивный эффект — при условии, что величина разрядов подбирается с учетом настроения и симптомов пациента.

«Я перепробовала буквально все возможное и в течение первых дней немного волновалась, что ничего не получится, — поделилась 36-летняя женщина с тяжелой депрессией, которая стала добровольцем для этого исследования. — Кажется, я не смеялась почти пять лет».

«Внезапно я ощутила настоящее чувство радости и счастья, а мир из темно-серых оттенков окрасился в различные цвета», — рассказывает пациентка.

В ходе исследования врачи определили три области мозга, в которые будут направлены разряды. Они обнаружили, что антидепрессивного эффекта можно достичь, только когда пациент находится в определенном психическом состоянии. В противном случае нейростимуляция давала обратные результаты. Когда все условия были соблюдены, испытуемая прошла 10-дневное исследование и избавилась от приступов депрессии на шесть недель.

Теперь пациентка получает ту же стимуляцию из мозгового импланта, который при необходимости подает легкие разряды. Женщина сообщает, что впервые за долгие годы она способна наслаждаться жизнью.

«Мы надеемся, что регулярная нейромодуляция предотвратит длительные депрессивные эпизоды у пациентов», — рассказала в пресс-релизе соавтор исследования и психиатр Калифорнийского университета в Сан-Франциско Кэтрин Скангос.

В испытании участвовал только один пациент, но на основе его данных ученые планируют провести обширное клиническое испытание с большим количеством волонтеров, каждому из которых будет предоставлена индивидуальная нейростимуляция с учетом особенностей мозга.

«Новаторство нашего испытания заключается в том, что каждый пациент получит персонализированное лечение, — заявляет старший автор исследования и психиатр Калифорнийского университета в Сан-Франциско Эндрю Кристал. — И предоставлять мы его будем только в том случае, если индивидуальные мозговые сигнатуры укажут на его необходимость».

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