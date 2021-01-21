Ученые из MIT научились создавать растительные ткани в лаборатории

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали метод выращивания древесины и растительных волокон в лабораторных условиях. Процесс похож на создание искусственного мяса. Ученые уже научились воспроизводить простые структуры, а в перспективе смогут выращивать и более крупные формы, например мебель.

В проекте используются клетки из листьев циннии. Исследование все еще находится на очень ранней стадии, но потенциал применения нового растительного материала достаточно велик и охватывает как сельское хозяйство, так и стройматериалы.

Традиционное сельское хозяйство гораздо менее вредно для окружающей среды, чем животноводство. Однако оно тоже оставляет значительный след, а для поддержания этой индустрии требуется много ресурсов. Кроме того, даже небольшие изменения окружающей среды могут оказать существенное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур.

Тем временем, негативное воздействие лесозаготовок на окружающую среду гораздо очевиднее. Если будет создан способ масштабировать эту технологию, она сможет снизить воздействие промышленности на лесное хозяйство во всем мире. Ученые предполагают, что развитием растительных материалов можно будет управлять, придавая им необходимые формы. В результате часть производства можно будет перенести в лабораторию и вырастить деревянный стол.

Однако до этого еще далеко. Пока материалы выращиваются только в очень небольших количествах. Одна из задач, которую еще предстоит решить ученым, — как выращивать материалы с различными конечными свойствами. Им также придется преодолеть значительные трудности, чтобы масштабировать технологию. Но работа над решениями уже ведется.

Проекты по созданию лабораторного мяса крайне востребованы и появились раньше, но и они еще находятся в зачаточном состоянии. Однако у лабораторного растительного материала не меньший потенциал. Его стоит воплотить, даже если для этого потребуется немало времени.

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