Российские учёные создали умного робота для сбора яблок на основе искусственного интеллекта

Финансовый университет при Правительстве РФ и Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ при технологической поддержке Microsoft разработали умного робота для сбора урожая яблок. Об этом Rusbase сообщили в пресс-центре Microsoft.

Робот способен обнаруживать более 97% и собирать до 90% плодов. Эти показатели выше, чем у западных аналогов. При это планируемая цена устройства в семь раз ниже.

Нейросетевой алгоритм робота разработали ученые Финансового университета. Для обучения нейросетей использовалось облако Microsoft Azure. Это ускорило процесс и снизило стоимость разработки по сравнению с использованием локальных мощностей, отмечается в сообщении.

«Microsoft в России много работает над тем, чтобы способствовать развитию отечественной науки. В этом проекте наше облако Microsoft Azure открывает новые возможности перед учеными и практиками», – подчеркнула руководитель направления по работе с организациями образования и науки Microsoft в России Елена Сливко-Кольчик.

Робот предназначен для работы в садах с высотой крон 1,5-2 метра и собирает плоды манипуляторами, начиная с верхнего яруса. Захваты для робота созданы специалистами Федерального научного агроинженерного центра ВИМ.

Фото: пресс-центр Microsoft

Среднее время сбора одного плода — 10 секунд, за час он может собрать до 288 килограмм яблок. Использование робота увеличивает сбор на 30%.

Пилотные испытания умного сборщика урожая пройдут в садоводческих предприятиях России весной 2021 года. Затем разработку планируют вывести на европейский рынок. В дальнейшем создатели робота планируют применять аналогичные алгоритмы для сбора урожая груш и томатов.

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