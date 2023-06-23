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Истории

Главное из отчета Deloitte о применении NFT в бизнесе

Истории
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Аналитическая компания Deloitte выпустила отчет об использовании NFT в бизнесе. Авторы документа рассмотрели не только плюсы, но и риски, связанные с внедрением технологии в рабочие процессы.

Главное из отчета Deloitte о применении NFT в бизнесе

Британская аналитическая компания Deloitte опубликовала новый отчет под названием Corporates using NFTs (Использование NFT корпорациями). В нем рассматриваются возможные применения технологии компаниями, а также затрагивается тема рисков, связанных с NFT.

Авторы отчета считают, что прежде, чем обсуждать использование NFT, руководители компании должны определить проблемы, которые эта технология может решить. Невзаимозаменяемые токены — это мощный инструмент, однако не каждый бизнес нуждается в нем прямо сейчас. В 2021-2022 годах на волне популярности технологии многие компании анонсировали внедрение NFT, но быстро поняли, что необходимости в этом не было. Такие прецеденты серьезно подрывают доверие к Web3.

В отчете также отмечается, что NFT создают риски, к которым Web2 компании могут быть не готовы. При отсутствии должной экспертизы в области кибербезопасности невзаимозаменяемые токены могут стать лазейкой для хакеров и мошенников. 

Не менее важно учитывать и правильное оформление NFT с юридической точки зрения. Правовой статус токенов сильно разнится в зависимости от страны, и зачастую они находятся в серой зоне. Тем не менее некоторые государства уже выработали правила выпуска и обращения NFT, и они не всегда оказываются на стороне криптокомпаний.

Что касается сценариев использования невзаимозаменяемых токенов, исследователи из Deloitte приводят следующие примеры функций, которые могут выполнять NFT:

  • хранение и проверка документов;
  • распределение интеллектуальной собственности;
  • выстраивание системы цифровой идентификации;
  • раздача токенов доступа;
  • выпуск коллекционных товаров.

Согласно отчету, потенциал NFT еще не раскрыт. Сегодня существует много инициатив по внедрению невзаимозаменяемых токенов в спортивные сообщества и игры, однако это лишь малая часть возможностей технологии. 

В будущем NFT могут радикально изменить способы регистрации цифровых прав и работы с ними, изменив саму природу современного бизнеса. Уже сейчас некоторые компании позволяют прикоснуться к этому, однако о наступлении Web3 говорить еще рано.


Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.

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