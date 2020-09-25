Деменция: как выглядит обратная сторона долгой жизни

Однако COVID-19 появился совсем недавно и рано или поздно будет побежден. Лекарства же от деменции по-прежнему нет, и эта проблема будет становиться тем серьезнее, чем дольше мы будем жить.

Пандемия стала тяжким испытанием для людей с деменцией. Изменение обычного уклада жизни и отсутствие общения во время самоизоляции усугубили снижение когнитивных функций. Пациенты с деменцией оказались очень уязвимы к коронавирусу.

Деменция — жестокое заболевание, которое лишает человека самых искренних радостей и надежд. Она начинается с «легких когнитивных нарушений», которые проявляются как провалы в памяти. Но по мере развития болезнь ухудшает сообразительность и способность вспоминать, и в конечном итоге лишает больного части его личности. На поздних стадиях пациенты уже не способны заботиться о себе. Им нужен уход в часы бодрствования, а иногда — и наблюдение во время сна.

В Великобритании некоторые исследователи предположили, что деменция была самым распространенным хроническим заболеванием, предшествующим смерти от COVID-19. И количество смертей, в качестве причины которых указывалась деменция, также выросло — в апреле 2020 года больше людей умирало только от коронавируса. У людей с деменцией часто бывают состояния, которые делают их уязвимыми — старость, избыточный вес, депрессия, курение, высокое кровяное давление или диабет. При этом им трудно осознать опасность вируса и помнить о социальном дистанцировании или мерах предосторожности.

Деменция выявлена у более 50 млн человек во всем мире, и это число быстро растет. Есть много причин для ее возникновения, и мы еще не до конца изучили это заболевание. Но никто не сомневается, что его вероятность повышается с возрастом. По некоторым оценкам, деменция наблюдается у 1,7% людей в возрасте 65-69 лет, и коэффициент заболеваемости (т.е. количество новых случаев) удваивается каждые пять лет до 90-летнего возраста. По другим данным, в 85 лет деменция наблюдается у каждого второго или каждого третьего.

Деменция — побочный эффект от одного из главных достижений человечества: увеличения продолжительности жизни. Сто лет назад ожидаемая продолжительность жизни при рождении была ненамного больше 30 лет. К 1960 году она выросла до 52. Сегодня продолжительность жизни составляет около 70 для мужчин и 75 для женщин, а в богатых странах — более 80. Люди старше 90 и даже 100 лет — уже не редкость. В будущем благодаря развитию медицины мы будем жить еще дольше. Однако лекарство от деменции по-прежнему не найдено. Долгое время ее считали естественным свойством старения, однако есть небольшая категория людей, которые страдают деменцией в довольно юном возрасте.

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Из десятков выявленных форм деменции наиболее распространенной является патология, известная как «болезнь Альцгеймера» — на ее долю приходится 60-80% случаев. Ей уступают по распространенности сосудистая деменция, вызванная недостаточным притоком крови к мозгу, и болезнь диффузных телец Леви. Каждая встречается в 5-10% случаев.

Каждая форма деменции становится более распространенной в пожилом возрасте, и поэтому чем дольше будет жить человечество, тем чаще мы будем сталкиваться с этой болезнью. Поскольку люди в менее благополучных частях мира живут дольше, именно там будут возникать три четверти новых случаев заболевания. В 2015 году Организация экономического сотрудничества и развития подсчитала, что к 2030 году число случаев деменции увеличится на 50% в богатых странах и на 80% в бедных. К 2030 году эта болезнь будет у 82 млн человек, а к 2050 году — у 152 млн. Недавние исследования в США и некоторых странах Европы предполагают, что заболеваемость поможет снизить изменение образа жизни.

Женщины намного сильнее подвержены деменции, даже с учетом более длительной продолжительности жизни: в Америке две трети людей с болезнью Альцгеймера — женщины.

В Китае больше людей с деменцией, чем в любой другой стране — примерно 9,5 млн человек (включая Тайвань). Медианный возраст в Китае — 38 лет, ожидаемая продолжительность жизни — 77 лет.

Индия — более молодая страна, где медианный возраст составляет всего 28 лет, а ожидаемая продолжительность жизни — 70 лет. В 2018 году в Индии было около 4 млн больных деменцией, а к 2030 году это число может достичь 7,5 млн.

В Евросоюзе было около 9,1 млн больных деменцией на 2018 год.

В Америке около 6 млн случаев на 2018 год.

В Японии — 5 млн на 2018 год.

Кажется, что в масштабах мира это не так много, но это впечатление обманчиво. От деменции не существует лекарства, и даже самые многообещающие методики лечения дают только легкий эффект. Поэтому всем пациентам с деменцией требуется уход — и часто в течение нескольких лет.

Для этого нужны значительные человеческие и финансовые ресурсы. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году расходы на уход за людьми с деменцией составили $1 трлн, а к 2030 году вырастут до $2 трлн, что «может препятствовать социально-экономическому развитию мира и обрушить систему здравоохранения и социальных услуг, в частности, системы долгосрочного ухода».

Распространенность деменции в мире. Страны по уровням дохода : синяя линия — низкий, голубая — ниже среднего, красная — высокий, желтая — выше среднего. Инфографика: The Economist

В 2018 году средняя пожизненная стоимость ухода за американцем с деменцией оценивалась почти в $350 тысяч. Многим беднейшим странам еще только предстоит столкнуться с этой проблемой.

Пандемия COVID-19 показала, насколько хрупка наша система здравоохранения. Однако рано или поздно вирус будет побежден, а деменция останется с нами.

Ни к одной болезни не относятся так, как к деменции. Ежегодный отчет ADI за 2019 год утверждает: «Когда человек страдает деменцией, это состояние становится ключевой характеристикой того, кто он есть. Это клеймо, которое стирает личность человека или его личную историю».

Есть еще одна причина, по которой люди предпочитают не касаться темы деменции. Зная, насколько велика вероятность возникновения этой болезни и как тяжело тем, кто ей болеет, нам легче не думать об этом и просто надеяться, что однажды лекарство будет найдено.

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Фото на обложке: oneinchpunch / Shutterstock