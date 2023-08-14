Чтение, головоломки и ведение дневника снижают риск деменции?

Деменция — не до конца изученное заболевание, ежегодно поражающее до 10 млн человек по всему миру. Оно меняет мышление в пожилом возрасте, но меры по профилактике важно принимать заранее.
Правда, что для предотвращения деменции нужно меньше смотреть телевизор? Чем опасны социальная изоляция и рутина? Какие интеллектуальные задачи стоит выполнять, чтобы поддержать мозг? Ответы — в материале RB.RU.
Содержание:
- Тренировки мозга расширяют когнитивный резерв
- Интеллектуальные упражнения задействуют несколько областей мозга
- Есть ли пределы у когнитивного резерва?
- 12 управляемых факторов риска деменции
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 55 миллионов человек во всем мире живут с деменцией — нейродегенеративным заболеванием, которое влияет на память и мыслительные способности.
Наиболее распространенная форма деменции, на которую приходится 60-70% случаев, — болезнь Альцгеймера.
Хотя некоторые методы лечения позволяют справиться с симптомами деменции, полностью она не излечима.
Сотни ученых исследуют деменцию. Одни пытаются лучше понять ее патологию и разработать терапию. Другие — изучают, как изменение образа жизни может снизить риск развития заболевания. Например, способны ли действия, стимулирующие мозг, защитить нейроны от поражения?
Исследование, опубликованное в журнале Neurology в 2021 году, показало, что мыслительная активность в пожилом возрасте — такая как чтение, игра в шашки и головоломки, а также написание писем — может отсрочить начало болезни Альцгеймера на 5 лет среди людей в возрасте 80 лет и старше.
Другое исследование от 2022 года продемонстрировало, что сокращение когнитивно-пассивных действий (просмотр телевизора) и увеличение когнитивно-активных (использование компьютера) снижают риск развития заболевания.
Еще одна работа ученых, опубликованная в JAMA Open в июле 2023 года, показала: сложная для мозга деятельность после 70 лет, включающая ведение дневника, игру в шахматы и разгадывание кроссвордов, связана с более низким риском возникновения деменции среди пожилых людей.
Тренировки мозга расширяют когнитивный резерв
Активная мыслительная работа снижает риск слабоумия и улучшает познавательные способности — за счет увеличения когнитивного резерва. Доктор Джойс Гомес-Оман, доцент неврологии в Медицинской школе Миллера (США), сравнивает когнитивный резерв с объемом ментальной библиотеки человека.
«Все, что мы изучаем и узнаем, можно сравнить с новой книгой на полке.
По мере добавления книг библиотека становится все больше. В мозге создается буфер, защищающий данные от потери, — объясняет доцент неврологии. — Даже если некоторые книги исчезают, на полках все равно остается много других. Они служат альтернативными источниками информации и поддерживают нормальную работу библиотеки».
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Доктор Гомес-Оман отмечает, что когнитивный резерв пополняется на протяжении всей жизни — благодаря образованию и жизненному опыту. И особенно тем сверхзадачам, которые бросают человеку вызов и заставляют задуматься.
В исследовании, опубликованном в 2022 году в журнале Neurology, ученые выяснили, как на когнитивный резерв мозга влияют навыки чтения, уровень образования, квалификация и качество досуга человека.
Они наблюдали за 1184 людьми из Великобритании с детства и до 69 лет, после чего участники прошли когнитивный тест с максимальным баллом 100.
Исследователи обнаружили, что люди со степенью бакалавра или выше, как правило, набирали в среднем на 1,22 балла больше, чем люди без образования.
Те, кто занимался шестью и более видами досуга из четырнадцати возможных — например, образовательные занятия, волонтерская работа, участие в обществах по интересам, спорт, — набрали в среднем на 1,53 балла больше по сравнению с теми, кто занимался только четырьмя видами деятельности.
Обладатели работы, требующей высокой квалификации, получили в среднем на 1,5 балла больше, чем те, кто работал на специальностях, требующих более низкой квалификации.
Кроме того, ученые обнаружили, что у людей, которые лучше выполняли тест на чтение NART (National Adult Reading Test), оценивающий уровень словарного запаса, когнитивные функции снижались медленнее, чем у участников с более низкими результатами.
«Подобно тому, как физические тела могут потерять форму и работать хуже, мозг с возрастом также способен выйти из строя, — говорит доктор Роберт Виггинс, невролог клинике Novant Health (США). — Новые умственные вызовы, с которыми удается справиться, полезны для здоровья и укрепляют уверенность в себе».
Интеллектуальные упражнения задействуют несколько областей мозга
Доктор Дэвид Хантер, доцент неврологии Медицинской школы Макговерна (Университет Майами) отмечает: даже пациенты с прогрессирующей деменцией могут извлечь пользу из интеллектуальных упражнений — задач, которые задействуют одновременно несколько зон мозга.
«Чтение, головоломки, рисование, игры и работа — вот лишь несколько примеров таких упражнений. А вот просмотр телевизора к ним не относится», — обращает внимание доктор Хантер.
Врачи добавил, что если человек больше не может выполнять прежние интеллектуальные задачи, для поддержания здоровья мозга подойдут прослушивание музыки, раскрашивание и беседы на обыденные темы.
Есть ли пределы у когнитивного резерва?
Хотя эксперты согласны с тем, что когнитивный резерв человека важен для сохранения мыслительных навыков, они также отмечают: существуют пределы увеличения резерва за счет упражнений.
Рафаэль Вальд, доктор психологии и нейропсихолог, говорит:
«Люди с высоким IQ, как правило, лучше защищены от деменции, потому что у них больше когнитивного резерва. Но как только начинается нейродегенеративный процесс, невозможно преодолеть его, например, разгадывая кроссворды. Но такие задачи могут несколько замедлить течение заболевания».
Доктор Карен Д. Линкольн, профессор кафедры гигиены окружающей среды и труда Калифорнийского университета, обращает внимание: некоторые исследования говорят, что интеллектуальные упражнения замедляют темп снижения мыслительных способностей у людей с легкими когнитивными нарушениями, но имеющиеся данные неубедительны.
«Да, эти виды деятельности важны для стимуляции мозга, но сами по себе головоломки не обязательно улучшают когнитивные способности или снижают риск слабоумия. Говоря о деменции, мы должны рассматривать все здоровье в целом», — считает доктор Линкольн.
Доктор Гомеш-Осман согласна с тем, что полагаться только на когнитивно-стимулирующие задачи недостаточно для снижения риска деменции. Улучшение мыслительных способностей и профилактика нейродегенеративных процессов происходят, когда человек нацелен на изменение образа жизни и заботу о здоровье в целом.
12 управляемых факторов риска деменции
Доктор Гомеш-Осман ссылается на отчет Lancet Commission от 2020 года о профилактике и лечении деменции.
В нем выделены 12 факторов риска, на долю которых приходится 40% случаев заболеваний — некоторыми из них можно управлять:
- уровень образования человека;
- социальная изоляция;
- нарушение слуха;
- рутина действий;
- симптомы депрессии;
- избыточное потребление алкоголя;
- избыточная масса тела или ожирение;
- последствия загрязнения воздуха;
- курение;
- травмы головы;
- гипертония (высокое кровяное давление);
- диабет.
Исследователи, опубликовавшие отчет, отмечают, что управление этими факторами риска может снизить риск деменции — с одной стороны, за счет уменьшения нейропатологических повреждений, таких как накопление тау-белка и воспаление, с другой — благодаря увеличению и поддержанию когнитивного резерва.
Факт: Скопления тау-белка белка обнаруживаются в мозге при болезни Альцгеймера. Впервые они были описаны Алоисом Альцгеймером при посмертном анализе тканей мозга одного из пациентов.
Еще один способ заботится о когнитивном здоровье, который советуют неврологи, — совершать новые действия. Мозг любит новизну, при этом важно соблюдать баланс: выбирать не слишком простые задачи и не слишком сложные.
«Например, отправляясь на прогулку — выбрать другой маршрут, экспериментировать с дорогой на работу, сделать перестановку квартире. И стараться не пропускать ни дня, чтобы узнавать что-то новое», — доктор Джойс Гомес-Осман.
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