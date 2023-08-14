Чтение, головоломки и ведение дневника снижают риск деменции?

Правда, что для предотвращения деменции нужно меньше смотреть телевизор? Чем опасны социальная изоляция и рутина? Какие интеллектуальные задачи стоит выполнять, чтобы поддержать мозг? Ответы — в материале RB.RU.

Деменция — не до конца изученное заболевание, ежегодно поражающее до 10 млн человек по всему миру. Оно меняет мышление в пожилом возрасте, но меры по профилактике важно принимать заранее.

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По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 55 миллионов человек во всем мире живут с деменцией — нейродегенеративным заболеванием, которое влияет на память и мыслительные способности.

Наиболее распространенная форма деменции, на которую приходится 60-70% случаев, — болезнь Альцгеймера.

Хотя некоторые методы лечения позволяют справиться с симптомами деменции, полностью она не излечима.

Сотни ученых исследуют деменцию. Одни пытаются лучше понять ее патологию и разработать терапию. Другие — изучают, как изменение образа жизни может снизить риск развития заболевания. Например, способны ли действия, стимулирующие мозг, защитить нейроны от поражения?

Деменцией страдает более 55 миллионов человек (8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет). Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 78 миллионов, а к 2050 году — до 139 миллионов. Источник: отчет ВОЗ, 2023

Исследование, опубликованное в журнале Neurology в 2021 году, показало, что мыслительная активность в пожилом возрасте — такая как чтение, игра в шашки и головоломки, а также написание писем — может отсрочить начало болезни Альцгеймера на 5 лет среди людей в возрасте 80 лет и старше.

Другое исследование от 2022 года продемонстрировало, что сокращение когнитивно-пассивных действий (просмотр телевизора) и увеличение когнитивно-активных (использование компьютера) снижают риск развития заболевания.

Еще одна работа ученых, опубликованная в JAMA Open в июле 2023 года, показала: сложная для мозга деятельность после 70 лет, включающая ведение дневника, игру в шахматы и разгадывание кроссвордов, связана с более низким риском возникновения деменции среди пожилых людей.

Тренировки мозга расширяют когнитивный резерв

Активная мыслительная работа снижает риск слабоумия и улучшает познавательные способности — за счет увеличения когнитивного резерва. Доктор Джойс Гомес-Оман, доцент неврологии в Медицинской школе Миллера (США), сравнивает когнитивный резерв с объемом ментальной библиотеки человека.

«Все, что мы изучаем и узнаем, можно сравнить с новой книгой на полке.

По мере добавления книг библиотека становится все больше. В мозге создается буфер, защищающий данные от потери, — объясняет доцент неврологии. — Даже если некоторые книги исчезают, на полках все равно остается много других. Они служат альтернативными источниками информации и поддерживают нормальную работу библиотеки».

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Доктор Гомес-Оман отмечает, что когнитивный резерв пополняется на протяжении всей жизни — благодаря образованию и жизненному опыту. И особенно тем сверхзадачам, которые бросают человеку вызов и заставляют задуматься.

В исследовании, опубликованном в 2022 году в журнале Neurology, ученые выяснили, как на когнитивный резерв мозга влияют навыки чтения, уровень образования, квалификация и качество досуга человека.

Они наблюдали за 1184 людьми из Великобритании с детства и до 69 лет, после чего участники прошли когнитивный тест с максимальным баллом 100.

Исследователи обнаружили, что люди со степенью бакалавра или выше, как правило, набирали в среднем на 1,22 балла больше, чем люди без образования.

Те, кто занимался шестью и более видами досуга из четырнадцати возможных — например, образовательные занятия, волонтерская работа, участие в обществах по интересам, спорт, — набрали в среднем на 1,53 балла больше по сравнению с теми, кто занимался только четырьмя видами деятельности.

Обладатели работы, требующей высокой квалификации, получили в среднем на 1,5 балла больше, чем те, кто работал на специальностях, требующих более низкой квалификации.

Кроме того, ученые обнаружили, что у людей, которые лучше выполняли тест на чтение NART (National Adult Reading Test), оценивающий уровень словарного запаса, когнитивные функции снижались медленнее, чем у участников с более низкими результатами.

«Подобно тому, как физические тела могут потерять форму и работать хуже, мозг с возрастом также способен выйти из строя, — говорит доктор Роберт Виггинс, невролог клинике Novant Health (США). — Новые умственные вызовы, с которыми удается справиться, полезны для здоровья и укрепляют уверенность в себе».

Интеллектуальные упражнения задействуют несколько областей мозга

Доктор Дэвид Хантер, доцент неврологии Медицинской школы Макговерна (Университет Майами) отмечает: даже пациенты с прогрессирующей деменцией могут извлечь пользу из интеллектуальных упражнений — задач, которые задействуют одновременно несколько зон мозга.

«Чтение, головоломки, рисование, игры и работа — вот лишь несколько примеров таких упражнений. А вот просмотр телевизора к ним не относится», — обращает внимание доктор Хантер.

Врачи добавил, что если человек больше не может выполнять прежние интеллектуальные задачи, для поддержания здоровья мозга подойдут прослушивание музыки, раскрашивание и беседы на обыденные темы.

Есть ли пределы у когнитивного резерва?

Хотя эксперты согласны с тем, что когнитивный резерв человека важен для сохранения мыслительных навыков, они также отмечают: существуют пределы увеличения резерва за счет упражнений.

Рафаэль Вальд, доктор психологии и нейропсихолог, говорит:

«Люди с высоким IQ, как правило, лучше защищены от деменции, потому что у них больше когнитивного резерва. Но как только начинается нейродегенеративный процесс, невозможно преодолеть его, например, разгадывая кроссворды. Но такие задачи могут несколько замедлить течение заболевания».

В 2019 году деменция обошлась мировой экономике в 1,3 трлн долларов США. К 2030 году эта сумма может увеличится до 1,7 трлн долларов США. С поправкой на рост расходов на оказание помощи — до 2,8 трлн долларов США. Источник: отчет ВОЗ, 2023

Доктор Карен Д. Линкольн, профессор кафедры гигиены окружающей среды и труда Калифорнийского университета, обращает внимание: некоторые исследования говорят, что интеллектуальные упражнения замедляют темп снижения мыслительных способностей у людей с легкими когнитивными нарушениями, но имеющиеся данные неубедительны.

«Да, эти виды деятельности важны для стимуляции мозга, но сами по себе головоломки не обязательно улучшают когнитивные способности или снижают риск слабоумия. Говоря о деменции, мы должны рассматривать все здоровье в целом», — считает доктор Линкольн.

Доктор Гомеш-Осман согласна с тем, что полагаться только на когнитивно-стимулирующие задачи недостаточно для снижения риска деменции. Улучшение мыслительных способностей и профилактика нейродегенеративных процессов происходят, когда человек нацелен на изменение образа жизни и заботу о здоровье в целом.

12 управляемых факторов риска деменции

Доктор Гомеш-Осман ссылается на отчет Lancet Commission от 2020 года о профилактике и лечении деменции.

В нем выделены 12 факторов риска, на долю которых приходится 40% случаев заболеваний — некоторыми из них можно управлять:

уровень образования человека;

социальная изоляция;

нарушение слуха;

рутина действий;

симптомы депрессии;

избыточное потребление алкоголя;

избыточная масса тела или ожирение;

последствия загрязнения воздуха;

курение;

травмы головы;

гипертония (высокое кровяное давление);

диабет.

Исследователи, опубликовавшие отчет, отмечают, что управление этими факторами риска может снизить риск деменции — с одной стороны, за счет уменьшения нейропатологических повреждений, таких как накопление тау-белка и воспаление, с другой — благодаря увеличению и поддержанию когнитивного резерва.

Факт: Скопления тау-белка белка обнаруживаются в мозге при болезни Альцгеймера. Впервые они были описаны Алоисом Альцгеймером при посмертном анализе тканей мозга одного из пациентов.

Еще один способ заботится о когнитивном здоровье, который советуют неврологи, — совершать новые действия. Мозг любит новизну, при этом важно соблюдать баланс: выбирать не слишком простые задачи и не слишком сложные.

«Например, отправляясь на прогулку — выбрать другой маршрут, экспериментировать с дорогой на работу, сделать перестановку квартире. И стараться не пропускать ни дня, чтобы узнавать что-то новое», — доктор Джойс Гомес-Осман.

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Инфографики: Лариса Ступина

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