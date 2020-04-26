10 ошибок в оформлении текста, которые может допустить компания

Успех контента во многом зависит от дизайна: люди начинают оценивать качество текста по его оформлению еще до того, как примутся читать. Дизайнер Роджер Паркер назвал 10 самых распространенных ошибок в визуальном представлении материалов и рассказал, как их избежать.

1. Злоупотребление цветом

Не ставьте текст на цветной фон. Во-первых, при распечатывании такие страницы потребуют значительно больше краски и обернутся дополнительными расходами для читателя. Во-вторых, цветной фон может затруднить восприятие текста. Как правило, черные буквы на белом фоне — это беспроигрышный вариант.

2. Отсутствие номеров страниц

Отказ от нумерации страниц приносит дополнительные неудобства читателю. Ему становится сложнее отслеживать прогресс в изучении текста и находить нужную информацию.

3. Слишком узкие поля

Некоторые документы трудно читать, потому что поля в них слишком узкие и текст идет почти от края до края страницы. Пустое пространство по бокам страниц позволяет глазам отдохнуть и фокусирует внимание на написанном.

4. Неподходящий шрифт

Существует три основных вида шрифтов: декоративные, с засечками и без засечек.

Декоративные. Такие шрифты, как Constantia или Broadway, сильно стилизованы и отлично подходят для привлечения внимания и передачи настроения и образа. Их стоит использовать только в логотипах и на упаковке, где картинка важнее, чем читабельность.

Такие шрифты, как Constantia или Broadway, сильно стилизованы и отлично подходят для привлечения внимания и передачи настроения и образа. Их стоит использовать только в логотипах и на упаковке, где картинка важнее, чем читабельность. С засечками. Такие шрифты, как Times New Roman и Garamond, идеально подходят для длительного чтения. Засечки, то есть линии по краям символов, помогают глазу уловить уникальную форму каждого из них и направляют взгляд от буквы к букве.

Такие шрифты, как Times New Roman и Garamond, идеально подходят для длительного чтения. Засечки, то есть линии по краям символов, помогают глазу уловить уникальную форму каждого из них и направляют взгляд от буквы к букве. Без засечек. Такие шрифты, как Arial и Verdana, очень понятны. Их чистый, простой дизайн помогает распознавать слова на большом расстоянии, поэтому они используются для обозначения трасс. Шрифты без засечек часто применяются в заголовках и подзаголовках, за которыми следует основной текст, напечатанный уже шрифтом с засечками.

5. Неправильный размер шрифта

Если шрифт слишком велик, то в одной строке поместится очень мало слов и читателю будет неудобно скользить взглядом по тексту. А если шрифт слишком мал, то читателю будет сложно уловить важные детали. Слишком маленький шрифт также заставляет глаза совершать больше движений слева направо, что увеличивает нагрузку на зрение. Самый популярный и удобный размер — 12 кегль.

6. Трудные для восприятия заголовки

Заголовки должны сильно контрастировать с текстом, который они вводят. Нужно, чтобы у читателя не возникало проблем с их поиском и восприятием. Не пишите заголовки полностью заглавными буквами — их сложнее понять, чем заголовки, в которых есть как прописные, так и строчные буквы.

7. Отказ от разделения контента

Гораздо легче читать текст, который разделен на небольшие части. Один из способов сделать это — добавить подходящие по смыслу подзаголовки. Они превратят людей, который просто пробегают взглядом по статье, во внимательных читателей. Таким образом, каждый подзаголовок обеспечивает точку входа в текст. Они также вносят визуальное разнообразие в материал, состоящий из идентичных по виду абзацев.

8. Плохое форматирование подзаголовков

Подзаголовки тоже должны сильно контрастировать с текстом. Для них нужен более крупный и выразительный шрифт, чем для абзацев. Не используйте в подзаголовках подчеркивание: оно затрудняет чтение, поскольку пересекает нижние части таких букв, как у и р. Кроме того, в подзаголовки лучше добавлять короткие ключевые фразы, а не полные предложения. Лучше всего работают подзаголовки, которые не выходят за пределы одной строки.

9. Отвлекающие колонтитулы и поля

Верхние и нижние колонтитулы включают в себя текстовые и графические элементы, которые повторяются на каждой странице. Такие обозначения, как номер страницы, информация об авторских правах и адрес издателя должны быть меньше и проще, чем основной текст. Большие цветные логотипы на каждой странице также могут сильно отвлекать, не добавляя при этом значимой информации.

Что касается полей, то по-прежнему встречается старомодный подход к ним, когда пустые пространства вверху, внизу и по бокам страницы оказываются одинаковой толщины. Более современный подход предлагает применять поля разной толщины.

10. Висячие строки

Висячая строка возникает, когда слово, часть слова или часть строки оказываются внизу или вверху страницы или табличного столбца. Хуже всего, когда внизу появляется один лишь подзаголовок, а вводимый им абзац начинается только на следующей странице. Некоторые программы позволяют автоматически «привязывать» подзаголовки к абзацам — обязательно используйте эту функцию.

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