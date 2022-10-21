Как офисная работа влияет на наш мозг и почему она так утомительна

Умственая работа может быть такой же утомительной, как и физическая. Порой после долгого дня в офисе сил хватает лишь на просмотр телевизора или ужина на вынос. Группа ученых из Парижского института мозга (ICM) изучила влияние умственной работы на наш мозг и что это означает для нашей способности принимать решения. Рассказываем, к каким выводам пришли исследователи.

Недавно ученые определили, что выполнение задач с высокой нагрузкой, требующих интенсивной и постоянной концентрации, может привести к накоплению потенциально токсичного химического вещества под названием глутамат.

Обычно он используется, чтобы передавать сигналы от нервных клеток. Но в больших количествах глютамат влияет на работу латеральной префронтальной коры — области мозга, участвующей в планировании и принятии решений.

Наука не раз доказывала, что умственная усталость имеет реальные последствия.

Существуют множеств доказательств того, что судебные решения могут зависеть от усталости судьи. Например, после долгого рабочего дня он с большей вероятностью откажет в условно-досрочном освобождении (что считается более безопасным вариантом).

Этот же принцип работает и в отношении врачей: после утомительной клинической сессии они с большей вероятностью назначат ненужные антибиотики.

Новое исследование, проведенное Парижским институтом мозга (ICM), ставило перед собой задачу выяснить, могут ли когнитивные функции, такие как сосредоточенность, память, многозадачность и решение проблем, вызывать усталость латеральной префронтальной коры, которая влияет на наши решения.

Альтернативные издержки

Мозг — это командный центр организма, который управляет кровообращением, дыханием, двигательными функциями и нервной системой. Мозг координирует эти действия за счет огромного расхода энергии.

Нервные клетки расщепляют питательные вещества для высвобождения энергии (это называется метаболизмом). Но при этом накапливаются побочные молекулы — метаболиты. Глутамат — это разновидность метаболитов. Во сне мозг избавляется от этих токсичных отходов.

Авторы парижского исследования хотели выяснить, могут ли длительные когнитивные задачи истощить запасы питательных веществ в мозге и создавать в латеральной префронтальной коре большую концентрацию токсичных веществ. В этом случае ее сравнивали с первичной зрительной корой, которая получает и обрабатывает визуальную информацию.

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10 привычек, которые крадут рабочее время

Для проверки гипотезы авторы разделили 40 участников на две группы. Обе группы находились в офисе за компьютером в течение шести с половиной часов, причем одна из них должна была выполнять сложные задания, которые занимали рабочую память и требовали постоянной концентрации.

После ученые просканировали их мозг с помощью магнитно-резонансной спектроскопии и измерили уровень метаболитов. Показания снимали в начале, середине и конце дня.

В результате только у группы с высокой концентрации обнаружили такие маркеры усталости, как повышенная концентрация глутамата. Накопление токсичных химических веществ наблюдалось лишь в латеральной префронтальной коре, а не в первичной зрительной коре.

После выполнения когнитивных задач разной степени сложности обе группы прошли тесты на принятие решений. Им предстояло определить, какую степень физических и когнитивных усилий они готовы приложить, а также сколько они готовы ждать ради вознаграждения. Его размер варьировался от €0,10 (при немедленной выплате) до €50 (банковский перевод через год).

Переосмысление рабочего дня

Авторы обнаружили, что группа с высокой нагрузкой, у которой был повышенный уровень метаболитов в латеральной префронтальной коре, выбирала менее обременительную задачу. Зрачки этих участников были менее расширены (расширенные зрачки свидетельствуют о возбуждении), и им потребовалось меньше времени для принятия решений, что указывает на то, что они восприняли эту часть эксперимента как не требующую усилий.

Таким образом, исследование также поднимает вопросы о том, насколько совершенна принятая структура рабочего дня. Согласно его результатам, стоит разделять задачи, требующие повышенной когнитивной нагрузки, и принять во внимание тот факт, что в конце дня производительность падает. Возможно, представителям некоторых профессий потребуется пересмотреть график

В нашем мозге есть много различных областей, которые активны во время выполнения различных задач, таких как речь, слушание и планирование. Таким образом, не все наши решения могут быть объяснены полученными результатами.

Исследование, проведенное в 2006 году в США, показало, что новая информация может быть лучше всего обработана в состоянии голода.

Но голод затрудняет запоминание только что полученной информации. Сытость означает, что у нас есть ресурсы, чтобы построить нейронные связи и сформировать долговременную память.

Вероятно, состояние сытости лучше скажется на принятии решений, связанных с третьей стороной, как в случае судьи, который выносит вердикт. При этом оно помешает задачам вроде проведения хирургических операций, которые связаны с мелкой моторикой. Это происходит потому, что после еды нам больше не требуется искать пищу, и личный интерес к выживанию уменьшается.

Это позволяет нам более объективно судить о нашем окружении. При этом сытость — это время, когда организму нужен отдых, чтобы переварить пищу, и вот почему сложные навыки мелкой моторики в этом состоянии проявляются не лучшим образом.

В следующий раз, когда вам придется принимать трудное решение в конце долгого дня, имейте в виду, что вы с большей вероятностью предпочтете действия с минимальными усилиями и краткосрочным вознаграждением. Поэтому при возможности постарайтесь сначала поспать.

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