Цифровой язык тела: рекомендации по общению с коллегами в сети

По словам эксперта в области руководства Эрики Дхаван, из всех этих особенностей формируется «цифровой язык тела». Этой концепции она посвятила свою новую книгу. Как и физический, цифровой язык тела демонстрирует настроение и вовлеченность в разговор. Вот какие советы дает Дхаван тем, кто хочет построить успешную цифровую коммуникацию.

Проанализируйте свое цифровое общение с коллегами. Какую пунктуацию вы используете и добавляете ли эмоджи? Отвечаете ли вы собеседнику сразу или же обычно извиняетесь за долгий ответ? А как вы ведете себя во время видеовстреч? Возможно, иногда заглядываете в телефон или случайно перебиваете собеседника?

С распространением удаленной работы эффективность цифрового общения становится все более актуальной. Однако психологи уже давно выяснили, что в этой области часто возникают недопонимания. Для примера Дхаван приводит исследование 2005 года, посвященное восприятию сарказма. Оно показало: 76% опрошенных смогли определить сарказм на слух и лишь около 56% — в письменном тексте.

Собственное исследование Дхаван показывает, что подобные недопонимания могут серьезно снизить продуктивность. Она обнаружила: из 2 тысяч сотрудников и менеджеров, участвовавших в опросе, 70% считают, что проблемы в цифровом общении часто препятствуют эффективной работе. Это приводит к потере около четырех часов еженедельно, что составляет 10% от обычной рабочей недели.

Как же это исправить? Дхаван не советует устанавливать строгие правила онлайн-этикета. Вместо этого она рекомендует внимательнее относиться к своему цифровому языку тела.

Письменное общение

Эмоджи и пунктуация. По мнению Дхаван, эти элементы часто помогают прояснить значение слов, как, например, кивок головой и улыбка при личной встрече. ЗАГЛАВНЫМИ буквами можно продемонстрировать срочность или волнение, «?!?» — нетерпение и раздражение, а эмоджи — взаимное признание.

Исследования показывают, что примерно 60-80% личного общения состоит из невербального языка: темпа, пауз, жестов и тона. Все эти сигналы наполняют речь энергией и эмоциями. Дхаван считает, что пунктуация и символы в цифровом мире — новые средства передачи этих эмоций.

Поэтому, если это уместно, не стесняйтесь использовать менее формальные цифровые сигналы. И помните, что собеседник также может их ожидать.

Прочие сигналы. Пунктуация и эмоджи являются частью более широкого набора сигналов, устанавливающих тон общения. Прочие сигналы включают приветствие (его наличие или отсутствие), а также подпись (эмоционально отстраненное «С наилучшими пожеланиями» или же восторженное «Спасибо»).

Резкая смена тона в процессе общения — еще одна частая причина беспокойств.

Иногда это сделано намеренно, чтобы показать переход к более формальному обсуждению. При личном общении в таком случае собеседник меняет тон голоса.

Случайной смены тона лучше избегать, так как это приводит к лишнему беспокойству. Дхаван советует: если вы не понимаете, почему собеседник начал общаться иначе, лучше по возможности связаться с ним лично.

При письменном общении — как по почте, так и в мессенджерах — не менее важно обращать внимание на время ответа. Возможно, вы хотите сначала разобраться в вопросе, прежде чем отвечать на него. Однако такая задержка может быть воспринята как отсутствие интереса. В таком случае, Дхаван советует отправить короткий ответ, показывающий, что вы рассмотрите запрос в ближайшее время.

Дхаван также считает, что перед отправкой очень важно вычитать сообщение. Так вы убедитесь, что его смысл и эмоциональный подтекст ясны, а значит, сэкономите время, избежав недопонимания в будущем.

Видеозвонки

Общение по видеосвязи сопряжено с другими трудностями. Дхаван предлагает множество советов, которые помогут их избежать. К примеру, во время групповых звонков можно попросить участников поднимать руку, если они хотят заговорить. Также можно назначить модератора, который будет следить за тем, что люди не отклонялись от главной темы.

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Дхаван также настоятельно рекомендует не отвлекаться на другие дела во время видеозвонков, в том числе не использовать другие гаджеты. По ее словам, собеседник, которые пытается установить с вами зрительный контакт, обязательно заметит, что вы посматриваете в свой телефон. Это показывает отсутствие энтузиазма и вовлеченности.

Если вы знаете, что вам, к примеру, может поступить другой звонок, следует заранее предупредить собеседников. Также можно объяснить причину своего ухода в чате. Так вы продемонстрируете уважение ко всем участникам встречи.

Дополнительные советы

Независимо от того, какую среду вы используете, Дхаван рекомендует учитывать два фактора — близость с собеседником и его рабочие полномочия. Это актуально как для людей на вершине иерархии, так и для тех, кто только начинает карьеру.

Стажеру следует с особой внимательностью следить за стилем общения руководителя, чтобы случайно не перейти к неуместной неформальной манере.

Это важно и для руководителя: речь может показывать как желание обеспечить эффективность, так и недостаток интереса к благополучию сотрудников.

Коллеги, которые много работают вместе, могут перейти к более неформальному цифровому языку тела. Но даже в таком случае необходимо следить за тем, что вы правильно доносите свои мысли.

Не меньшее внимание стоит уделять признательности. В реальной жизни ее показывают с помощью рукопожатия и улыбки, однако в онлайн-общении сигналы менее очевидны или вовсе отсутствуют. Чтобы это исправить, отправьте коллеге электронное письмо после онлайн-встречи и поблагодарите за работу. Или же добавьте младшего коллегу в рассылку для клиента, чтобы выразить признание к его вкладу в проект.

Как и любой навык, цифровой язык тела требует практики. Чаще обращайте внимание на то, как общаетесь с коллегами, и избежите дискомфорта и недопонимания в будущем.

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