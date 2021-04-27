Шесть советов для тех, кто планирует работать удаленно на постоянной основе

Многие крупные компании планируют и дальше придерживаться удаленного формата работы. С одной стороны, это удобно и выгодно, но с другой — может привести к появлению вредных привычек, которые повлияют на продуктивность. Вот несколько советов, которые помогут не терять мотивацию, работая из дома.

Согласно исследованию Simform, 82% опрошенных компаний планируют разрешить своим сотрудникам работать из дома на неопределенный срок, а 77% хотят придерживаться такого формата на постоянной основе.

Некоторые крупнейшие корпорации, такие как Facebook, Spotify, Microsoft, Salesforce, Twitter и Slack, обнародовали планы сохранять дистанционную занятость и после 2021 года.

Эти приемы помогут создать комфортную атмосферу, которая будет способствовать производительности.

Установите распорядок дня

Повторяющееся расписание дня помогает повысить мотивацию и сосредоточиться на целях, что, в свою очередь, улучшает общую производительность. Создание ритуалов — это простой способ организовать работу.

По утрам распорядок особенно важен, так как в это время высока вероятность начать работать прямо в кровати, что отрицательно скажется на эффективности. Чтобы повысить уровень энергии в начале дня, можно:

переодеться в офисную одежду,

встретиться с близкими,

составить список целей.

Подготовьте рабочее место

Вне офиса, важно оборудовать себе полноценное рабочее место. Согласно недавнему опросу The Manifest, 43% сотрудников считают, что обособленная зона повышает их продуктивность.

Если возможно, обустройте себе место с необходимой оргтехникой и материалами, которые создадут знакомую офисную атмосферу. Так вы станете более продуктивны и будете меньше отвлекаться.

Запланируйте перерывы

В условиях дистанционной занятости, мы, как правило, проводите большую часть времени без движения. Однако упражнения необходимы, так как помогают снизить стресс, улучшить концентрацию и повысить креативность.

Даже если у вас не запланировано никаких встреч, необходимо время от времени вставать и двигаться. Чтобы не пропустить время разминки, используйте будильник.

Установите ограничения экранного времени на телефоне

Согласно исследованию Statista, в 2020 году пользователи тратили 145 минут в день (около 2,4 часа) на просмотр страниц в социальных сетях. Вне офиса это может стать серьезным отвлекающим фактором.

Чтобы избавиться от навязчивого желания проверять уведомления, отвечать на сообщения и просматривать новостную ленту, необходимо установить ограничения экранного времени на всех устройствах.

Слушайте фоновую музыку, чтобы сосредоточиться

Сконцентрироваться дома порой довольно сложно. Поэтому правильно подобранный плейлист в стиле эмбиент может это исправить. В этом жанре акцент делается на тональный шум, а не на отдельные биты, поэтому он отлично подходит для фонового прослушивания. Это помогает лучше фокусироваться на задаче и улучшает внимание.

Используйте приложение для учета рабочего времени

Управлять временем дома может быть так же сложно, как и в офисе. Согласно Atlassian, из-за постоянных бессмысленных встреч и перерывов, в офисе выполняется на 40% меньше работы, чем в дистанционном режиме. Однако дома также множество отвлекающих факторов, которые мешают сосредоточиться.

Чтобы не тратить рабочее время впустую, используйте платформы для отслеживания времени, например Harvest, Toggl или Clockify. Эти инструменты позволяют контролировать сроки выполнения проектов и расписание на неделю.

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