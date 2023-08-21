Рай в облаке: в Китае набирают популярность цифровые кладбища

Участки для традиционного захоронения в Китае находятся в дефиците и стоят дорого. Причины — быстрая урбанизация и старение населения. Чтобы решить эту проблему, в стране предлагают более экономичную с точки зрения денег и площади альтернативу — цифровые кладбища.

Как выглядит цифровое кладбище?

На пекинском кладбище Тайзию есть специальные отсеки для хранения праха с цифровыми экранами, где транслируются фотографии и видео с умершими. С начала 2023 года в Пекине было продано более 500 таких цифровых участков.

В Пекине также действует программа «зеленых захоронений», в рамках которой прах можно бесплатно захоронить без надгробия и мавзолея. Родственники получают памятную табличку с QR-кодом, по которому доступна информация о покойном.

Цифровые захоронения набирают популярность не только в Пекине. В Шанхае недавно открылся онлайн-мавзолей Fu Shou Yuan, где можно проводить виртуальные похороны. В рамках проекта, названного «Рай в облаке» (Heaven on the Cloud), люди могут создавать «виртуальные острова» с фотографиями, цифровыми активами и звуковыми файлами своих близких.

Цифровые захоронения экономят деньги и место

Согласно отчету британской компании по страхованию жизни SunLife, в среднем похороны в Китае стоят около $5,4 тыс., и на них уходит более 45% средней годовой зарплаты жителей страны. Для сравнения, общемировой показатель составляет 10%.

Традиционное погребение в Пекине может обойтись гораздо дороже. Место на цифровом кладбище Тайзию в столице Китая стоит более $7,7 тыс. — это треть стоимости захоронения под открытым небом в том же районе.

Современный формат также позволяет сэкономить место. Так, на цифровом кладбище площадью около 20 кв. м можно разместить более 150 захоронений, тогда как на участке такого же размера — только шесть традиционных могил.

К 2035 году власти страны планирует сократить площадь общественных кладбищ на 70%.

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