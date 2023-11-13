Зачем люди отправляют прах и ДНК в космос

Так, 86-летний профессор физики Кеннет Ом хочет отправить на южный полюс Луны не свой прах, а ДНК. Он надеется, что будущие цивилизации откроют межгалактический зоопарк, куда поместят его копию, или что тысячи «Кенов Омов» распространятся по всей вселенной.

Celestis предлагает необычную услугу — возможность отправить свой прах на орбиту Земли и Луну. Люди обращаются в компанию по разным причинам.

На определенном уровне идея Кеннета Ома, будто вдохновленная эпизодом «Рика и Морти», не так уж безумна. Мы уже нашли способы клонировать животных с помощью их ДНК. Концепция клонирования людей, без учета этических и моральных последствий, — не научная фантастика из отдаленного будущего.

Другие люди преследуют более романтические цели. Например, пожарный Дэниел Конлиск хочет отправить в космос останки не только себя, но и своей жены, которая уже много лет страдает от рака. Аэрокосмический инженер Джеффри Войтач наблюдал за миссиями «Аполлон» по телевизору в детстве и мечтает, чтобы часть его праха оказалась на Луне.

Во время своего первого полета в 1997 году Celestis запустила на орбиту Земли останки создателя «Звездного пути» Джина Родденберри и физика Джерарда О'Нила, создавшего космическую станцию под названием цилиндр О'Нила.

Пока неизвестно, когда состоится следующий полет. Первая «лунная поминальная служба» была запущена в январе 1998 года на аппарате Lunar Prospector, который примерно полтора года спустя совершил посадку на Луну внутри постоянно затененного кратера. В капсуле находились части останков американского планетарного геолога Юджина Шумейкера.

Компания уже прекратил прием заявок на мемориальный космический полет Tranquility, хотя дата запуска еще не назначена.

Капсула, созданная в сотрудничестве с Astrobotic, должна совершить посадку в северо-восточной части Луны. Ее запустит ракета Vulcan Centaur от United Launch Alliance, которая должна завершить свой первый испытательный полет в конце этого года.

«Мемориальные капсулы Celestis с кремированными останками и ДНК останутся на лунной поверхности как вечная дань уважения бесстрашным душам, которые всегда стремились к звездам», — говорится на сайте компании.

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Фото на обложке: Dima Zel / Shutterstock