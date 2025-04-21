Как устроен ритуальный бизнес и как открыть похоронное бюро

Рассказываем, как работает ритуальный бизнес в России и как открыть свое похоронное бюро. Разбираем особенности работы в сфере ритуальных услуг, плюсы и минусы такого бизнеса.

Специфика и особенности ритуального бизнеса в России

В Российской Федерации предоставляется возможность бесплатного захоронения. Только труднодоступные кладбища требуют дополнительных средств на покупку места.

Таким образом, источником дохода для ритуальных агентств становится продажа сопутствующих услуг и товаров. Чем больше предложений и чем они разнообразнее, тем выше доход предприятия.

Правильно организованный похоронный бизнес в России считается высокорентабельным, так как смертность стабильно превышает рождаемость в последние годы и негативная динамика, по мнению социологов, не изменится.

Покупатели, обращающиеся в агентство, находятся в сильнейшем стрессе от утраты и не могут сами заниматься организацией всего процесса похорон. Тогда сотрудники помогают сориентироваться в ситуации, правильно организовать церемонии, позаботиться обо всех деталях и оказать поддержку.

Практически все предприятия, независимо от их формата, занимаются продажей траурных лент, похоронных венков, гробов, табличек, одеяний и покрывал, а также памятников, искусственных цветов и других принадлежностей.

Похоронное бюро берет на себя поиск и рытье могил, регистрацию участков, проведение похорон, продажу и доставку соответствующей атрибутики, доставку тел, транспортировку сопровождающих, предоставление оркестра и организатора церемонии.

Формы похоронного бизнеса и основные виды предоставляемых услуг

Виды услуг

Ритуальные услуги (включают оформление документации, подготовку тел, предоставление гробов, крестов, табличек, услуг грузчиков и катафалков, продажу сопутствующей одежды, венков и других необходимых принадлежностей).

(включают оформление документации, подготовку тел, предоставление гробов, крестов, табличек, услуг грузчиков и катафалков, продажу сопутствующей одежды, венков и других необходимых принадлежностей). Погребальные (предоставление участков для захоронения, урн и услуг могильщиков).

(предоставление участков для захоронения, урн и услуг могильщиков). Обрядовые (организация прощальных церемоний, трапез и услуг священнослужителей).

(организация прощальных церемоний, трапез и услуг священнослужителей). Мемориальные (изготовление и установка памятников, оградок, брусчатки, а также озеленение и уход за местами захоронений).

(изготовление и установка памятников, оградок, брусчатки, а также озеленение и уход за местами захоронений). Дополнительные услуги (перевозка пассажиров, музыкальное сопровождение, видео и фотосъемка).

Возможные формы бизнеса

Похоронное агентство. Такая форма работы предполагает оказание посреднических услуг и наличие широкого круга партнеров и поставщиков. Комплексное предприятие. Занимается не только захоронениями, а также реализацией большого ассортиментного перечня товаров и услуг. Зачастую такие компании имеют собственное производство (например, обработка камня или изготовление брусчатки). Подобный формат бизнеса требует больших вложений и внушительный штат постоянных сотрудников. Бюро по организации похорон. Такая компания берет на себя все хлопоты по захоронению и организации прощания с усопшим. При расширенном спектре услуг предлагают проведение церемониальной процессии и танатопрактика. В данном случае особенно важно подбирать персонал, имеющий особые профессиональные навыки и умения.

Тонкости работы с клиентами

Ниша ритуальных и похоронных услуг требует особой деликатности при работе с клиентами. Однако создается бизнес для извлечения прибыли, а не только для помощи людям.

Близкие усопшего должны чувствовать не только сострадание, но и возможность получить максимальное количество услуг в одном месте. Поэтому при открытии бизнеса нужно изучить все нюансы и церемониальные тонкости, постараться предоставить максимальный перечень услуг и товаров.

Дятельность компании, занимающейся ритуальными услугами, можно рассматривать не только как источник дохода, но и как важную миссию.

Сумма вложений при открытии подобного предприятия может очень сильно отличаться от региона, спектра оказываемых услуг и количества сотрудников.

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Анализ потенциального рынка и ЦА

При изучении рыночных возможностей берут во внимание только тот регион, который находится в поле деятельности. Если есть отзывы на интернет-ресурсах, то можно их изучить и сформулировать выводы о потребностях целевой аудитории.

Также действенным способом будет опрос в социальных сетях. Примерные темы для обсуждения:

С какими трудностями вы сталкивались при организации похорон и что бы вы хотели изменить?

Какие потребности и запросы были удовлетворены похоронными агентствами?

Какими компаниями вы были довольны и почему?

Куда вы обращались при установке памятника и почему?

Исследования конкурентной среды

Перед открытием собственного бизнеса изучают конкурентов, их подход, ассортиментный перечень, цены, количество и особенности оказываемых услуг. Для этого стоит заглянуть на все сайты компаний, которые потенциально должны составить конкуренцию.

Также можно самостоятельно посетить все торговые залы и пообщаться с персоналом. При этом стоит учесть не только ценообразование и ассортимент, но и обратить внимание на дизайн помещений и атмосферу.

Регистрация предприятия

В настоящий момент для организации ритуального бизнеса специальных разрешений не требуется (если не предполагается открытие частного морга).

Для небольшого агентства с одним собственником подойдет форма ИП.

Если планируется открытие с участием двух и более лиц или предполагается привлечение инвестиций, то форма ООО будет актуальной в данном случае.

Для начала деятельности подойдет упрощенная система налогообложения. Сбор документов и подачу их в ФНС можно осуществить самостоятельно или с юридической помощью.

После открытия предприятия можно рассмотреть различные банковские предложения для открытия счета для ведения бизнеса и выбрать наиболее выгодные условия.

Выбор места и помещения для деятельности

Специфика бизнеса требует особого размещения предприятия. Лучшие места — вблизи больниц, моргов, церквей, храмов и кладбищ.

Однако есть некоторые ограничения. Если планируются церемонии прощания и продажа всевозможных ритуальных принадлежностей, то арендовать или покупать помещения для этого необходимо вдали от жилых домов, учебных и культурных заведений (не ближе 50 метров от других объектов недвижимости).

Если планируется небольшой офис или помещение с компактным залом, то можно выбрать городскую черту (с небольшим количеством парковочных мест).

Хорошо, если предполагается отдельный вход в магазин или офис ритуального агентства.

Если организуется обработка камня или большой выставочный зал, то можно рассмотреть помещение в пригороде, также недалеко от кладбища или церкви.

Затраты на аренду могут существенно колебаться в зависимости от выбранного места и площади. Как правило, это сумма от 30 до 120 тыс. рублей в месяц. Кроме этого, в расходы необходимо включить интернет и телефонную связь, коммунальные услуги, канцелярские принадлежности и прочее.

Интерьер оформляют в спокойных тонах, с тихой и приятной атмосферой.

Необходимое оборудование и сотрудничество с поставщиками

Перед покупкой оборудования принимают решение о том, какие услуги будут оказываться и какие сопутствующие товары подлежат реализации, что предприятие будет изготавливать самостоятельно или какие услуги будет предлагать.

Как правило, любой бизнес старается предоставить максимальное количество услуг, что увеличивает конкурентоспособность. Однако на начальном этапе стоит рассмотреть вариант тесного сотрудничества с другими организациями, а не брать на себя все обязательства.

Например, организатора, юриста и танатопрактика можно приглашать по необходимости, часть изделий производить в собственном цеху, а часть брать под реализацию у поставщика.

А заключив договор со столярной мастерской, можно заказывать гробы для торгового зала, либо заключать договоры на срочные заказы по специальным размерам и особенной отделкой, которую хотят видеть родственники усопшего.

В будущем можно расширять количество собственных услуг и производства. Тогда можно сократить количество поставщиков и увеличить собственный штат.

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В любом случае потребуется помещение или офис для встречи с потенциальными потребителями. Его обустраивают мебелью, офисной и компьютерной техникой. Расходы на мебель и технику могут составить от 35 до 200 тыс. рублей (в зависимости от запросов, размера помещения и предоставляемых услуг).

В торговом зале выставляют продукцию в соответствии с задачами бизнеса и сформированным ассортиментом. Для небольших образцов потребуются стеллажи и полки, для гробов и крестов — подставки. Большие изделия из камня, надгробные плиты, образцы оградок и брусчатки можно разместить на уличной территории вблизи торгового зала. Расходы на первичное формирование ассортимента составят от 200 тыс. рублей (на начальном этапе многие виды товаров можно попробовать взять у поставщиков под реализацию).

Если планируется производство на предприятии, то потребуется профессиональное оборудование и материалы (например, станок для шлифовки камня или нанесения фото на поверхности).

Если компания оказывает услуги по доставлению тел на кладбище и их захоронению, могут потребоваться катафалк, микроавтобусы для пассажиров или другие автотранспортные средства. На первоначальном этапе стоит договориться о долгосрочной аренде с проверенным партнером.

Поставщики и партнеры должны быть надежными, так как от их работы зависит организация церемоний и непосредственно репутация всего бизнеса.

Необходимый штат сотрудников

Подбирая персонал, обращают внимание на его уровень стрессоустойчивости, а также возможность относиться с пониманием к чужому горю и, одновременно, продавать максимальное количество товаров и услуг. Не каждый человек с этим справится.

Организации потребуется юрист для решения правовых вопросов как клиентов, так и самой компании. Это может быть постоянная должность или специалист по необходимости.

В штат могут быть включены:

администратор и продавец-консультант (каждый с зарплатой от 25 тыс. рублей),

группа разнорабочих (от 4 человек и с окладом от 20 тыс.),

юрист (заработная плата может быть сдельной, в среднем от 30 тыс.),

бухгалтер (может привлекаться в периоды бухгалтерской и налоговой отчетности, его услуги оплачиваются в зависимости от проделанной работы и договоренностей),

водители (обычно 2 человека с окладом от 20 тыс. рублей).

В целом расходы на сотрудников сильно зависят от региона ведения бизнеса, договорных или постоянных условий труда и количества персонала (в среднем от 250 тыс. в месяц).

Рекламные и маркетинговые расходы

Любому бизнесу желательно иметь собственный сайт, так как это позволит находить новых клиентов и продвигать товары. Кроме того, хорошо, если предприятие имеет собственные страницы в социальных сетях с отзывами и результатами проделанной работы.

Обязательна наружная реклама и всевозможные баннеры, особенно если предприятие находится вблизи кладбищ, проезжей части или за городом. Некоторые собственники бизнеса размещают объявления в местной прессе, а также договариваются о сотрудничестве с больницами, моргами и социальными организациями.

Однако самой надежной рекламой в данном сегменте бизнеса будет отличная репутация, безупречная работа и «сарафанное радио».

Распечатка листовок, публикации в СМИ и на интернет-ресурсах могут составить около 20 тыс. рублей в месяц. Разработка сайта и последующее его обслуживание потребует дополнительных расходов (в среднем 30 тыс. рублей ежемесячно).

При открытии расходы на рекламу будут самые высокие, так как предстоит заказать узнаваемые баннеры больших размеров, таблички с часами работы и прочее.

Преимущества и сложности, связанные с ритуальным бизнесом

Плюсы

Устойчивый спрос на услуги и товары.

Низкие потребности в масштабной рекламе и привлечении клиентов.

Несмотря на высокую конкуренцию, каждый бизнес может быть успешен. Выбрав правильную стратегию и набор услуг, предприятие может выгодно выделиться на фоне конкурентов.

Есть сезонный дополнительный спрос (например, весной в преддверии христианского «Родительского дня» повышается спрос на венки, искусственные цветы, памятники и уборку могил).

Минусы

Необходима стрессоустойчивость персонала и его подготовка. Компания и сотрудники, занимающиеся ритуальным бизнесом, вынуждены непрерывно взаимодействовать с людьми, которые понесли утрату и могут вести себя непредсказуемо.

Работа в среднем ценовом сегменте предполагает высокую конкуренцию.

Достаточно большие финансовые вложения на первоначальном этапе работы.

Для узнаваемости и завоевания доверия клиентов потребуется время.

Если удастся внедрить умеренный бизнес-план и ограничиться минимальными расходами на формирование ассортимента, аренду, рекламу и персонал, а также сделать больший акцент на сотрудничество и посреднические услуги, то расходы на открытие бизнеса составят 300-500 тыс. рублей.

Если сразу сформировать большой перечень услуг и предоставлять их самостоятельно, а также запускать производственные мощности на предприятии (например, изготовление гробов, оградок и обработку камня), то расходы могут существенно возрасти (до 4-5 млн рублей).

Если планируется закупка автотранспорта, то потребуются еще большие вложения.

Самый минимальный бюджетный чек на организацию похорон — 18 тыс. рублей. Для рентабельности и развития бизнеса средний чек должен составлять от 50 тыс. рублей и выше. В таком случае можно говорить о рентабельности в районе 20% и полной окупаемости через 1,5 года.

При расширении бизнеса за счет собственного производства и дополнительных услуг (например, изготовление камня, его установка, уход за могилами и прочее) можно увеличить рентабельность до 45%.

В среднем при вложениях в 1,5 млн рублей, продуманном бизнес-плане и хорошей маркетинговой поддержке через год ежемесячная прибыль похоронного агентства может составлять около 450 тыс. рублей в месяц.

Фото на обложке: R.Danyliuk / Shutterstock