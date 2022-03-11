Цифровая трансформация бизнеса в кризис: где получить актуальные знания и инструменты

Но что по-прежнему остается неизменным и будет развиваться, несмотря ни на что, — это диджитализация. Цифровая трансформация может стать для бизнеса той самой соломинкой, которая поможет остаться на плаву и нащупать новые точки роста.

Еще два года назад все дружно говорили о стремительно меняющемся мире. Сегодня же эти разговоры кажутся по меньшей мере наивными: тогда никто не мог предугадать, что мировая конъюнктура будет меняться каждый час, если не каждую минуту.

Цифровые технологии все глубже проникают в повседневную жизнь: онлайн-конференции, покупка и продажа товаров на маркетплейсах, машинный перевод, беспилотные автомобили — список можно продолжать долго. Но исследования показывают, что далеко не всем бизнесам удается получить от них заметный положительный эффект, особенно если речь идет не о созданных с нуля стартапах, а о компаниях, давно и успешно работающих на своих рынках.

Так, по данным консалтинговой компании McKinsey, менее трети цифровых инициатив в крупных компаниях приносят отдачу, превышающую стоимость вложенного капитала. Похожие цифры приводит и BCG: лишь 30% проектов достигают или превосходят поставленные цели, примерно столько же оборачиваются полным провалом (остальные оказываются в серой зоне «относительного успеха»).

В России ситуация еще сложнее. Согласно рейтингу Global Digital Competitiveness от бизнес-школы IMD, страна занимает 42-е место из 64-х по уровню цифровой конкурентоспособности. Нашей сильной стороной традиционно является уровень технических знаний, а слабой — недостаток финансирования и готовность к будущему.

Слушатели Школы управления СКОЛКОВО приходят с теми же проблемами: интересные и яркие цифровые идеи не могут найти финансирование и рынок сбыта, есть большой разрыв между количеством и качеством идей на рынке и готовностью бизнеса их принять и внедрить. Это постепенно ослабляет конкурентные позиции российских компаний и на глобальном рынке, и на внутреннем.

Что делать, чтобы успешно внедрить в бизнес новые цифровые технологии

Как ни странно, многие авторы, пишущие о цифровой трансформации, сходятся в одном: для ее понимания и реализации важно не знание технологической повестки, а совершенно новый взгляд на бизнес — его модели, процессы, организации.

Провалы возникают там, где новые технологические возможности пытаются внедрить без кардинальной перестройки стратегии и операционной деятельности компаний. Именно поэтому цифровая трансформация в бизнесе, в отличие от «классического» ИТ, не область ответственности узких профильных специалистов, а задача, стоящая перед владельцами и менеджерами.

Многие из них осознают этот вызов, но не знают, с чего начать. «Прокачать» себя в технологиях вплоть до навыков программирования? Нанять звездную суперкоманду? Проинвестировать многообещающий стартап? Все эти и многие другие варианты могут привести и к успеху, и к полному провалу.

Для того, чтобы повысить шансы на положительный результат, надо иметь четкое представление о составляющих цифровой трансформации, возможностях и вызовах для конкретного бизнеса. В самых общих чертах это шесть ключевых вопросов:

Понимание «цифрового разрушения», влияния, далеко не всегда позитивного, которое новые цифровые игроки оказывают на традиционные отрасли. Знание цифровых бизнес-моделей и возможностей их практического применения в различных отраслях. Владение общими подходами к анализу данных, в том числе больших данных, и созданию систем искусственного интеллекта для бизнеса. Представление об общем стеке современных цифровых технологий — от блокчейна до Индустрии 4.0 — их реальных возможностях и ограничениях. Навыки проектного управления в идеологии гибкости и скорости реализации. Видение необходимых организационных и культурных изменений, приводящих компании к цифровому успеху.

Где учиться цифровой трансформации

Может показаться, что у современного менеджера, занятого разными операционными задачами, попросту нет времени на столь широкую образовательную программу. Действительно, попытка собрать информацию самостоятельно через книги, статьи и кейсы может оказаться неподъемным трудом. Объем литературы по цифровой трансформации колоссален, большая часть ее выходит на английском языке, и, откровенно говоря, далеко не все, что публикуется, ценно для российской бизнес-практики.

Объем чтения профессиональных аналитиков или профессоров бизнес-школ, специализирующихся на предмете, составляет сотни страниц в неделю, к этому надо добавить постоянное общение с широким кругом практиков, позволяющее критически взглянуть на многие медийные штампы.

Как быть в этой ситуации? Выходом может стать обучение в специализированной бизнес-школе. Такой, например, является Школа управления СКОЛКОВО. Владимир Коровкин, руководитель направления инноваций и цифровых технологий Института исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО, разработал интенсивную программу, благодаря которой современные менеджеры могут получить все необходимые знания для начала собственного проекта цифровой трансформации.

Владимир Коровкин

Руководитель направления инноваций и цифровых технологий Института исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО

Профессор бизнес-практики школы управления СКОЛКОВО

Соавтор книги «От носорога к единорогу», которая стала лидером продаж на Amazon

Студентам курса предстоит выполнять домашние задания, которые по итогу станут техническим заданием на разработку такого проекта, а благодаря работе в группах они смогут обсудить свои идеи с коллегами из самых разных отраслей. По наблюдению Владимира Коровкина, профессионалы из совершенно несвязанных областей, например, из сельского хозяйства и производства спортивных товаров, не просто находят общие темы для разговора, а реально обогащают друг друга бизнес-идеями и практическими примерами.

Принять участие в программе могут отдельные слушатели и целые управленческие команды. У Школы СКОЛКОВО есть пример, когда представители крупной компании, работавшей в специфическом сегменте строительного сектора, через несколько месяцев после обучения сформировали по-настоящему прорывной проект.

В его основу легла система, которая была в эксплуатации уже несколько лет, однако знания, полученные на программе, позволили переосмыслить ее из полезного поддерживающего инструмента в платформу для развития отношений с клиентами и завоевания новых рыночных сегментов.

Сейчас курс «Digital-трансформация: как сделать бизнес цифровым» адаптируется под новые вызовы, с которыми предстоит столкнуться бизнесу. Для этого Школа СКОЛКОВО создала лабораторию решений, где каждый сможет определить свою тактику удержания на плаву в ближайшее время. Старт ближайшего потока — 15 марта. Участникам организаторы дарят скидку 15%. Подробная информация и регистрация — на сайте.

Вот что о курсе говорят выпускники:

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Фото на обложке: wantanddo / Shutterstock