3 причины, почему бот в Discord может не работать

Но что делать, когда бот не работает корректно или совсем не отвечает? Разбираемся, в чем может быть причина и как это исправить.

Бот — популярный инструмент в Discord , который используют 30% из более чем 6,7 млн активных серверов. Он справляется с различными задачами, от модерации каналов до воспроизведения музыки.

Бот не приглашен и не авторизован

Чтобы бот работал, его следует пригласить, то есть предложить ему стать частью сервера. Затем нужно авторизовать его, добавив необходимые разрешения. Если пропустить один из шагов, бот не станет частью сервера и, соответственно, не будет работать.

Если бот добавлен на сервер, его имя отображается в списке участников на панели справа. Если это не так, значит у него нет доступа к серверу.

Если бот отображается в одном из каналов, но не в других, значит у него нет доступа к ним. Чтобы он присоединился к другому каналу, воспользуйтесь специальными командами.

У бота нет необходимых разрешений

Прежде чем авторизовать бота, ему нужно предоставить определенные разрешения. Самые важные из них — возможность видеть и отправлять сообщения в нужном вам канале.

Если бот не работает, удалите его с сервера и пригласите снова, добавив разрешения.

В сети Discord произошел сбой

Проблема может возникнуть из-за некорректной работы сервисов Discord. Узнать их статус можно здесь.

Помимо этого, проверьте состояние бота, вызывающего проблему. Он может быть не в сети и не отвечать, если проходит техническое обслуживание или столкнулся с неполадками. В таком случае придется подождать, пока проблема не будет решена.

Другие причины

Чтобы Discord работал должным образом, ему нужно стабильное подключение к интернету. Если бот не отвечает, причиной может быть плохое соединение.

Помимо этого, убедитесь, что используете правильный «префикс» для команд конкретного бота. Так, если для него нужны команды с «?», то при вводе «/» он вас проигнорирует. Проверьте также и названия самих команд — это можно сделать на сайте бота.

Кроме этого, можно изменить регион сервера, если в вашем не поддерживается определенный бот.

Источник.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney