Disney ставит на стриминг: как корпорация со столетней историей использует технологии во время пандемии

Disney анонсировал резкую смену бизнес-модели: медиакомпания направит основные силы и инвестиции на развитие стримингового сервиса Disney Plus. Это беспрецедентный шаг для медиакомпании, которая появилась 97 лет назад. Почему это важный сигнал для рынка и как Disney решилась на перемены во время кризиса?

В 2020 году корпорация Disney пережила множество взлетов и падений. Самым успешным из ее продуктов оказался стриминговый сервис Disney Plus: в течение 10 месяцев с момента запуска к нему подключились 60,5 млн пользователей. В то же время пандемия коронавируса ударила по всем остальным направлениям бизнеса компании: круизам, тематическим паркам, кабельному телеканалу, розничным продажам сувениров. В третьем квартале 2020 финансового года компания понесла убытки в размере $4,7 млрд.

Инвестор и основатель фонда Third Point Дэниел Леб призвал компанию реинвестировать запланированные выплаты дивидендов в стриминговый сервис. По словам Леба, этот ход должен принести акционерам более высокую прибыль. Фондовый рынок положительно оценил такое решение: акции Disney подскочили на 6%.

Почему Disney сменила бизнес-модель

Смена бизнес-модели Disney примечательна по двум причинам. Прежде всего, для огромной компании со столетней историей это беспрецедентный шаг.

В прошлом году Disney принадлежало около 40% кассовых сборов США, во многом благодаря успеху фильмов Marvel. Также компания хорошо зарабатывала на тематических парках и круизных экскурсиях: по итогам 2019 года выручка этих направлений выросла на 6% и составила $26,2 млрд. Но пандемия остановила рост доходов по большинству направлений бизнеса Disney.

До объявления о смене бизнес-модели большинство аналитиков фондового рынка прогнозировали приостановку бизнеса Disney. Они считали, что компания ждет конца пандемии, чтобы вернуться к прежней деятельности.

Спустя семь месяцев после начала пандемии компания решила переосмыслить бизнес-модель и сделала ставку на развитие стримингового сервиса. Это говорит о том, что Disney не ожидает быстрого возвращения мира в норму.

Что означает этот шаг для других компаний

Есть еще одна причина, по которой решение Disney обращает на себя внимание. Смена бизнес-модели ставит конкурентов Disney в уязвимое положение, а медиакомпании дает преимущество на рынке.

Готовность переносить долгожданные релизы на Disney Plus также может затронуть сети кинотеатров, помешав их восстановлению после окончания пандемии. Disney уже выпустил киноадаптацию «Мулан» на своем стриминговом сервисе, а теперь планирует устроить онлайн-премьеру анимационного фильма «Душа» от студии Pixar.

Темпы роста Disney Plus могут сказаться на показателях традиционных кабельных телекомпаний. Увеличение количества подписок на сервис может привести к снижению популярности кабельного телевидения. Рекламодатели, в свою очередь, будут сокращать рекламные расходы на телевидение из-за уменьшения количества зрителей.

Фото: Eliseu Geisler / Shutterstock

Для круизных и туристических компаний, таких как Royal Caribbean, решение Disney может означать затяжной кризис. В отличие от Disney, большинство из этих компаний специализируются на одном сегменте и не имеют возможности сменить бизнес-модель.

На поступок Disney стоит обратить внимание предпринимателям по всему миру. Особенно тем, кто ждет окончания пандемии и возвращения к прежней жизни. Даже компаниям из таких отраслей, как строительство и энергетика, необходимо развивать цифровые технологии. Бизнесу следует инвестировать в развитие робототехники и искусственного интеллекта, а также переосмысливать свои бизнес-модели — чтобы повысить доступность для клиентов в период глобального спада.

Шеф-повар Гюсто в мультфильме от Disney «Рататуй» сказал: «Если вы сосредоточены на том, что осталось позади, то не сможете увидеть, что вас ждет впереди». И эта фраза сейчас более актуальна, чем когда-либо.

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