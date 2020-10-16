Ivi совместно с Disney и «ТВОЕ» выпустили коллекцию одежды со злодеями

Disney, бренд «ТВОЕ» и онлайн-кинотеатр Ivi представили новую коллекцию одежды со злодеями фильмов Disney и саги «Звездные Войны». Об этом Rusbase рассказали в Ivi.

«Не все из них являются действительно злодеями. Каждый герой представляет собой непростую личность, в которой кроются как плохие, так и хорошие качества. В новой коллекции дизайнеры постарались передать неповторимую индивидуальность каждого из них», — говорится в сообщении.

Главными героинями женской линейки стали морская ведьма Урсула из анимационного фильма «Русалочка», злая мачеха Белоснежки, любительница одежды из меха Круэлла Де Виль, Малефисента и Красная Королева из «Алисы в Стране Чудес».

К команде злодеев для мужской коллекции помимо персонажей Disney, среди которых Аид из анимационного фильма «Геркулес», Шрам и гиены из фильма «Король Лев» и бандиты братья Гавс, присоединились еще и популярные герои саги «Звездные Войны»: Дарт Вейдер со Штурмовиками.

Футболки и худи выполнены в классических черном и белом цветах, а также в нежно-фиолетовом, розовом и сером.

Новая коллекция доступна во всех магазинах «ТВОЕ» в городах России, Республики Беларусь, Казахстана, а также в разделе бренда на сайте Wildberries.

Фото: пресс-служба Ivi