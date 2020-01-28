Студии Disney и Sony Pictures разделят дистрибуцию фильмов в России

Студии Disney и Sony Pictures больше не будут вместе прокатывать кино в России, а их совместное предприятие — Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) – фактически прекратит существование. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров других прокатных компаний и киносетей.

Disney и Sony Pictures уже прислали кинотеатрам отдельные договоры на прокат фильмов. До сих пор у них действовал общий.

В 2006–2007 гг. Disney и Sony Pictures договорились, что в отдельных странах, в том числе в России, будут вместе работать с кинотеатрами (договариваться о числе сеансов, показе трейлеров, продвигать и рекламировать фильмы). Таким образом появилась совместная компания WDSSPR. Последние 10 лет – это крупнейший прокатчик в стране.

Представитель Disney отказался от комментариев, в Sony Pictures не ответили на запрос.

Разделение WDSSPR – следcтвие покупки Disney нового актива. Она приобрела компанию 21th century Fox, в том числе студию 20th century Fox (теперь просто 20th century). Сделка была закрыта весной 2019 года, и с тех пор Disney и 20th century объединяют свои активы по миру.

Собеседники «Ведомостей» назвали две причины, по которым Sony Pictures не осталась в СП с Disney после присоединения 20th Century.

Во-первых, Disney стала бы гораздо более мощным партнером внутри СП, что может повлиять на те ресурсы, которые тратятся на продвижение картин Sony Pictures. Во-вторых, все вместе эти студии контролировали бы почти половину кинорынка в России, что могло вызвать претензии ФАС, а также Минкульта, который лоббирует интересы отечественных производителей.

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