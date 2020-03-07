5 советов о том, как не отвлекаться на лишнюю информацию в интернете

Что делать, если по работе вам постоянно использовать интернет, а там так много интересных и отвлекающих вещей? Ответ прост: настроить все свои устройства так, чтобы они не мешали вам работать. Вот пять главных советов, которые помогут вам не поддаваться прокрастинации в сети.

1. Возьмите работу алгоритмов под контроль

Наверняка вы знаете, что многие сайты используют специальные алгоритмы, которые определяют, что вы будете видеть. Например, Facebook запоминает, где вы ставили лайки и комментировали и старается показывать похожие публикации. YouTube работает по такому же принципу — если вы будете смотреть ролик на определенную тему, то алгоритмы будут подсказывать, что еще по ней есть. Сайты показывают то, что вам нравится, чтобы вы проводили на них больше времени.

Но проблема в том, что алгоритмы того же YouTube будут постоянно подсовывать вам видео на одну и ту же тему, которая вам гарантированно нравится. А что, если ваши интересы куда разнообразнее? В таком случае попробуйте настроить работу алгоритмов. Если вы увидели ролик по надоевшей теме, нажмите на иконку с тремя точками возле превью и нажмите «Не интересует». Если хотите, чтобы YouTube чаще показывал вам образовательные, а не развлекательные видео (которые наверняка будут отвлекать вас от работы), попробуйте посмотреть несколько обучающих роликов и алгоритмы поймут, что вам нужно.

Похожие принципы работы используются не только на YouTube. Например, аналогичным образом можно настроить ленту в Facebook.

2. Используйте режим инкогнито

Иногда каждому хочется посмотреть что-нибудь совершенно дурацкое, но только так, чтобы это не отразилось на работе алгоритмов рекомендации. В этом случае пригодится режим инкогнито — в нем браузер открывает сайты без подключения к вашим аккаунтам, а значит ваша история поиска и просмотров не запоминается.

Этот режим есть в каждом популярном браузере. Например, чтобы запустить его в Google Chrome нужно нажать на иконку в виде трех вертикальных точек в правом верхнем углу и выбрать «Новое окно в режиме инкогнито». Его также можно вызвать сочетанием клавиш Control+Shift+T (в Windows) или Command+Shift+T (в macOS).

3. Откажитесь от ленты рекомендаций

Да, можно научить алгоритмы рекомендации показывать вам самый разный контент, но на это требуется время. Проще совсем отказаться от алгоритмических лент. Представим, что вы заходите в соцсеть, чтобы узнать последние новости, но алгоритмы подсовывают вам только самые резонансные посты (потому что обычно именно они вирусятся). В итоге вы можете пропустить что-то действительно важное и вместо новостей будете читать скандалы.

Найдите новостные ресурсы, где публикации отбираются живыми редакторами. Научитесь пользоваться RSS-лентами и сделайте собственную ленту новостей без каких-либо алгоритмов. Можно вообще перейти на новостные рассылки в почте или мессенджерах.

Конечно, нелегко будет приучить себя к новому порядку — в конце концов, социальные сети устроены так, чтобы вызывать зависимость. Но вы должны научиться пользоваться интернетом так, чтобы развиваться, а не деградировать.

4. Разберитесь с уведомлениями

Должно быть, вы заметили, что почти каждый сайт просит вас включить уведомления. Это сделано не просто так: владельцы сайтов пытаются таким образом заставить вас возвращаться на платформу, чтобы снова и снова показывать вам рекламу.

В этом нет ничего плохого — нужно же сайтам чем-то зарабатывать. Но уведомления мешают сосредоточиться на работе. Когда уведомление приходит от живого человека, который хочет пообщаться, это нормально. Другое дело, когда какие-нибудь новостные сайты требуют вашего внимания, хотя вы можете спокойно почитать их новую статью позже.

Проверьте все настройки уведомлений и оставьте только действительно важные. Внимание — самая ценная вещь в интернете, не тратьте его на ненужные всплывающие сообщения.

5. Используйте режим для чтения, чтобы не отвлекаться на лишнее

В интернете очень много лишней информации. Большинство статей окружено баннерам и дополнительными панелями, которые отвлекают внимание. Чтобы их убрать, воспользуйтесь режимом для чтения — и наслаждайтесь только нужной информацией.

В Safari режим чтения есть как в десктопной, так и в мобильной версии. А пользователи Google Chrome могут установить расширение Mercury Reader.

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