Соответствие культуре — не главное: на что смотреть стартапу при поиске новых людей

В процессе найма не стоит полагаться на интуитивное ощущение, что человек соответствует культуре стартапа, убежден основатель и CEO Mediafly Карсон Конант. Вместо этого он предлагает оценить следующие три качества кандидата.

Отсутствие эгоцентризма

Лучше искать людей, которые активно защищают свои идеи, а не свое эго. В чем заключается их главное отличие: они стоят на своем потому, что идея ценна, а не потому, что это они ее предложили. При этом идеальный кандидат не сдается быстро — он готов защищать свои предложения. Отсутствие эгоцентризма позволяет членам команды понимать потребности бизнеса и действовать автономно.

При подборе новых сотрудников важно проявлять терпение. Есть такая китайская пословица: «Лучшее время для посадки деревьев было 20 лет назад, на втором месте находится сегодняшний день». Я держу ее в голове при поиске новых людей и запускаю процесс найма за 6-12 месяцев до того, как нам действительно понадобится закрыть вакансию. В результате, мы постоянно подбираем людей, даже если знаем, что не можем сейчас их взять. Этот подход утомителен, но зато он дает время, чтобы определить, является ли претендент на должность выдающимся талантом и впишется ли он в команду. Моя философия заключается в том, что лучше пропустить квалифицированного кандидата, чем нанять человека, который не подходит ни по способностям, ни по культурной совместимости.

Умение слушать

Умение слушать — это качество, которое часто упускают из виду. При этом им обладают немногие: исследования показывают, что только 10% людей умеют внимательно слушать.

К счастью, этот навык поддается развитию. Для меня умение слушать чрезвычайно важно, потому что оно создает уважение и доверие среди сотрудников и предоставляет им пространство для свободного обмена идеями. Кроме того, умение слушать обеспечивает основу для обратной связи и роста.

Умение слушать помогает и во время конфликтов. В компании с развитой культурой они случаются реже, но полностью их устранить невозможно. Рабочее пространство, в котором люди умеют слушать, позволяет проявлять сочувствие и понимание, тем самым улучшая отношения между членами команды и саму компанию.

Готовность к неопределенности

Как правило, работа в стартапе приносит много сюрпризов. Да, существуют устойчивые процессы, но достаточно часто возникают ситуации, с которыми впервые сталкиваются как сотрудники, так руководство компании. Именно поэтому стартапу важно нанимать людей, которые могут действовать не по инструкции.

В 2018 году команда Mediafly пережила первую покупку другой компании. У нас не было пошагового плана действий, но сотрудники восприняли это не как источник стресса, а прежде всего как возможность вырасти и освоить лучшие практики, которые пригодятся в будущих сделках. Готовность людей к таким ситуациям — необходимое условие для успеха бизнеса.

Она идет рука об руку с активной позицией. Когда все учатся новому вместе, нет правильных и неправильных решений, поэтому сотрудники могут рисковать. Все это сочетается с первыми двумя характеристиками: отсутствие эгоцентризма помогает прислушиваться к мнению окружающих и высказывать свои идеи, не опасаясь осуждения. Благодаря этому появляется пространство, открытое для инноваций и их успешного применения.

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