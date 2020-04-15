«Старший брат, которому можно доверять»: как стать идеальным наставником

О том, что и как нужно делать, чтобы стать идеальным наставником, рассказывает Анна Гребенькова, старший консультант Kontakt InterSearch Russia .

При этом наставник — это не только про hard skills, но и про soft skills, то есть про обучение гибкости, лидерским навыкам, стратегическому мышлению и взаимодействию с людьми.

Институт наставничества в разных компаниях устроен и развит по-разному, но, как правило, наставники учат новичков самостоятельно выполнять работу и брать ответственность за свои действия.

Компетенции наставника

Наставником может стать непосредственный руководитель, более опытный коллега или просто эксперт в определенной области.

Причем бывают ситуации, когда наставником становится коллега, находящийся на более низком грейде, за счет того, что он обладает узкими знаниями в предметной области.

Идеальный наставник — это человек с глубокой экспертизой в той области, которая нужна наставляемому, личностно открытый и проактивный. В идеале он вызывает желание стать таким же, дорасти до его уровня, а лучше — перерасти.

Идеальный наставник активно включен в обучение с самого начала коммуникации, приводит пример своим поведением, учит в теории и на практике, мотивирует к выполнению и аккуратно подталкивает к самостоятельному решению задач. И знает, в какой момент необходимо остановиться и «снять руку с пульса».





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Если говорить про адаптацию новичка, то задача наставника не ограничивается только обучением подопечного. Его функция намного объемнее — он должен создать такой микроклимат вокруг сотрудника, который позволит подопечному почувствовать свою ценность, значимость и способность реализовать поставленные перед ним задачи.

Сюда входит и доброжелательность со стороны коллег, и материально техническое обеспечение, и своевременная обратная связь.

Рецепт идеального наставника? Life long learning — постоянное обучение и самосовершенствование, изучение новой информации и расширение бэкграунда.

Личный опыт

Начиная карьеру в in-house, я пришла в крупный системный интегратор, который, по сути, стал для меня основой представлений о корпоративной культуре и бизнесе в целом. Компания работала на рынке больше 15 лет и с точки зрения наставничества была хорошо структурирована.

Эта программа работала и до меня, коллеги активно занимаются обучением и развитием своих сотрудников и, в частности, мне удалось поучаствовать в таком процессе. Я подбирала узких It-специалистов, но такие сотрудники очень ценны на рынке и высоко оплачиваемы, поэтому компания пришла к выводу, что мы будем набирать разработчиков с подходящими навыками и дообучать их внутри компании с помощью своих сотрудников.

Был выделен один экспертный наставник, я (как представитель HR) и непосредственный руководитель на четырех сотрудников; разработана программа наставничества с теорией, практикой, домашними заданиями, работой на реальных проектах, адаптационными встречами и экзаменом.

За шесть месяцев компания получила разработчиков Siebel с практическим опытом применения знаний. Отдельная моя гордость, что через год один из четырех сотрудников, набранных мной, появился на доске почета компании.

Личный опыт наставничества я получила уже в рамках работы в Kontakt InterSearch Russia. У меня в подчинении появился стажер, который нуждался в полном погружении в рекрутмент, индустриальную практику и регламенты работы в компании, в адаптации и многом другом.

Выступая наставником, я в первую очередь равнялась на опыт взаимодействия с моими руководителями и экспертизу коллег, обращалась к ним за советом, задавала вопросы. Кроме того, мне помогли наши внутренние регламенты, так как у нас в компании программа наставничества выстроена на разных уровнях.

Коммуникация между наставником и подчиненным

Поколения меняются, а вместе с ними меняются подходы в руководстве: авторитарный стиль поведения все чаще становится неприемлемым для поколения Z, им нужен наставник — старший брат, руководитель-друг, которому можно доверять и с которым можно открыто обсудить проблемы.

Лучше всего сразу ориентироваться на модель «наставник-друг», с которым можно обсудить не только рабочие вопросы, но и поделиться новостями, переживаниями и идеями личного характера.

При этом наставнику-другу важно иметь достаточно широкий кругозор чтобы быть «на одной волне» с молодым сотрудником. В таком случае процесс обучения пройдет в максимально комфортной обстановке для всех участников процесса.

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Насколько должна быть регламентирована работа наставника с подопечным? В разных компаниях существуют свои правила, и частично они зависят от сложившейся корпоративной культуры.

Например, это могут быть четко зафиксированные, в том числе по срокам, функциональные обязанности, которые привязаны к KPI наставника (работа наставника может быть оплачена и часто финансово подкреплена):

Количество рабочих встреч наставника с молодым специалистом (обсуждение задач, коррекционные беседы, проведение тренингов и обучающих семинаров);

Количество рабочих встреч наставника с непосредственным руководителем новичка, его коллегами (сбор обратной связи), заказчиком (если новый сотрудник выполняет задачи для него);

Адаптационные встречи (обычно, не более трех за испытательный срок в три месяца);

Встреча по итогам прохождения испытательного срока.

Молодому специалисту также могут согласовать регламент взаимодействия с наставником: например, возможность обращаться к нему неограниченное количество раз, что позволяет новичку максимально комфортно и безболезненно просить коллегу о помощи.

Наставник на удаленке

Тренд настоящего времени — работа в режиме хоум-офис, что сопряжено с некоторыми рисками и сложностями. В этих реалиях многие компании сокращают набор и переводы внутри структуры, но совсем отказаться от трудоустройства новых сотрудников вряд ли возможно.

В таких условиях появляются первые трудоустроенные на удаленке, которым, как и сотрудникам в офисе, требуется куратор, наставник и человек, который поможет качественно встроиться в рабочий процесс.

Я бы рекомендовала наставнику в текущих обстоятельствах, соблюдая все стандарты наставничества, которые приняты в офисе, проявлять больший интерес к обучаемому. Устраивать конференц-коллы с видеосвязью, завести чат в WhatsApp или Telegram и обсуждать какие-то вопросы там. Рекомендую взять за правило обязательный утренний созвон с сотрудником в определенное время. На нем стоит обсуждать не только непосредственные задачи, стоящие перед сотрудником, но и ситуацию в компании на текущий момент (например, сроки возвращения на работу из офиса, стадию развития проекта, стратегические планы). Также стоит включить новичка в рабочую группу/чат компании и привлекать его к взаимодействию с коллективом. В работе на удаленной основе есть риск «упустить» сотрудника («на улице такая прекрасная погода и вообще у меня официальная неделя выходных»), поэтому наставнику нужно внимательнее отслеживать выполнение им задач, чаще задавать вопросы. Возможно, подводить итог рабочего дня.

Типичные ошибки наставника и как их избежать

Безусловно, все приходит с опытом, но если говорить о наиболее распространенных ошибках наставника, то обычно это следующие моменты:

Наставник фактически делает все за подопечного, предлагает готовые решения, не дает возможности менее опытному коллеге совершать свои ошибки и набивать шишки. Это достаточно типичный случай в деятельности, которая приближена к взаимодействию с бизнесом. Например, когда новичок должен коммуницировать с представителем клиента напрямую, наставник старается минимизировать риски и часто перекладывает эту коммуникацию на себя. Наставник подходит к своей роли гиперответственно: иногда из-за высокой концентрации на процессе наставничества и неумении расставлять приоритеты наставник становится менее эффективным в работе. Такой пример приводил мне один из кандидатов, который рассказывал, что его назначили куратором нового сотрудника и ему так понравилось «руководить» и обучать, что он потерял интерес к своим задачам и стал «факапить» работу. Это, в свою очередь, повлекло определенные последствия, и его чуть не лишили премии за поехавшие сроки по проекту. Наставник уверен в том, что его подопечный понимает многое априори — и ему не нужно объяснять детали. А то, что новичок не задает вопросов, это только подтверждает. Но на самом деле сотрудник может просто бояться задать вопрос, либо, наоборот, быть чересчур самоуверенным. Наставник передает только теоретические знания, забывая о практических навыках. У наставника нет плана развития сотрудника. Как говорилось выше, его может составлять HR-отдел, а можете вы вместе со своим подопечным. Без понимания, какие навыки нужно прокачать и каких результатов достичь, сложно двигаться в правильном направлении.



Я рекомендую наставнику, желающему избежать типичных ошибок, в первую очередь:

Давать сотруднику свободу в принятии решений, стараться минимизировать контроль (но не доводя до анархии и соблюдая баланс). И помнить, что ошибки случаются у всех. Страшнее вовсе не иметь ошибок и опыта их разрешения.

Чаще просить обратную связь от подопечного, который поделится тем, чего ему не хватает, на что сделать упор и повторить, что стоит подкорректировать в коммуникации с ним, чтобы наставничество стало максимально эффективным.

Задавать ему вопросы, связанные с оценкой уровня понимания им задачи (например, «Что ты будешь делать для решения этой задачи?», «Сколько времени тебе понадобится чтобы...?», «Озвучь мне, пожалуйста, что от тебя требуется?», «Ты знаешь, что такое… и с чем его едят?» и т.д.).

Показывать собственным примером на реальных кейсах, как выполнять задачу (например, будучи наставником, я садилась вместе со стажером, звонила кандидату, включала громкую связь и проводила телефонное интервью, показывая, как это нужно делать)

И, конечно, заранее разрабатывать план наставничества, учитывающий этапы, цель, сроки и обстоятельства в которых будет проходить обучение.

Как достичь максимума

Если резюмировать все вышесказанное, то идеальным наставником можно стать только в случае собственного желания участвовать в процессе передачи знаний, умений и навыков.



Идеальный наставник всегда гибок, он внимательно прислушивается к своему подопечному и находится с ним «на одной волне». Собственным примером показывает любовь к своей работе и то, с помощью чего ему удается быть эффективным. Buddy помнит о постоянном саморазвитии, открыт миру и всему новому.

Хороший наставник знает, что он хочет получить и как он этого достигнет. И показывает качественный результат.

Для меня быть идеальным наставником — это в итоге получить эксперта, любящего свою работу и гордящегося своими реальными результатами.

Фото на обложке: Shutterstock / marvent