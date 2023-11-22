Оценки европейских компаний падают — процент даунраундов достиг пика с 2014 года

В 2023 году на европейском венчурном рынке наблюдается спад. Согласно новому отчету PitchBook, доля раундов на понижение или даунраундов в этом году составила 21,3%. Это самый высокий показатель с 2014 года.
В 2021 году даунраунды составляли 16,9%, а в 2022 году — 14,8%.
Больше всего пострадали компании на поздних стадиях
В 2023 году медианная оценка компаний, прошедших серию E и более поздние раунды, снизилась на 26,1% по сравнению с 2022 годом.
По мнению аналитиков PitchBook, в ближайшее время вряд ли что-то изменится, поскольку процентные ставки по-прежнему высоки, а публичные рынки — закрыты.
Процент даунраундов среди европейских сделок по годам. Скриншот: отчет European VC Valuations за третий квартал 2023 года от PitchBook
Оценки компаний, прошедших раунды серий C и D, упали меньше: в этом году медианный показатель составляет 4,3%.
Единорогов тоже стало меньше. За первые три квартала 2023 года в Европе появилось всего семь новых стартапов с оценкой в $1 млрд. Среди них — разработчики ИИ Synthesia и Deeply, а также компания по борьбе с финансовыми преступлениями Quantexa.
По данным PitchBook, стоимость всех единорогов в регионе упала с $495,4 млрд (конец 2022 года) до $488,4 млрд (первые три квартала 2023 года).
Объем инвестиций в единорогов снизился еще сильнее. В 2023 году он составил $4,3 млрд в 34 сделках, тогда как в 2022 году — $24,3 млрд в 88 сделках.
Кризис затронул и стартапы на ранних стадиях
За первые три квартала 2023 года медианные оценки компаний на предпосевной, посевной и ранних стадиях упали по сравнению с 2022 годом, хотя в начале года еще были устойчивыми.
Рынок покинули нетрадиционные инвесторы
К ним PitchBook относит частных инвесторов, корпорации и семейные офисы, а также взаимные, суверенные и хедж-фонды.
Медианная предварительная оценка европейских стартапов на предпосевной, посевной и ранних стадиях. Скриншот: отчет European VC Valuations за третий квартал 2023 года от PitchBook
За первые три квартала 2023 года эти инвесторы вложили в европейские технологические компании всего $35,3 млрд по сравнению с $89,7 млрд в 2022 году.
Согласно отчету, некоторые из них также отказались от вложений в качестве партнеров с ограниченной ответственностью. Из-за этого многим фондам, особенно новым, пришлось отложить привлечение средств.
Фото на обложке: Unsplash
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