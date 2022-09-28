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Истории

Taxi 3.0: как блокчейн-сервис такси Drife конкурирует с Uber и Ola в Индии

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

В течение десяти лет индийский рынок такси был поделен между Uber и Ola. Теперь же им все чаще бросают вызов другие игроки. Самый заметный среди них — децентрализованный сервис такси Drife из Бангалора, запущенный в прошлом году.

Благодаря блокчейну, Drife предлагает партнерам нулевую комиссию, рыночные цены, открытое управление и прозрачность. Это приносит результаты: сейчас на платформе Drife зарегистрировано более 10 тысяч водителей, а их услугами пользуются 100 тысяч пассажиров.

Taxi 3.0: как блокчейн-сервис такси Drife конкурирует с Uber и Ola в Индии

Один из недостатков Uber, Ola и подобных компаний в том, что в любой стране они работают при помощи посредника, который контролирует отношения между пассажирами и водителями. По этой причине CEO и сооснователь Drife Фирдош Шейх решил запустить децентрализованную платформу, управляемую пользователями через блокчейн.

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На своем сайте Drife называет себя Taxi 3.0. Платформа разрабатывалась в течение трех лет и была запущена в ноябре 2021 года в городе Бангалор.

По словам Шейха, главное отличие Drife от Uber и других участников рынка — отсутствие комиссии. Водители получают полную стоимость поездки, а взамен будут оплачивать ежемесячную подписку за использование платформы. Сейчас компания не взимает с них никакой платы, чтобы привлечь пользователей.

Базовый тариф за поездку зависит от класса автомобиля и расстояния. При желании пассажиры могут предложить большую сумму, чтобы привлечь больше машин.

Водители также могут выдвигать ответные предложения — подобная концепция используется в американском сервисе такси inDriver. Это означает, что стоимость полностью зависит от рынка. Шейх добавил, что из-за отсутствия комиссии тарифы должны быть ниже, чем у конкурентов.

Поскольку Drife работает на блокчейне, у него есть собственная криптовалюта под названием DRF. На данный момент она почти нигде не применяется, но в будущем поможет расширять компанию.

Drife планирует работать по модели франшизы: местные предприниматели смогут подавать заявки на запуск сервиса в новых городах, а в обмен будут получать долю с подписок. Для этого им потребуется приобрести значительный объем токенов DRF и заблокировать их на время действия контракта. По словам Шейха, компания уже получила около 60 заявок на франшизу из городов по всему миру.

Около 30% токенов DRF также помещены в «экосистемный фонд». Из него водителям и пассажирам будут выплачиваться стимулы и вознаграждения. Токены также можно обменивать на реальные деньги, а в будущем они предоставят право голоса в DAO.

DAO (decentralized autonomous organization, децентрализованная автономная организация) — это организация, которая управляется ее членами и следует своим правилам, закодированным в блокчейне. Планируется, что у каждого города будет своя DAO, которая и будет выбирать франчайзи.

На данный момент Drife совершает лишь около 7 тысяч поездок в неделю, в то время как Uber и Ola — по несколько миллионов ежедневно.

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Фото на обложке: Mazur Travel / Shutterstock

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