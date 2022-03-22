В будущем контактные линзы смогут не только корректировать зрение, но доставлять лекарства. И, похоже, это будущее стало на шаг ближе: для использования в США одобрены первые в мире контактные линзы, доставляющие лекарство прямо в глаза. Они разработаны компанией Johnson & Johnson и помогают лечить аллергический зуд в глазах — это более удобное решение по сравнению с глазными каплями.
Новые контактные линзы Acuvue Theravision with Ketotifen содержат 19 мкг кетотифена — распространенного антигистаминного средства. Лекарство, встроенное в линзы, постепенно высвобождается и начинает воздействовать на зуд в течение нескольких минут.
Как сообщается, эффект длится до 12 часов. Срок ношения таких линз — один день.
Эффективность и безопасность решения показала проведенная недавно третья фаза клинических испытаний. Результаты исследования опубликованы в журнале Cornea.
После этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрило технологию для использования в стране как первую в своей категории. Линзы Acuvue Theravision with Ketotifen уже доступны в Канаде и Японии.
«Эти новые линзы, вероятно, позволят большему числу людей носить контактные линзы, поскольку они снимают аллергический зуд в глазах на срок до 12 часов без капель от аллергии и корректируют зрение», — сообщил Брайан Полл, директор по клиническим исследованиям Johnson & Johnson Vision Care.
Фото на обложке: Tatiana Kochkina /
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