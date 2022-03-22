В будущем контактные линзы смогут не только корректировать зрение, но доставлять лекарства. И, похоже, это будущее стало на шаг ближе: для использования в США одобрены первые в мире контактные линзы, доставляющие лекарство прямо в глаза. Они разработаны компанией Johnson & Johnson и помогают лечить аллергический зуд в глазах — это более удобное решение по сравнению с глазными каплями.

В США одобрены первые в мире контактные линзы, доставляющие лекарство прямо в глаза