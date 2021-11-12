Johnson & Johnson разделится на две публичные компании

Производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson в течение 1,5-2 лет будет разделен две публичные компании, сообщила The Wall Street Journal. Компания выделит высокодоходный, но менее предсказуемый бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств в одну компанию, а широко известный, но медленно растущий бизнес в сфере потребительских товаров медицинского назначения — в другую. Но окончательное решение об этом пока не принято.

«Лучший способ обеспечить устойчивый рост в долгосрочной перспективе и лучше удовлетворять потребности пациентов и потребителей — это сделать наш потребительский бизнес отдельной медицинской компанией», — сообщил гендиректор компании Алекс Горски. По его словам, руководство компании приняло такое решение, поскольку направления деятельности компании сильно изменились за последние годы.