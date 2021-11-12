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Johnson & Johnson разделится на две публичные компании

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Руководство американской Johnson & Johnson решило разделить бизнес на две публичные компании. Одна продолжит выпускать санитарно-гигиенические товары, а другая сосредоточится на рецептурных лекарствах и медицинском оборудовании.

Johnson & Johnson разделится на две публичные компании

Производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson в течение 1,5-2 лет будет разделен две публичные компании, сообщила The Wall Street Journal. Компания выделит высокодоходный, но менее предсказуемый бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств в одну компанию, а широко известный, но медленно растущий бизнес в сфере потребительских товаров медицинского назначения — в другую. Но окончательное решение об этом пока не принято.

«Лучший способ обеспечить устойчивый рост в долгосрочной перспективе и лучше удовлетворять потребности пациентов и потребителей — это сделать наш потребительский бизнес отдельной медицинской компанией», — сообщил гендиректор компании Алекс Горски.

По его словам, руководство компании приняло такое решение, поскольку направления деятельности компании сильно изменились за последние годы.

Предполагается, что производитель лекарств и медоборудования сохранит название Johnson & Johnson. А потребительское направление будет выделано в отдельную компанию, акции которой будут размещены на бирже. Еще предстоит определить, в какой форме произойдет разделение, как будет называться новая компания и кто ее будет возглавлять.

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Фото на обложке: josefkubes / Shutterstock

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