Новое слово в парфюмерии и борьбе с изменением климата: духи из углеродных выбросов

Пока мировые лидеры не пришли к единому мнению по поводу ограничения выбросов в атмосферу, есть и еще один вариант решения проблемы — улавливание и повторное использование CO2. Он оказался перспективным для компании Air Company, четырехлетнего стартапа, который использует углекислый газ во всех создаваемых им продуктах. Последнее из их творений — духи Air Eau de Parfum. Это первый аромат, созданный в основном из воздуха.

Выбросы углерода — пагубный побочный продукт многих отраслей промышленности — это парниковый газ, который в наибольшей степени ответственен за изменение климата.

В парфюмерии используется спиртовая основа, которая в сочетании с небольшим количеством воды и дозированным количеством ароматического масла превращается в сок, который мы распыляем на «точки пульса», чтобы излучать любой аромат, который нам захочется.

Наиболее широко используется этиловый спирт (или этанол), поскольку он недорог, имеет нейтральный запах и быстро испаряется, поэтому служит эффективным средством доставки ароматического масла.

Компания Air Company умеет превращать углекислый газ в очень чистую форму этанола. А добавив воду и ароматическое масло, получаются духи, сделанные по большей части из воздуха.

«Мы считаем, что продукт — один из лучших способов рассказать людям о гораздо более важной проблеме, и эта проблема — изменение климата, — заявил Грегори Константин, основатель и CEO компании. — По продуктам, которые "можно потрогать", людям легче понять силу технологии и то, что возможно сделать с помощью нашего инструмента преобразования углерода».

Эта технология была разработана Стаффордом Шиханом, основателем и CTO Air Company. Встретившись в 2017 году, доктор Шихан и Константин объединили усилия, чтобы переработать самый распространенный парниковый газ (CO2) в безвредные для планеты продукты.

Air Eau de Parfum — уже третий потребительский продукт компании. Все началось в 2019 году с алкоголя — водки, а затем, в 2020 году, в год пандемии, компания выпустила свой санитайзер.

Сам аромат был сформулирован и смешан Joya Studio, дизайнерской студией в Бруклине, которая специализируется на парфюмерии на заказ. Свежий и ясный, он напоминает солнечный луч, пробившийся сквозь облако, с легким оттенком морских брызг.

«Мы хотели дать людям возможность воссоединиться с природой, особенно после столь длительного пребывания в помещении», — сказал Константин, отметив, что воздух, вода и солнце — это элементы, из которых состоит их технология.

Если прибегнуть к более традиционному описанию пирамиды, ее верхние ноты — листья инжира и цедра апельсина, средние — жасмин, фиалка и белый виноград, а база — пудровый мускус и табак.

По словам Константина, Air Company является, «агностиком источников» в том смысле, что она получает CO2 от нескольких поставщиков, а также от прямого улавливания воздуха. Один из таких партнеров — промышленный спиртовой завод в Нью-Йорке, который собирает углекислый газ в процессе брожения. CO2 охлаждается, сжижается под давлением и наполняет резервуары, после чего доставляется на один из объектов Air Company в Бруклине.

Константин объяснил, что на флакон Air Eau de Parfum расходуется примерно 56 гр. CO2, в результате чего чистый выброс в окружающую среду составляет 36 гр., если учесть производственные процессы, включая выбросы в течение всего жизненного цикла возобновляемой электроэнергии, производственное оборудование и улавливание углекислого газа.

Как бы ни были приятны экологически чистые спиртные напитки и духи, можно предположить, что это, возможно, не самое выгодное применение данной технологической инновации. Однако у Air Company есть и более масштабные амбиции.

«Возможности утилизации выбросов углекислого газа настолько велики и широки, насколько мы этого хотим, — сказал Константин, добавив, что компания работает с промышленными партнерами, чтобы направить свою технологию на более глобальные цели для гораздо большего эффекта.

«Мы понимаем, что наше воздействие на климат все еще минимально, но если бы мы применили нашу технологию во всех соответствующих отраслях, мы бы свели на нет глобальные выбросы CO2 чуть более чем на 10% благодаря одной-единственной технологии», — объяснил Константин.

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