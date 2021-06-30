Duolingo выходит на IPO. Вот что нужно знать об этой компании

На этой неделе Duolingo подала форму S-1, чтобы начать процедуру IPO. Языковое приложение будет торговаться на Nasdaq под тикером DUOL. Дата торгового дебюта еще не назначена. Рассказываем, что нужно знать об этой компании и с каким рисками она сталкивается на данный момент.

Чем занимается компания?

Duolingo — это мобильное приложение для изучения языков, которое включает в различные курсы на 40 языках. В среднем сервис посещают около 40 млн пользователей в месяц и 5% из них — это платные подписчики Duolingo Plus. Приложение насчитывает 500 млн загрузок и является самым прибыльным образовательным приложением как в Google Play, так и в Apple App Store.

Отличительная черта Duolingo — это использование методов геймификации, которые побуждают пользователей проводить больше времени в приложении. Компания стремилась разработать легкие, интересные и увлекательные курсы. Она также проводит тысячи A/B-тестов пользователей, чтобы оптимизировать вовлеченность, даже несмотря на то, что эта стратегия усовершенствования продукта иногда отталкивает клиентов.

Duolingo не только обучает иностранным языкам, но и проводит тесты на знание английского от имени различных корпораций и университетов. В 2020 году тест Duolingo English Test стоимостью в $49 приобрели примерно 344 тысячи раз.

Финансовые отчеты

В период с 2019 по 2020 годы выручка Duolingo увеличилась более чем вдвое — с $70,8 млн до $161,7 млн. Duolingo Plus был основным драйвером роста в этот период — количество подписок с 900 тысяч в 2019 году увеличилось до 1,6 млн в 2020 году. Это также совпало с ростом количества заявок на Duolingo Plus с $72 млн в 2019 году до $144 млн в 2020 году.

В 2021 году Duolingo динамика сохранилась: за первые три месяца 2021 года выручка составила $55,4 млн, что почти вдвое превышает $28,1 млн, полученных за тот же период 2020 года.

Несмотря на устойчивый рост доходов, Duolingo не принесла прибыли. В 2019 году убытки компании составили $13,6 млн, а в 2020 году эта сумма была равна $15,8 млн. Возможно, наибольшую озабоченность инвесторов вызывает тот факт, что эти убытки будут продолжать расти. За первые три месяца в 2021 году компания потеряла $13,5 млн.

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Но есть и привлекательные экономические показатели: стоимость доходов Duolingo невысока, что дает бренду стабильную валовую прибыль. Затраты компании в основном связаны с исследованиями и разработками, которые составили 45% от общей выручки за 2019 год и 33% от общей выручки за 2020 год. Они включают траты, связанные с проектированием и разработкой продукта.

Кроме того, некоторые переменные затраты также могут снизиться: Duolingo прикладывает усилия для удержания платных пользователей более года, что позволит ей платить Apple и Google 15% комиссионных вместо стандартных 30%.

Что может пойти не так

В разделе рисков формы S-1 можно выделить три основные темы: общественное мнение, зависимость от магазинов мобильных приложений и конкуренция.

Общественное мнение

Бренд Duolingo стал частью поп-культуры и героем мемов. Однако иногда интернет-сообщество высмеивает агрессивные методы геймификации компании. Сова Duolingo стала героем интернет-шуток из-за назойливых напоминаний, которые побуждают пользователей продолжать свои ежедневные занятия.

Duolingo рискует вызвать негативную реакцию общественности из-за своих стратегий монетизации и вовлечения.

«На наш бренд и репутацию могут негативно повлиять наши действия, которые рассматриваются как противоречащие нашей же миссии. Например, эксклюзивные функции для подписчиков Plus или изменения в бесплатном предложении», — указывает Duolingo в разделе рисков формы S-1.

«Сохранение нашего бренда во многом будет зависеть от нашей способности и дальше предоставлять полезные, надежные и инновационные продукты. Но мы не можем гарантировать, что у нас получится», — добавляет компания.

В популярном посте Reddit на форуме r/duolingo пользователь назвал приложение «совокупностью паттернов, призванных формировать зависимость».

В сообщении также говорилось, что компания относится к пользователям «как к подопытным кроликам для A/B-тестирования и отдает предпочтение краткосрочным конверсиям, а не долгосрочному удержанию пользователей».

Зависимость от App Store и Play Store

Duolingo также указал в S-1, что более 3 тысяч программ высшего образования признают их экзамены по английскому языку, в том числе «17 из 20 лучших программ бакалавриата в США по данным US News and World Report». Однако компания также предупредила, что репутационный ущерб может отрицательно сказаться на готовности образовательных учреждений принимать языковой тест Duolingo.

Duolingo приходится соблюдать политику магазинов приложений Apple и Google, которая предусматривает комиссию в 30%.

«В 2020 году Apple App Store принес приложению 51% выручки и 53% от числа всех покупок, а Google Play Store — 19% и 20% соответственно», — отмечает Duolingo в форме S-1.

Apple и Google могут в одностороннем порядке изменять политику своих магазинов приложений. Они вряд ли кардинально повысят комиссию, но могут добавлять иные сборы, изменять условия размещения рекламы, менять правила использования личной информации или обмена ею.

Конкуренция

Также Duolingo указывает на острую конкуренцию и низкий порог входа в сферу изучения языков.

«На рынке существуют тысячи бесплатных мобильных приложений для изучения языков, которые предоставляются частными компаниями, университетами и государственными учреждениями», — пишет компания.

В частности, Duolingo, похоже, обеспокоен возможностью выхода на рынок компаний социальных сетей и техногигантов Apple или Google: «Эти конкуренты могут использовать свои сильные позиции на одном или нескольких рынках и доступ к существующим базам потенциальных пользователей и их личной информации. Это позволит им получить конкурентные преимущества перед нами», — отмечает бренд.

Владельцы акций

По состоянию на 31 марта 2021 года акции компании были разделены следующим образом:

NewView Capital Fund — 16,3%,

Луис фон Ан, соучредитель и CEO Duolingo — 12,2%,

Северин Хакер, соучредитель и технический директор Duolingo — 12,2%,

Union Square Ventures — 11,5%,

CapitalG — 11,1%,

Kleiner Perkins — 8,5%.

Акции Duolingo будут иметь двухклассную структуру: бумаги класса B дадут владельцам 20 голосов, а акции класса A — всего один. Таким образом, учредители и венчурные инвесторы будут иметь контроль над компанией даже после того, как она станет публичной.

Что говорят о компании

«Duolingo постоянно заставляет меня чувствовать себя неудачницей, — написала пользователь приложения. — Мне кажется, что по Duolingo можно отследить как развивалась моя депрессия».

Компания заявила, что в США в Duolingo изучают языки больше людей, чем во всех средних школах страны вместе взятых. Количество пользователей, которые выбрали определенные языки, например ирландский и гавайский, превышает число носителей этих языков во всем мире.

«Самое главное, что эти приложения не позволяют нам забывать, что изучение нового языка — это работа на полную ставку. Однако нередко возникает соблазн погрузиться в игровой процесс вместо обучения. Я заметил, что иногда перепрохожу самые первые уроки только для того, чтобы сохранить свою полосу активности в приложении. Нарушение правил в подобных проектах для самосовершенствования не вредит никому, кроме вас самих», — рассуждает писатель Эрик Рэйвенскрафт.

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